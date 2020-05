Kolossaler Kanal Corvus Corax

09. Mai 2020

Der Podcast oder Youtube-Channel des Monats

von Alina Schippel

Bildquelle: Youtube Der Kolkrabe als Internet-Philosoph: Corvus Corax

Festhalten – jetzt wird es anspruchsvoll! Wenn wir alle schon mal in einer kleinen Pandemie festsitzen und uns die Decke über den Köpfen zusammenfällt, dann kann man die überflüssige (dafür aber wenig liquide) Zeit doch dafür nutzen, mal die alten Denkschrauben zu ölen, um die zerebralen Rohre durchzuspülen. Das geht natürlich mit nichts so gut wie mit Philosophikum-Akut, dem Rost- und Restfettlöser des intellektuellen Abwissersystems.

Kurz und knapp: Bei unserem diesmaligen kolossalen Kanal handelt es sich um einen Philosophie-Podcast. Klingt erst mal uncool, ist es aber nicht so sehr, wie man denkt. In der letzten Kolumne hatte ich ja über den lieben Gunnar Kaiser geschrieben und stolperte in den Nachwehen der Recherche über eine Co-Produktion mit einem anderen Kanal: Corvus Corax.

Und das ist an sich nur die wissenschaftliche Bezeichnung für den mitteleuropäischen Kolkraben, aber dennoch ein lustiger Begriff, denn sowohl das lateinische „Corvus“ als auch das griechische „Corax“ bedeuten „Rabe“.

Rabe-Rabe hat also einen Youtube-Kanal, auf dem er seit April 2018 seinen Podcast hochlädt. Der Kanal fasst derzeit 35 Videos und hat 570 Abonnenten, was für ein so anspruchsvolles Format schon eine Leistung ist. Man kann sich also ausrechnen, dass für gewöhnlich ein neues Video pro Monat kommt. Eine Folge geht dann aber auch gut 20 Minuten bis eineinhalb Stunden, da hat man bei den kompakten Inhalten schon einige Zeit daran zu kauen. Dabei beschäftigt sich Corvus Corax mit Themen wie Anarchismus, Moral oder Gerechtigkeit im Bezug auf Weihnachtsgeschenke. Autoren wie Ayn Rand, Friedrich August von Hayek, Karl Popper und Michel Foucault werden dabei thematisiert und kleinteilig auseinandergenommen.

Corvus Corax ist auf keinen Fall ein Podcast, den man mal so nebenbei hören und verstehen kann. Durchblick ist nur mit einem gehörigen Maß an Konzentration möglich. Es lohnt sich aber für jeden, der nicht nur Wissen in der Breite, sondern auch in der Tiefe liebt.

Nach eigener Aussage ist Corvus Corax‘ Philosophieren angetrieben von der Frage, „an welchen Stellen das Symbolische am Realen scheitert“. Ich für meinen Teil würde die Frage mit „an der Schnittstelle, die sich Mensch nennt“ beantworten, aber das ist vermutlich zu selbstironisch.

Sein Ziel ist es, den Mangel an qualitativ hochwertigem, philosophischen Material für alle Philosophie-Interessierten auszugleichen und sowohl Einstiege in Themen als auch Vertiefungen und Diskurse anzubieten. Inhaltlich sympathisiert er mit einem recht breiten Spektrum an Strömungen, unter anderem Anarchismus, Marxismus, transzendentalem Materialismus, Postmodernismus, Feminismus, Anti-Realismus bezüglich Naturwissenschaften und der Deontologie. Bei wem das alles jetzt größtenteils verkrampftes Stirnrunzeln hervorruft, der sollte gleich mal motiviert sein, die Corona-Ferien sinnvoll zu nutzen.

Corvus Corax ist dem ganzen Format nach wohl einer der wenigen Youtube-Kanäle, die tatsächlich nicht an Wachstum, Öffentlichkeitswirkung oder Zielgruppen orientiert sind, sondern konsequent idealistisch philosophische Bildungsmöglichkeiten bereitstellen wollen. Und seien wir mal ehrlich: In Bezug auf Inhalte gibt es nichts Cooleres, als vollkommen unabhängig zu sein von Nachfrage und Finanzen.

Für alle, die nun also trotz anfänglich unwirschem Blick dennoch Lust bekommen haben: Meine Einstiegsempfehlungen für den Kanal sind die Folgen über Hayek und Anarchismus, für Fortgeschrittene bietet sich der Ideologiebegriff von Slavoj Žižek an.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 202.