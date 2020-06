Make love not law High Noon im Schlossbezirk 3

13. Juni 2020

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 5. Mai 2020

von Carlos A. Gebauer

In dem legendären Western „High Noon“ verteidigt Gary Cooper bekanntlich – gemeinsam mit Grace Kelly – eine amerikanische Kleinstadt, der er zuvor als Marschall gedient hatte. Es geht gegen Angreifer, die die Werte nicht nur dieser Stadt nicht teilen. An diesen Film musste ich angesichts der Reaktionen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 5. Mai 2020 denken. Es war zu hören, es werde nun ein Institutionenkonflikt zwischen dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und dem Karlsruher Verfassungsgericht heraufziehen. Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte sogar, sie spiele mit dem Gedanken, gegen Deutschland ein EU-Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, sollte die Deutsche Bundesbank der Europäischen Zentralbank (EZB) tatsächlich die Gefolgschaft verweigern. Wenn es darangehe, weitere Anleihen zu kaufen, müsse die Deutsche Bundesbank der EZB gehorchen. Und auch diese ließ verlauten, man werde den Spruch aus Karlsruhe als europarechtlich irrelevant ignorieren.

In dem Nebel der juristischen Schlacht konnten sich Nichtjuristen anschließend nur noch verlaufen. Das Ganze gibt aber jeden Anlass, die grundlegenden Bauprinzipien der Europäischen Union noch einmal kurz zu beleuchten. Dabei wird klar: Das Bundesverfassungsgericht hat im Karlsruher Schlossbezirk 3 eine dogmatisch zutreffende und rechtlich „alternativlose“ Entscheidung getroffen. Ein aus Luxemburg oder Brüssel nun also demnächst für einen „High Noon“ in Deutschland einlaufender Zug muss von den Gary Coopers im Schlossbezirk 3 mit guten Gründen nicht gefürchtet werden.

Nach Artikel 23 Absatz 1 des Deutschen Grundgesetzes beteiligt sich die Bundesrepublik Deutschland an der Verwirklichung eines vereinten Europas durch Entwicklung der Europäischen Union. Diese Union muss „demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet“ sein. Was dann folgt, ist die Kernaussage: „Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen.“

In der juristischen Literatur werden die dort beschriebenen Kriterien als „Staatsstrukturprinzipien“ bezeichnet. Würde sich die Europäische Union zu einer Staatengemeinschaft entwickeln, die diesen Grundsätzen nicht mehr genügt, so dürfte sich die Bundesrepublik an ihr nicht mehr beteiligen. Sie müsste austreten. Der deutsche Souverän überträgt jeweils lediglich einzelne hoheitsrechtliche Kompetenzen auf die Europäische Union, die diese Rechtsmacht dann ausübt. Es muss aber immer sichergestellt sein, dass jede einzelne übertragene hoheitliche Kompetenz auch inhaltlich den Strukturprinzipien des Grundgesetzes genügt. Mit anderen Worten: Die Bundesrepublik Deutschland hat sich durch ihre Beteiligung an der Europäischen Union mitnichten selbst als souveräner Staat aufgegeben. Sie duldet lediglich eindringende Rechtsmacht von außen, hat sich aber vorbehalten, deren grundgesetzmäßige Ausübung stets zu überprüfen. Letzte inländische Prüfinstanz ist am Ende immer das Bundesverfassungsgericht.

Plastisch könnte man sagen: Der deutsche Wohnungseigentümer hat einer Gruppe von Hausnachbarn gestattet, seine Küche zu bewirtschaften. Die Küchennutzung hat sich aber jedenfalls auch an deutschen Küchenstandards zu orientieren. Fangen die Nachbarn an, die Küche zu beschädigen, oder definieren sie gar das Wohn-, Schlaf- oder Badezimmer als Küchenerweiterungsgelände um, so kann das Bundesverfassungsgericht einschreiten. Die Definitionsgewalt darüber, was eine Küche im Sinne dieser Zuständigkeitsübertragung ist, liegt für Deutschland stets beim deutschen Bundesverfassungsgericht. Würde man stattdessen dem Gerichtshof der Nachbarn die Kompetenz überantworten, zu definieren, was eine Küche im Einzelnen sei, so ergäbe sich aus naheliegenden Gründen das Risiko für einen Verlust der deutschen Küchenstruktur. Wer eine derartige Ausgliederung der Definitionsgewalt für möglich hält, der übernimmt die Rechtsansicht mancher Europarechtler, die so etwas ernsthaft für vertretbar halten. Dass es das aber gerade nicht ist, haben die deutschen Verfassungsrichter am 5. Mai 2020 zum wiederholten Male erklärt. Schon zuvor waren diese Grundlinien eindeutig markiert worden.

