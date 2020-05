Zensur bei Facebook und Co Die Rolle der Firma „Correctiv“

23. Mai 2020

Im Dickicht dubioser Netzwerke im Schatten der „Corona-Krise“

von Joachim Kuhnle

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt.“ So steht es im Grundgesetz, Artikel 5. Als dieser Passus formuliert wurde, dachte man noch an frühere preußische Behörden, die jeden Zeitungstext Wort für Wort genehmigen mussten. Heute, im Jahr 2020, werden regierungskritische Meinungen mit ganz anderen Mechanismen aus dem Diskurs gedrängt. Im Ergebnis muss man feststellen, dass in allen Massenmedien die gleiche Einheitsmeinung vertreten und verbreitet wird und dass die Regierung zufällig ebenso diese Sichtweise vertritt. Anscheinend gibt es mächtige Netzwerke, die insbesondere alle großen Nachrichtenagenturen, die staatlichen Rundfunkanstalten sowie die großen Verlagshäuser beherrschen. Manche sprechen auch von einem „tiefen Staat“, nach dem sich die gewählten Regierungen zu richten haben. Politiker, die in eine andere Richtung gehen wollen, haben praktisch keine politische Überlebenschance. Das mag nach Verschwörungshypothese klingen. Tatsache ist, dass die Interessen der Bürger im politischen Alltag keine Rolle spielen.

Dass es überhaupt noch eine freie Presse gibt, liegt vor allem am Internet. Hier können sich nahezu unendlich viele Meinungen ausbreiten, und eine Gleichschaltung scheint ausgeschlossen. Das Jahr 2016 war für die polit-mediale Machtelite ein totales Desaster. In Deutschland erzielte eine neue Partei (die AfD) große Erfolge mit alternativen Meinungen, insbesondere zum Thema Einwanderungspolitik. Im Vereinigten Königreich stimmten 52 Prozent der Bürger bei einer Volksabstimmung für den Austritt aus der Europäischen Union, obwohl die gesamte mächtige Prominenz der westlichen Welt mit aller Kraft dagegen warb. Im Herbst geschah dann der Super-Gau (größter anzunehmender Unfall). In den Vereinigten Staaten verlor die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, trotz überwältigender Unterstützung aller großen Zeitungen, Nachrichtenportale, Investmentbanken, Vermögensgesellschaften und der Großindustrie gegen den hemdsärmelig wirkenden und undiplomatischen Außenseiter Donald Trump. Wie konnte das geschehen? Schnell wurde analysiert, dass Trump auf breiter Front im Internet unterstützt wurde. Daher sollen jetzt die unliebsamen Meinungen auch aus dem Internet verbannt werden.

Die Zensur findet jetzt (doch) statt. Der zitierte Satz im Grundgesetz entspricht nicht mehr der Realität. Dabei setzten die Gegner der Meinungsfreiheit auf Netzwerke, die es vielfach bereits vor 2016 gab. Es sind die gleichen Netzwerke, die vorher bereits die Massenmedien gekapert hatten und jetzt daran arbeiten, das Internet vollständig zu erobern. Ob das gelingen kann, ist fraglich. Derzeit konzentriert man sich darauf, unliebsame Meinungen von den großen Plattformen zu vertreiben. Am weitesten fortgeschritten ist man bei Facebook. Aber auch bei Youtube wird gelöscht, was das Zeug hält. Die Herangehensweise soll hier an einem aktuellen Beispiel aufgezeigt werden.

Im Rahmen der sogenannten „Corona-Krise“ wurden wesentliche im Grundgesetz verankerte Grundrechte weitgehend außer Kraft gesetzt. Das politisch verursachte Chaos, mit dem Teile der Wirtschaft nachhaltig ruiniert werden, wird mit einer Epidemie (Covid-19) begründet, die angeblich um Größenordnungen gefährlicher sein soll als andere Krankheiten. Daher müsse der Bürger jede Einschränkung seiner Freiheitsrechte hinnehmen. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es zu dieser Politik auch kritische Stimmen. Zahlreiche Experten (Mediziner und andere) meldeten und melden sich zu Wort. Ein Kritiker ist Professor Stefan Homburg, Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen an der Leibniz-Universität Hannover. Homburg analysierte mit den Methoden der Statistik die Ausbreitung von Covid-19 und kam zu dem Schluss, dass der Höhepunkt bereits Anfang März (also vor dem „Shutdown“) erreicht war und die Ausbreitung danach völlig unabhängig von den politischen Maßnahmen abklingt. Die drastischen Eingriffe seien demnach unnötig gewesen, unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig. Sie sollten umgehend beendet werden.

