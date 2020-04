Make love not law Alarm – nur im Notfall!

25. April 2020

Wenn die Gefahrenabwehr selbst zum Problem wird

von Carlos A. Gebauer

Am 3. Januar 2013 erschien die Bundestagsdrucksache 17/12051. Sie nahm den seit März 2020 in Deutschland verwirklichten Covid-19-Shutdown bereits in ersten Szenarien vorweg. Die Bundesregierung erstattete dem Parlament seinerzeit einen „Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz“. Neben der Beschreibung von Hochwassergefahren widmete man sich dort ausdrücklich einer „Pandemie durch Virus Modi-Sars“. Auf Seite 57 des Berichtes heißt es wörtlich: „Ein aktuelles Beispiel für einen neu auftretenden Erreger ist ein Coronavirus (‚novel Coronavirus‘), welches nicht eng mit Sars-CoV verwandt ist.“ Zum Zeitpunkt des Auftretens liest man: „Das Ereignis beginnt im Februar in Asien, wird dort allerdings erst einige Wochen später in seiner Dimension/Bedeutung erkannt. Im April tritt der erste identifizierte Modi-Sars-Fall in Deutschland auf. Dieser Zeitpunkt bildet den Ausgangspunkt des vorliegenden Szenarios.“

Für den hiesigen Zusammenhang soll der dortige Abschnitt „Kommunikation“ besonders interessieren: „Zwischen der Kenntnisnahme des Erregers durch die deutschen Behörden und der Verbreitung erster Information durch die Medien liegen circa 24 Stunden. Es ist von einer vielstimmigen Bewertung des Ereignisses auszugehen, die nicht widerspruchsfrei ist. Dementsprechend ist mit Verunsicherung der Bevölkerung zu rechnen. Zusätzlich ist ein (mehr oder minder qualifizierter) Austausch über neue Medien (zum Beispiel Facebook, Twitter) zu erwarten.“ Die „Krisenkommunikation“ werde voraussichtlich nicht gut gelingen. Es sei auch mit „widersprüchlichen Aussagen von verschiedenen Autoritäten“ zu rechnen. Dies werde die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erschweren. Doch: „Nur wenn die Bevölkerung von der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen (zum Beispiel Quarantäne) überzeugt ist, werden sich diese umsetzen lassen.“

Wer immer diese Risikoanalyse inzwischen gelesen hat, wird aus ihr jedenfalls eines gelernt haben: Nähert sich ein neuer Erreger, wird man die Botschaft der Gefahr maximal deutlich platzieren und widersprechende Autoritäten in ihrer Glaubwürdigkeit nach allen Kräften in Zweifel ziehen müssen. Denn sonst griffen die seuchenrechtlichen Maßnahmen (Absonderung, Isolierung, Quarantäne) absehbar nicht.

Psychologen wissen: Menschen reagieren auf Situationsänderungen, selbst wenn sich eine lebensgefährliche Lage einstellt, meist nicht sofort angemessen. Der New Yorker Psychoanalytiker Stephen Grosz beschreibt diesen fatalen Zug der menschlichen Seele in seinem Buch „The examined Life“ an Beispielen aus dem World Trade Center am 11. September 2001. Er berichtet von einer Büroangestellten aus dem Südturm, die nach dem Einschlag des ersten Flugzeugs in den Nordturm zwar überzeugt werden konnte, das Gebäude zu verlassen. Ihre Flucht unterbrach sie jedoch, um noch einmal an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, da sie dort Familienfotos vergessen hatte. Dieses nochmalige Festhalten am Gewohnten bezahlte sie mit ihrem Leben. Grosz erklärt eine Art Trägheit der Seele: Menschen vertrauen mit größter Vehemenz auf die Beständigkeit ihrer eigenen, etablierten Weltsicht. Selbst in Notfällen neigen sie dazu, eine neue Weltsicht erst dann zu akzeptieren, wenn ihnen diese schon in allen Dimensionen vor Augen geführt wurde. Für die „Corona-Krise“ des Jahres 2020 und die amtliche Katastrophenkommunikation wird daraus verständlich, warum die mediale Gefahrenbeschreibung sehr schnell exzessiv drastische Bilder verbreitete.

