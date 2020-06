Deutsches Absurdistan „Gockel“ der Hahn in der Gartenstadt Haan vom Ordnungsamt in den Tod getrieben

10. Juni 2020

Grüner wird es nicht mehr in Deutschland

von Sven Edelhäuser

Wenn wir Menschen ein Tier lieb gewonnen haben, dann geben wir ihm in der Regel auch schon mal einen Namen. Wir vergessen diesen Namen nicht, selbst wenn das Tier schon seit Jahrzehnten tot ist. Manchmal sind wir dabei nicht sonderlich einfallsreich, aber dafür lustig, wie auch in dem folgenden Fall, der sich in der Gartenstadt Haan zugetragen hat:

Sein Name war „Gockel“ und er war ein Hahn

Wie Hähne nun einmal von Natur aus sind, krähen sie regelmäßig morgens, wenn die Sonne aufgeht. Das weiß jedes Kind, selbst wenn es in Berlin aufgewachsen ist. Vielleicht irre ich mich da aber auch. So krähte auch Gockel jeden Morgen in seinem 6.000-Menschenseelen-Vorort von Haan so laut er konnte. Er machte damit klar, wer hier der Hahn im Hühnerstall ist. Das gefiel aber einer Nachbarin mit der Zeit nicht mehr und meldete Gockel beim Ordnungsamt wegen „vorsätzlicher Störung der Nachtruhe“, mit der dazugehörigen Behauptung, Gockel würde absichtlich dazu gebracht werden, zu früh zu krähen. Demnach würde sich also der Eigentümer jeden Morgen einen Wecker stellen, um dann Gockel zu wecken, der dann die gesamte Nachbarschaft wecke. Wie soll es auch anders gewesen sein? Die Natur des Menschen ist es schließlich, seinen Mitmenschen möglichst vierundzwanzig Stunden und sieben Tage die Woche, ja auch sonntags, auf den Sack zu gehen. Moment mal, die gibt es ja wirklich! Die nennen sich aber „Politiker“, „Beamte“, „Öffentlich-rechtlicher-Rundfunk-Mitarbeiter“, „Vollstreckungsbeamter der Stadtkasse“ und mittlerweile auch „Journalist“. Ich lasse die Liste mal so kurz, sonst erfahren Sie nämlich nie, wie die Geschichte weitergeht ...

Der Hahn, der Hahn. Der Hahn, der Hahn. Er kräht zu laut, er kräht zu laut.

Am Rande sei hier noch erwähnt, dass der direkte Nachbar über lange Jahre hinweg Hühner hatte und natürlich auch einen Hahn. Das hatte allerdings niemanden gestört. Gockel selbst hatte sein Zuhause beim Vater des Freundes seiner Eigentümerin gefunden. Sie sehen wahrscheinlich beriets, wo hier der Hahn begraben liegt. Dieser äußerst komplizierte Sachverhalt, über zwei Ecken den Eigentümer von Gockel ausfindig zu machen, hat wohl zu einer derartigen Überforderung des Ordnungsamtes und speziell einiger Beamten geführt, dass diese auf sämtliche in Deutschland geltenden Verwaltungsgesetze des öffentlichen Rechts verzichtet haben.

Zuerst wurde der Vater angerufen mit der Mitteilung, dass der Hahn zu laut sei und sich eine Nachbarin beschwert habe. Dieser gab an, dass er nicht ihm gehöre, teilte aber nicht mit, wie es sich meiner Meinung nach gegenüber diesen Behörden auch gehört, wem er denn tatsächlich gehöre. So gab der Beamte ihm eine Nummer, wo sich der Eigentümer melden solle. Der Sohn rief daraufhin dort an und teilte dem Ordnungsamt mit, dass auch er nicht der Eigentümer sei, sich aber darum kümmere und vorbeikomme. Beim Ordnungsamt angekommen, erwartete ihn eine nette Beamtin, die nicht wollte, dass Gockel wegen dieser Angelegenheit geschlachtet werden müsse, und deshalb vorschlug, den Hühnerstall abzudunkeln, damit Gockel später krähe. Das solle er nun erst einmal ausprobieren und, sollte sich dann immer noch jemand beschweren, sehe man weiter.

Nur scheinbar schien dies nicht bei allen Beteiligten dieser legitimierten Mafia angekommen zu sein, denn sofort nach dem Termin gingen gleich zwei Bußgeldbescheide an den jungen Mann raus. Einmal über circa 270 Euro und einmal über circa 90 Euro und das zu exakt dem gleichen Sachverhalt. Daraufhin schrieb der Sohn einen Widerruf, da er eben nicht der Eigentümer und die Angelegenheit natürlich schon lange für ihn geklärt sei. Dieser wurde einfach ignoriert und die Mahnung landete am 29. Mai 2020 im Postkasten des Sohnes, wobei sie gönnerhaft, wie sie sind, die 270 Euro erlassen hatten und nur noch 90 Euro Bußgeld forderten. Schon am 3. Juni, also fünf Tage später, flatterte der Vollstreckungsbescheid der Stadtkasse Haan in den Briefkasten. Dazwischen lag auch noch ein Wochenende, was die Frist laut Gesetz noch einmal automatisch verlängert. Aus dem „schnellen Mahnverfahren“ wurde hier auf einmal das „blitzschnelle Mahnverfahren“ und das auch noch ohne eine korrekte Aufklärung des Sachverhalts. Fristen? Dat jibbet hee nit in Haan! Ordnungswidrigkeiten der richtigen Person zuordnen? Dat jibbet hee och nit in Haan!

