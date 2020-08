Kolossaler Kanal Cashkurs

02. August 2020

Dirk Müller – na, wer kennt ihn noch? Nun, vielleicht nicht unter diesem Namen, aber „Mr. Dax“ wird vielen wohl ein Begriff sein. Das Gesicht der Frankfurter Börse war er, der Dirk. Nun dümpelt Müller als einer der vielen als „Verschwörungstheoretiker“ verschrienen Autoren und Youtuber durch die Tiefen des deutschen Internets. Beginnen wir lieber mit dem Anfang.

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann legte Dirk Müller 1993 seine Börsenhändlerprüfung ab. Von da an ging es mit der Karriere steil bergauf. 1998 wurde er bereits als Börsenmakler der Frankfurter Börse amtlich vereidigt und arbeitete an eben diesem Ort bis 2008 für die ICF AG. Nicht besonders spektakulär, möchte man meinen, aber ein Schreibtischjob kann eben in Ausnahmefällen auch den medialen Durchbruch bringen. Als im Jahr 1999 Oskar Lafontaine seinen Rücktritt bekanntgab, reagierte der Dax durchaus positiv, und diese positive Reaktion der deutschen Börse spiegelte sich anscheinend so bemerkenswert auf dem Gesicht des jungen Maklers wider, dass sich kecke Journalisten dachten, es gäbe doch kein besseres Symbol, um die Aufwärtsbewegung der Börse darzustellen, als die hocherfreute Miene Dirk Müllers, dessen Schreibtisch genau unter der Anzeigetafel für den aktuellen Kurs lag. Das nenne ich ein gelungenes Casting. Die nächsten Jahre wurden Müllers Gesichtsausdrücke nämlich immer wieder eingefangen, um besondere Schwankungen im Dax sehr ausdrucksstark darzustellen, was ihm den glorreichen Namen Mr. Dax bescherte und ihn außerdem ohne allzu viel Eigenleistung zu einem deutschen Finanzguru beschwor. Der Mann, der durch seine günstige Sitzposition zur Personifizierung des Dax wurde, nutzte seine Bekanntheit gleich dazu, einige Bücher zu veröffentlichen, „Crashkurs“ und „Cashkurs“ – ja, da muss man etwas genauer lesen. Ersteres erschien 2009 und hatte die seit 2007 begonnene Finanzkrise zum Anlass, Letzteres 2011 und hat Ratgebercharakter.

Aber was wollen wir nur in den kolossalen Kanälen mit diesem Mann? Na, Mr. Dax hat selbstverständlich auch einen Youtube-Kanal! Dieser nennt sich „Cashkurs“ und ist 2014 online gegangen. Seitdem hat er eine beachtliche Zahl von 180.000 Abonnenten akquiriert und 26 Millionen Aufrufe. Auf Youtube gibt Müller zwar auch Börsentipps, nimmt aber vor allem Wirtschafts- und Finanzmarktanalysen vor, die es „in sich“ haben – schließlich nennt man ihn ja auch jetzt „Verschwörungstheoretiker“.

Um ein paar der Positionen darzustellen: Ratingagenturen seien grundsätzlich schlecht und alles in allem sowieso nur eine Erfindung der Wall Street, womit sie gezielt Europa und den Euro angreifen würden. Dazu sei die Euro-Krise nur die natürliche Reaktion des Finanzmarktes auf seinen desolaten Zustand und die Amerikaner hätten diese Krise als Waffe eingesetzt, um den „Finanz-Reset“ zu fordern, wobei nach einem solchen nicht nur die D-Mark, sondern auch ein Kern-Euro für Mr. Dax interessante Konzepte wären. Der Euro, sagt Müller, sei nämlich zu früh gekommen und nütze nicht allen Deutschen in gleichem Maße.

„Cashkurs“ hat unterschiedliche Formate für jedermann: einerseits Kurzvorträge in der Länge von einer Minute bis fünf Minuten, andererseits längere Vorträge oder Aufnahmen von Podiumsdiskussionen, die dann im Schnitt eine Stunde lang sind. Auch Gäste hat er manchmal – aber selten –, mit denen Dirk Müller in den Austausch über aktuelle Finanz- und Wirtschaftsereignisse tritt.

Wer sich also für „alternative Fakten“ zum Finanzsystem interessiert und gerne Beratung von einem Mann entgegennehmen würde, dessen Aktienfonds grob auf dem Niveau des Ausgabekurses von 2015 liegt, der sollte auf jeden Fall einmal in die Videos hineinschauen!

