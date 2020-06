Better Call Saul Alles gut, Mann!

07. Juni 2020

Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: Youtube Der vielschichtige Jimmy alias Saul und sein Umfeld: Howard, Kim, Mike, Nacho, Gustavo und Lalo

Sie erinnern sich noch gut an „Breaking Bad“ (2008-2013), einen der größten Serienerfolge aller Zeiten? An das unschlagbare tragische Duo Walter White und Jesse Pinkman also? Oder an den windigen Anwalt Saul Goodman (Bob Odenkirk), den Drogenbaron Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) und dessen Mann fürs Grobe: Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks)? Die Vorgeschichte der drei letztgenannten Figuren (und in Nebenrollen einiger anderer wie etwa des unvergessenen Polizisten Hank Schrader) aus „Breaking Bad“ wird nun seit 2015 in „Better Call Saul“ erzählt. Walter und Jesse werden durch andere interessante Charaktere ersetzt: Saul Goodman, der eigentlich Jimmy McGill hieß, hatte nämlich eine langjährige Liebesbeziehung zur Anwaltskollegin Kim Wexler (Rhea Seehorn) und einen für seinen Werdegang ebenso prägenden erfolgreichen Bruder Chuck (Michael McKean), auch Anwalt – und der wiederum einen Sozietätspartner: Howard Hamlin (Patrick Fabian). Ach ja, und der Schurke Héctor Salamanca hatte einen Neffen (und Tuco also einen Cousin): Lalo (Tony Dalton mit dem mindestens zweitcoolsten Lächeln der Filmgeschichte), in dessen Gang ein gewisser Nacho Varga (Michael Mando) mitmischt, „undercover“ eingesetzt von Fring und Mike, der Konkurrenz…

Was viele für nicht möglich hielten: Auch dieses Prequel ohne Walter und Jesse ist seit Jahren sehr erfolgreich – beim Publikum und bei den Kritikern. Die Vorgeschichte wird zwar oft langsamer, zuweilen aber auch tiefschürfender erzählt als die alte Kultserie. „Better Call Saul“ ist weniger leicht zugänglich, erfordert doch ein bisschen Eingewöhnung – und entlohnt dann den Zuschauer mit Charakterstudien und einigen originellen Einfällen.

Seit 2007, dem Drehbeginn der ersten Staffel von „Breaking Bad“, sind nun 13 Jahre vergangen. Die Darsteller sind – zum Teil deutlich sichtbar – gealtert, obwohl sie doch jetzt eine zeitlich vorgelagerte Geschichte spielen. Dennoch wurde von den Autoren und Produzenten offenbar bewusst auf eine Maske verzichtet – ein Hinweis darauf, dass es ihnen hier um mehr geht als um eine aufpolierte Optik.

Vermutlich ist „Better Call Saul“ die erste Justiz- und Anwaltsserie, die so gut wie nicht im Gerichtssaal erzählt wird. Experiment gelungen! Eine fast schon geniale Zugabe ist der Beginn der jeweils ersten Folge einer jeden Staffel, ein Zeitsprung in die Phase nach dem Ende von „Breaking Bad“, gedreht in Schwarzweiß: Saul Goodman musste aus Albuquerque, dem Handlungsort beider Serien in New Mexico, unter falscher Identität nach Norden fliehen, nach Omaha in Nebraska. Schnee statt Wüste.

Aber Jimmy alias Saul Goodman – ein Wortspiel aus der Alles-ist-oder-wird-gut-Phrase: „'s all good, man“ – gibt niemals auf. Eine durchaus libertäre Quintessenz. Die fünfte Staffel wird seit Februar ausgestrahlt. Die sechste ist angekündigt und wird die letzte sein. Ob dann auch Jesse und Walter plötzlich auftauchen?

Information

