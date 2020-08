Im Sumpf Scham, Schuld und Courage

08. August 2020

Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Die US-amerikanischen Streaming-Riesen werden von der EU gezwungen, immer mehr europäische Produktionen anzubieten. Und so dreht auch Netflix nicht nur fleißig in Deutschland, Frankreich und so fort, sondern kauft gerne auch hiesige Serien ein. Es sind zuweilen nicht die schlechtesten – eine hervorragende Miniserie ist ganz sicher die polnische TV-Produktion „Im Sumpf“.

Drama

Angekündigt als Mysterythriller, schauen wir hier eine Mischung aus klassischem Krimi und Historiendrama. Wir tauchen ein in das Leben einer schlesischen, jetzt polnischen Stadt zu Beginn der 1980er Jahre, also in der bleiernen Endphase des ersten real existierenden Sozialismus. Zwei Journalisten recherchieren über einen Doppelmord an einer Prostituierten und an einem kommunistischen Funktionär und Jugendbetreuer. Fast zeitgleich haben sich zwei Teenager von einem der Plattenbauten gestürzt. Wie hängt das zusammen?

Mit viel Liebe zum Detail – die Musik der 80er Jahre wird in ihrer stilistischen Breite, aber stets in einer polnischen Lokalvariante zitiert – tauchen wir ein in die grau-triste kommunistische Welt der Hoffnungslosigkeit und verbreiteten Larmoyanz, wo Menschlichkeit und Größe in der berüchtigten Nische stattfinden. Schnell sind die Charaktere interessanter als die Krimi-Handlung, wobei das Drama in den nur fünf Teilen dicht und packend erzählt wird.

Überraschung

Der deutsche Zuschauer birgt mit „Im Sumpf“ eine polnische Perle, die am Rande auch noch eine politisch unkorrekte Überraschung bereithält in Form einer im deutschen Fernsehen nie – und schon gar nicht so nüchtern, ohne jede relativierende Bezugnahme – erzählten Geschichte über unschuldige deutsche Opfer und schuldige polnische und russische Täter am Ende des Zweiten Weltkrieges. Es beschämt fast ein bisschen, davon in einer polnischen Produktion zu erfahren – aber genau darum geht es ja wirklich in dieser Serie, um Scham, Schuld, Courage, Mut und Feigheit.

Information