Zur Erinnerung: Der Freundin gehörte Gockel. Angemeldet beim Seuchenschutz mit allem anderen Pipapo.

Weil das aber alles noch nicht gereicht hat, wurde auch noch die Telefonnummer des Sohnes vom Ordnungsamt mit der Behauptung, dass dieser dem zugestimmt habe, an die Nachbarin weitergegeben. Eine glatte Lüge. Ein Anruf kam natürlich auch nicht. Aber Hauptsache, die Nummer auch noch abgreifen. Andersherum wollte das Amt im direkten Gespräch nicht mitteilen, wer genau diese Nachbarin sei. Wo kämen wir denn auch da hin, wenn der Beschuldigte versuchen würde, die Angelegenheit ohne das Ordnungsamt und damit persönlich zu klären? Ihr unzivilisierten, nichtsnutzigen Barbaren, ihr! Und sowieso: Datenschutzverordnung? Dat jibbet hee nor för Denonzjante in Haan!

Das war auch scheinbar gar nicht im Interesse besagter Nachbarin. Sie ist ja lieber gleich zum Ordnungsamt gegangen, anstatt zunächst einmal beim Nachbarn zu klingeln und, wie es in solchen Fällen meist der Fall ist, eine Lösung zu finden. Nein, diese Nachbarin phantasierte sich lieber herbei, dass sich der Eigentümer jeden Morgen einen Wecker stelle, um dann Gockel zu wecken, der dann die gesamte Nachbarschaf wecke. Ja nee, ist klar, Luise. Man muss sich natürlich vor lauter eigener Feigheit vor einem direkten Konflikt die Angelegenheit so weit zurecht denken, bis man eine Rechtfertigung vor sich selbst und anderen dafür hat, die Behörden aufzusuchen, um sich schlussendlich ja nicht seiner eigenen Feigheit zu stellen. Ganz ehrlich: Solche Menschen brauchen sich auch nicht zu wundern, wenn eines Tages Hundescheiße im Postkasten liegt.

Schlussendlich landete Gockel dann im Kochtopf, damit die „vorsätzliche Störung der Nachtruhe“ ein Ende fand und weil der Sohn einfach keinen anderen Ausweg mehr sah. Ein doch sehr unrühmlicher Abgang von Gockel und vor allem auch unnötig, möchte ich meinen. Vielleicht hätte man ohne diesen Druck auch einfach die Zeit gehabt, einen anderen Ort für ihn zu finden. Aber, was sage ich da ... Wir leben doch schon im grünsten, freiesten und tollsten Deutschland aller Zeiten. Was ist schon ein einzelner Hahn namens Gockel gegenüber der bundesweit verordneten Weltrettung?

Der Hahn, der Hahn. Der Hahn, der Hahn. Jetzt ist er tot, jetzt ist er tot.

Ich gebe zu, es wurde diesen Beamten auch nicht leicht gemacht, aber das sollte auch niemand in Deutschland tun. Lasst sie gefälligst arbeiten, diese Nettosteuerprofiteure! Schweißperlen vor Wut, verdrehte Augen vor Verwirrung und das möglichst gleich bei mehreren gleichzeitig, weil keiner eine Ahnung hat, was eigentlich vor sich geht. Legt sie lahm! Lasst sie Fehler machen und nehmt sie dann richtig hoch! Schickt Briefe mit allerlei Gesetzestexten. Sagt ihnen ehrlich ins Gesicht, was ihr von ihnen haltet. Die müssen es hassen, auf das Amt zu kommen. Schlaflose Nächte, Burnout und Appetitlosigkeit sollen sie erleiden! Rückenschmerzen, Hämorrhoiden und Haarausfall vor lauter Stress und Hin- und Hergerücke auf den Stühlen. Und nein, das ist nicht unmenschlich. Ihr „Job“ ist es, der unmenschlich ist. Dieses Verhalten ist es, das asozial ist.

Wir leben in einem Land, indem die Denunzianten die Denunzianten schützen. Wer „Unrecht!“ schreit und sich dabei die phantasievollste und unglaubwürdigste Geschichte der Welt ausdenkt, bekommt hier in Deutschland sofort recht. Wer eigentlich verantwortlich ist, ist mittlerweile auch schon egal, und das öffentliche Recht gehört eigentlich sofort abgeschafft, stellt es doch nur die Rahmenbedingungen zwischen Herrscher und Beherrschtem da, an die sich scheinbar aber auch keiner mehr zu halten hat. Es kann nur verwaltet werden, wer sich verwalten lässt. Vertreiben wir diese Römer aus unserem Land! Na gut, von mir aus dürfen die sich auch eine anständige Arbeit suchen. Ich bin da ja nicht so ...

Ich kannte den Hahn nicht persönlich, aber der Name „Gockel“ und seine Geschichte wird mir sicher in Erinnerung bleiben. Ich vergesse dich nicht, Gockel!

Nachruf:

Und wenn ein Krähen den Schnabel verlässt,

dann nur, damit du morgen erkennst

durch die Stille und das dichteste Geäst,

damit du keinen Morgen verpennst.

Ruhe in Frieden, Gockel!

PS: Mittlerweile ist der Name der Nachbarin bekannt, da der erste Brief mit der vermeintlichen Ordnungswidrigkeit dann doch irgendwann nach dem Vollstreckungsbescheid angekommen ist. Die Deutsche Post hat also auch noch mitgespielt bei dem Theater.