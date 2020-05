Buchempfehlung eines Youtubers Ken Jebsen empfiehlt Roland Baader

07. Mai 2020

Das Schubladenprinzip ist nicht immer hilfreich

von Joachim Kuhnle

Ken Jebsen ist in der freien Medienlandschaft bekannt wie ein bunter Hund. Der 53-jährige Journalist ist mit etwa 450.000 Youtube-Abonnenten auf seinem Kanal „KenFM“ der Marktführer. Dabei ist das Zuhören manchmal eine Herausforderung, denn Jebsen spricht mitunter im Höchsttempo. Die Geschwindigkeit ist nicht das einzige Problem. Auch inhaltlich gibt es nahezu für jedermann etwas zu mäkeln. Bis vor kurzem definierte sich der Youtuber als links. Allerdings ist das Rechts-links-Schema so schwammig, dass jeder seine eigenen Definitionen pflegt. Jebsen definiert sein Linkssein in der Gegnerschaft zu den Mächtigen. Die da oben sind immer rechts und wir da unten immer links. Nach diesem Muster müssten Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Honecker oder Kim Jong-il alles „Rechte“ gewesen sein, zumindest nach ihrer Machtergreifung. 2017 sollte Jebsen mit dem Kölner Karls-Preis ausgezeichnet werden, einem Preis, der nach Karl Marx benannt ist, allerdings lehnte er die Teilnahme an der Verleihung ab. Die ideologische Herkunft des Journalisten wurzelt aber tatsächlich in den Denkschulen von Karl Marx und anderen sozialistischen Denkern. Dazu passend kritisiert der Berufsquerulant gerne den Kapitalismus und den US-amerikanischen Imperialismus. An die offiziellen Erzählungen zum 11. September glaubt der Journalist nicht, was ihn beim Hauptstrom zum „Verschwörungstheoretiker“ macht. Die Schuld am Unglück der Welt gibt er stets dem „militärisch-industriellen Komplex“, ohne zu bedenken, dass Machtmenschen sich der Ressourcen immer nur bedienen. Trotz allem ist Jebsen ein begnadeter Journalist, der im Zweifel auch einmal nachbohrt und der authentisch und unabhängig wirkt. Sein Erfolg zeigt, dass sich im Zeitalter der gekauften Journalisten das Publikum nach wirklich freien Meinungsmachern sehnt.

Am 2. September 2018 machte Jebsen einen schlimmen Fehler. Er prangerte angeblich rechte Ausschreitungen in Chemnitz nach dem Mord an Daniel Hillig an. Jebsen sprach von Hetzjagden und von Pogromen gegen Ausländer. Er bewegte sich dicht an den Erzählungen der Bundesregierung und der Hofberichtmedien. Es folgten etwa 2.800 Daumen nach unten und knapp 2.000 Kommentare, fast alle wütend. „Carmen P.“ schreibt: „Sie tun sich gerade mit der Lügenpresse gemein. Pfui Teufel für diesen hetzerischen Beitrag.“ „MadCannibal“ merkt an: „Du berichtest unvollständig! Du verdrehst die Tatsachen! Willst Du nicht auch noch eine Zwangsgebühr verlangen? Abo entzogen!“ Jebsen verlor in der Folge sehr viele Abonnenten, viele regelmäßige Spender stellten ihre Zahlung ein. Die Reaktionen zwangen den Medienunternehmer zum Nachdenken. Vier Tage später wendet er sich an sein Publikum und bittet um Entschuldigung. Seine Beurteilung der Ereignisse in Chemnitz sei falsch gewesen. Von der selbstverursachten Blamage erholte sich der Journalist nur langsam. Gleichzeitig begann ein Umdenken, bei dem der engagierte Videomacher sich sichtbar verbessern konnte. In der Klimadebatte ließ er vermehrt Kritiker zu Wort kommen, die von den Apokalyptikern auch „Klimaleugner“ genannt werden. Das wiederum löste einen Entrüstungssturm von linker Seite aus, wo nicht wenige die menschengemachte Klimakatastrophe für ein Faktum halten. Zwar sprangen diverse Klimajünger von Jebsens Kanal ab, doch im Gegensatz zur Chemnitz-Geschichte konnte man dem Journalisten keine stichhaltigen Versäumnisse nachweisen. Im Gegenteil: Statt platter Totschlag-Rechthaberei konnten gute Argumente herausgearbeitet werden, die einen kritischen Blick auf den Greta-Kult geradezu zwingend machten.