In einer pluralistischen Gesellschaft mit Meinungsfreiheit könnten andere Fachleute oder auch Nichtfachleute dem Professor aus Niedersachsen widersprechen und die Debatte als Kampf um die besseren Argumente führen. Doch diese antiquierte Debattenkultur ist Vergangenheit. Homburg untergräbt mit seinen Argumenten die göttliche Autorität der Bundesregierung und hat damit keine erlaubte Meinung, sondern er gilt als „gefährlicher Querulant“. Seine entsprechenden Interviews wurden daher zum Teil von Facebook und Youtube einfach gelöscht. „Es liegt ein Verstoß gegen die allgemeinen Richtlinien vor“, heißt es lapidar. Gegen welche konkreten Vorgaben hier verstoßen worden sein soll, wird wohlweislich nicht verraten. Bei konkreten Vorwürfen könnte man reagieren und den störenden Satz im nächsten Beitrag weglassen. Das ist aber nicht das Ziel der Löschungen, sondern „gefährliche Gestalten“ wie der renommierte Universitätslehrer sollten überhaupt nicht mehr zu Wort kommen dürfen. Zensur findet statt – und zwar nicht nur gegen konkrete Inhalte, sondern auch gegen die Personen, die unliebsame Inhalte verbreiten. Ein Journalist der ARD mit dem Namen Wulf Rohwedder verkündete stolz, die Löschungen durchgesetzt zu haben. Rohwedder gibt sich damit allerdings nicht zufrieden, sondern er droht Homburg schriftlich und persönlich mit Strafanzeige. Laut Rohwedder müsse Homburg (falls er weiter seine Sichtweise verbreitet) damit rechnen, seinen Professorenposten zu verlieren, aus dem Beamtenverhältnis entfernt zu werden, seine Pensionsansprüche einzubüßen und aus der Steuerberaterkammer ausgeschlossen zu werden. Außerdem müsse Homburg mit Freiheitsstrafen (im Plural) rechnen. Will Rohwedder sich dafür starkmachen? Natürlich sind das schwer durchzusetzende Drohungen, aber wenn faschistoid veranlagte Menschen die Macht dazu haben, dann werden womöglich auch wieder Internierungslager für Feindgruppen gebaut. Davon muss man leider ausgehen.

Es ist nicht die Bundesregierung, sind nicht Angela Merkel, Jens Spahn oder Heiko Maas, die als Zensoren in den Meinungsstreit eingreifen. Die Akteure sind schäbige Denunzianten, Verleumdungsfetischisten und andere üble Gestalten, die vom System gefördert und belohnt werden. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang eine sogenannte gemeinnützige GmbH mit dem Namen „Correctiv“. Auch hier arbeitet man sich an Personen wie Professor Homburg ab. Hier verfolgt man eine klare politische Agenda, und wer sich ihr nicht beugt, dem wird der Krieg erklärt. Gemeinnützige GmbHs zahlen keine Körperschafts- oder Gewerbesteuern, Spenden können steuerlich geltend gemacht werden, und öffentliche Organe können die gGmbHs direkt mit den Steuergeldern der Bürger unterstützen. Regierungsnahe Meinungsfirmen sprießen wie Pilze aus dem Boden. Sie arbeiten nicht gewinnorientiert. Sie produzieren keine Waren oder für Bürger nützliche Dienstleistungen, es handelt sich um reine Propagandaapparate. Dass kein Gewinn erzielt werden soll, bedeutet nicht, dass man dort keine glänzenden Verdienstmöglichkeiten hat. Es gibt Hunderte solche Firmen mit vielen zum Teil fürstlich entlohnten Arbeitsplätzen. Doch wer bezahlt das alles? Bei der Suche nach der Spur des Geldes landet man schnell in einem undurchsichtigen Sumpf.

Bei „Correctiv“ gibt man sich transparent. Die erste Finanzierung wurde wesentlich von der „Brost-Stiftung“ geleistet. Drei Millionen Euro wurden einmal eben verschenkt. Wer ist derart großzügig, eine Firma zu gründen, die nichts anderes macht, als Regierungskritiker zu denunzieren und zu diffamieren? Erich Brost war Mitinhaber der „WAZ“-Mediengruppe. Nach seinem Tod 1995 entstand durch Vererbung und Verkauf seiner Anteile das Unternehmen, das seit 2013 den Namen „Funke Mediengruppe“ führt. Da eine Stiftung normalerweise nur die Erträge des Stiftungsvermögens verwenden (verschenken) sollte, muss man in Zeiten knapper Zinsen sparsam sein. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Brost-Stiftung ist Bodo Hombach (SPD), ehemaliger Minister im Bundeskabinett Schröder. Da Millionen-Zuwendungen oft einen Zweck haben, könnte man vermuten, dass „Correctiv“ das Denunzieren und Diffamieren auf politische Gegner der SPD fokussieren soll.