Am 30. Juni 2009 beispielsweise hielt Karlsruhe wörtlich fest: „Die verfassungsgebende Gewalt der Deutschen, die sich das Grundgesetz gab, wollte jeder künftigen politischen Entwicklung eine unübersteigbare Grenze setzen. Mit der sogenannten Ewigkeitsgarantie wird die Verfügung über die Identität der freiheitlichen Verfassungsordnung selbst dem verfassungsändernden Gesetzgeber aus der Hand genommen. Innerhalb der Ordnung des Grundgesetzes jedenfalls sind die Staatsstrukturprinzipien des Artikels 20 GG, also die Demokratie, die Rechts- und die Sozialstaatlichkeit, die Republik, der Bundesstaat sowie die für die Achtung der Menschenwürde unentbehrliche Substanz elementarer Grundrechte in ihrer prinzipiellen Qualität jeder Änderung entzogen. Die verfassungsgebende Gewalt hat insofern den Vertretern und Organen des Volkes kein Mandat erteilt, über die Verfassungsidentität zu verfügen. Keinem Verfassungsorgan ist die Kompetenz eingeräumt, die nach Artikel 79 Absatz 3 GG grundlegenden Verfassungsprinzipien zu verändern. Darüber wacht das Bundesverfassungsgericht. Mit der sogenannten Ewigkeitsgarantie reagiert das Grundgesetz auf historische Erfahrungen einer schleichenden oder auch abrupten Aushöhlung der freiheitlichen Substanz einer demokratischen Grundordnung.“

Am 5. Mai 2020 hat das Gericht nun ausgeführt: „Das Grundgesetz ermächtigt die deutschen Staatsorgane nicht, Hoheitsrechte derart zu übertragen, dass aus ihrer Ausübung heraus eigenständig weitere Zuständigkeiten für die Europäische Union begründet werden können. Es untersagt die Übertragung der Kompetenz-Kompetenz.“ Und weil zur ewig garantierten Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik eben auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip gehört, muss dieses mit einem gleichlautenden europäischen Grundsatz strukturgleich sein: „Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist ein allgemeiner, in Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 EUV kodifizierter Rechtsgrundsatz des Unionsrechts, der seine Wurzeln im Common Law und vor allem im deutschen Recht hat. Von hier hat er über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Europäischen Gerichtshofs Eingang in alle europäischen (Teil-) Rechtsordnungen gefunden. Indem der Europäische Gerichtshof für die Abgrenzung zwischen Wirtschafts- und Währungspolitik die von der Europäischen Zentralbank angegebene Zielsetzung unbesehen hinnimmt, ermöglicht er dem Europäischen System der Zentralbanken eine eigenständige Disposition über die Reichweite der ihm von den Mitgliedstaaten zur Ausübung überlassenen Kompetenzen. Ein solches Kompetenzverständnis trägt dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und der Notwendigkeit restriktiver Auslegung des Mandats der EZB nicht hinreichend Rechnung, weil der EZB damit de facto eine (begrenzte) Kompetenz-Kompetenz eingeräumt wird. Dass die erforderliche Abwägung dieses währungspolitischen Zieles in dem Beschluss des EZB-Rates enthalten ist oder diesem zugrunde liegt, ist nicht ersichtlich. Die Beschlüsse verstoßen daher gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.“

Was „verhältnismäßig“ ist, darüber lässt sich trefflich diskutieren. Über Kompetenzüberschreitungen aber diskutiert man nicht. Man verbietet sie. Gary Cooper und Grace Kelly würden die Regeln der deutschen Küche sicher tapfer verteidigen. Warten wir ab, was passiert. Gegessen wird um zwölf Uhr!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Juli-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 204.