Im Januar 2020 erfolgte ein absoluter Höhepunkt. In der 20. Sendung „Positionen“, einer Talkshow mit Publikum, vergleichbar mit „Anne Will“ oder ähnlichen Runden, moderierte Jebsen zu dem Thema „Der große Finanz-Crash – Das Ende der Demokratie?“. Talkgäste waren: Dr. Markus Krall (Degussa), Dr. Norbert Häring (Wirtschaftsjournalist), Dr. Thomas Mayer (Vermögensverwalter, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank) und Prof. Dr. Max Otte (Fondsmanager). Die Sendung dauert fast drei Stunden und ist jede Minute wert. Vor allem Krall und Mayer argumentieren brillant, und die im Vergleich fast sozialdemokratisch wirkenden Häring und Otte sorgen für heftige, kontroverse Debatten. Möglicherweise war das die beste Talksendung, die es bis dahin je gab.

Im Zuge der sogenannten Corona-Krise lief und läuft Jebsen zur absoluten Höchstform auf. Von Beginn an prangerte er die totalitären Maßnahmen der Regierung an. Als Gegenpol zum Staatsfunk führte der Journalist mit fast allen namhaften Kritikern wie Wolfgang Wodarg, Sucharit Bhakdi (über eine Million Aufrufe) oder Bodo Schiffmann Interviews. Das Video „Gates kapert Deutschland“, in dem Jebsen die geplanten Immunitätsnachweise kritisiert, hatte über zwei Millionen Aufrufe. Viral ging auch das sogenannte „Flüstervideo“ mit dem Titel „Corona-Diktatur? Machtergreifung im Deckmantel der Volksgesundheit“. Hinter einem Gefängnisgitter flüstert Jebsen quasi heimlich (ohne dass die Nachbarn etwas mitbekommen), wie es um Deutschlands Demokratie bestellt ist.

Ein weiteres sehr denkwürdiges Video erschien gar nicht auf dem Kanal „KenFM“, sondern beim Konkurrenten „Nuoviso“. Die charmante Nuoviso-Journalistin Julia Szarvasy interviewte Jebsen in dessen Büro. In den 42 Minuten kommt die Fragestellerin so gut wie nie zu Wort, denn der Befragte redet sich in Rage, mit zunehmendem Redetempo. Zu Beginn erklärt er, dass die Spaltung der Gesellschaft oftmals durch Wortklaubereien entsteht. Was versteht wer unter „links“, „rechts“, „liberal“, „Freiheit“, „libertär“, und so weiter. Man kann ewig darüber debattieren, wer was wie gemeint hat, und sich dabei in Nebenkriegsschauplätzen verirren. „Unsere Kinder sollen in einer freien Gesellschaft aufwachsen“, bedeutet: Wir fordern nicht weniger, sondern mehr Freiheit. Wer meint, ein Ken Jebsen spreche zu schnell, kann ja abschalten. Andere müssen akzeptieren, dass sich Menschen voneinander unterscheiden. Das ist Demokratie, genau das zu ertragen!

Jebsen versichert, dass er sich nicht kampflos in Ketten legen lässt, sondern für die Freiheit kämpfen wird. Linke oder Rechte brauchen ein Feindbild, an dem sie sich abarbeiten können. Wer ein solches Feindbild nicht pflegt, wird dann als „Querfront“ beschimpft. Es geht um unsere Kinder. „Super Schlusswort“, meint Szarvasy und möchte das Interview beenden. Doch Jebsen möchte ganz am Schluss noch ein Buch empfehlen und es der Nuoviso-Journalistin mit auf den Weg geben. Er hält das Buch in die Kamera. Es ist vom Lichtschlag-Verlag. Titel: „Totgedacht: Warum Intellektuelle unsere Welt zerstören“. Der Autor ist Roland Baader. Eine Buchempfehlung, der man sich nur anschließen kann.

„Nuoviso“: „PROpaganda – Ken Jebsen im Nuoviso Talk“