Neben der Brost-Stiftung gibt es auch noch andere bedeutende Sponsoren von „Correctiv“, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Übersee. Fachleute korrupter Netzwerke sind wenig überrascht, dass dabei auch der Name „Open Society Foundations“ des Milliardärs George Soros auftaucht. Im Jahr 2018 gab es zudem eine Überweisung der US-amerikanischen „Omidyar Network Foundation“, einer Stiftung des Gründers von Ebay. Warum verschenken vermögende Personen aus Übersee so viel Geld an eine deutsche Diffamierungsfirma, die dafür sorgen soll, dass bestimmte Meinungen in Deutschland abgeschaltet werden? Das ist alles merkwürdig. Angeblich handelt es sich um herzensgute Spender, die von ihrem Reichtum etwas abgeben wollen, um die Welt gerechter (und im Corona-Fall gesünder) zu machen. Um das zu glauben, muss man sehr naiv sein. Teilweise fließen an „Correctiv“ auch direkt oder indirekt Gelder aus der Staatskasse, zum Beispiel über die Bundeszentrale für politische Bildung, über die Deutsche Telekom, direkt vom Senat der Hansestadt Hamburg, über die Friedrich-Naumann-Stiftung (!) und über viele andere. Auch das ZDF verschenkte einen kleinen Teil seiner eingesammelten Rundfunkgebühren an die gGmbH, um Meinungen außerhalb des staatlichen Rundfunks niederzuhalten.

Regelmäßiger Geldgeber und größter Correctiv-Sponsor 2019 war die Schöpflin-Stiftung aus Lörrach. Der Namensgeber Hans Schöpflin gab einmal in einer Lokalzeitung ein aufschlussreiches Interview. Schöpflin war leitender Angestellter bei der Firma Mann Mobilia in den Vereinigten Staaten. Zwischen dem Firmenchef Hugo Mann und seinem amerikanischen Geschäftspartner kam es zum Zerwürfnis (was immer sich dabei abgespielt haben mag), bei dem Schöpflin plötzlich die Seiten wechselte. Hugo Mann wurde aus dem US-Geschäft gedrängt, und Schöpflin stieg zum Vorstand eines großen Handelsunternehmens auf. Später machte er sich selbständig als Risikokapital-Investor. Bei seiner Antwort auf die Frage, warum er zurück nach Deutschland gekommen sei, wird es abenteuerlich. Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich sowie der Rassismus in den USA hätten Schöpflin mit Sorge erfüllt. Er wolle nicht mehr in einem Land leben, in dem die Demokratie immer mehr ausgehöhlt wird. Politisch und moralisch sei Amerika bankrott. Diesen inhaltslosen Phrasen kann man zwar zustimmen, allerdings bleibt die Kritik maximal schwammig. Seltsamerweise wohnt der Unternehmer in Deutschland, aber seine Geschäfte tätigt er nach wie vor in den USA. Das Stiftungskapital der „Schöpflin-Stiftung“ beträgt lediglich 100.000 Euro. Der Millionenbetrag, der an „Correctiv“ verschenkt wurde, muss woanders herkommen. Das Geld stammt gemäß Schöpflin aus seiner unternehmerischen Tätigkeit in Übersee. Womit er dort genau sein Geld verdient (ohne dort zu leben), konnte nicht ermittelt werden. Die Spur des Geldes verliert sich im Sumpf.

In den Zielen der diversen Stiftungen und gemeinnützigen GmbHs heißt es immer wieder, dass die Demokratie „weiterentwickelt“ werden soll. Wohin? Warum sind so viele Milliardäre daran beteiligt, eine Agenda durchzusetzen, die sich weitgehend mit der von Sozialisten und Kommunisten deckt? Gibt es keine Milliardäre, Unternehmer oder Manager, die für bürgerliche Freiheiten, für Marktwirtschaft oder für andere wirtschaftsliberale Themen eintreten? Warum nicht? Echte Kapitalisten erkennt man daran, dass sie ihr Geld gewinnbringend einsetzen. Möglicherweise haben die weltweit explodierenden Staatsquoten dazu geführt, dass die besten Geschäfte mit Hilfe korrupter Regierungen möglich sind und dazu die Untertanen mit Klima-, Corona- oder mit Massenmigrations-Ängsten und anderen Themen geärgert und abgelenkt werden sollen. Die genauen Motive bleiben im Nebulösen. Einen guten Lösungsvorschlag im Sinne der Bürger gibt es trotzdem: Weniger Staat!

Information