Es kann hier dahinstehen, ob dieses Virus eigentlich nur eine übliche Grippewelle mit statistisch nicht dauerhaft signifikanten Sterberaten darstellt oder ob es tatsächlich ein besonders gefährlicher Erreger ist, der das Potential zu herausragend verheerenden Wirkungen hat. Denn auch dann, wenn man nur unterstellt, er könnte außergewöhnlich große Schädigungswirkung entfalten, und wenn man weiter annimmt, der drohende Gesundheitsschaden rechtfertige größte wirtschaftliche Schäden, so bliebe diese kommunikative Extremstrategie zur Zielerreichung im eigentlichen Sinne „alternativlos“. Denn wer unbedingt entschlossen ist, drastische Maßnahmen effektiv durchzusetzen, der muss eben auch den beschriebenen Trägheitsfaktor der menschlichen Seele überwinden. Die nötige Bereitschaft der Bevölkerung, massiv freiheitsbeschränkende Nachteile und Schäden wirtschaftlicher Art hinzunehmen, lässt sich nur dadurch herbeiführen, dass der Tod und der Teufel unübersehbar an alle Wände gemalt werden.

Indem die kommunikative Herausforderung damit bewältigt ist, sind die wirklich wesentlichen Probleme der angenommenen Katastrophe jedoch mitnichten gelöst. Sie fangen jetzt vielmehr erst richtig an. Nach der alarmierenden medizinischen Botschaft türmt sich nämlich nun die nächste Welle von Schwierigkeiten auf: Das enge Netz der wirtschaftlichen Verflechtungen reißt, wenn seine Akteure zu Hause bleiben müssen. Die Bundesregierung wusste 2013: „Ausfälle an einzelnen Punkten innerhalb der Lieferketten multiplizieren sich aufgrund der komplexen Interdependenzen. Personalausfälle führen hier deshalb mitunter zu erheblichen Einschränkungen beziehungsweise zu Unterbrechungen von Lieferketten. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf Produktionsprozesse und andere Infrastruktursektoren. Gewisse Transportkapazitäten werden zum Transport von Gütern mit besonderer Priorität eingesetzt (zum Beispiel Lebensmittel, Energieträger).“

Der Kampf gegen das Virus wirkt ab jetzt wie ein ökonomisches Selbstzerstörungsprogramm. Wer in diesen Tagen vor Ladenregalen steht, der kann den heranrollenden Kollaps der Produktion und Warenverteilung mit eigenen Augen betrachten. Die Prognostiker des Jahres 2013 beschrieben schlicht die Realität des deutschen Frühlings von 2020. Jetzt allerdings wirkt die aus dem New Yorker Hochhaus beschriebene Seelenträgheit der inzwischen „hamsternden“ Bevölkerung erneut, nur in Gegenrichtung: Die drastischen Bilder haben verbreitet Verängstigung geschaffen. Selbst wenn sich die medizinische Bedrohung plötzlich als objektiv beherrschbar darstellt und der Risikobericht nur eine selbsterfüllende Prophezeiung produziert haben sollte, fällt nun schwer, die gerissenen Lieferketten hinreichend schnell wieder durch Arbeitswillige zu schließen. Subjektive Ängste wirken sich für die inzwischen schon masken- und handschuhtragende Bevölkerung jetzt handlungshemmend aus. Infolge der selbstverstärkenden Behinderungen des sozialen Lebens ist nicht auszuschließen, dass am Ende mehr Opfer zu beklagen sein werden als wenn der Katastrophenfall gar nicht erst ausgerufen worden wäre.

Die Bundestagsdrucksache von 2013 verhält sich hierzu nicht. Sie thematisiert nicht einmal, dass ursprünglich – aus Angst – hingenommene Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten das rechtspolitische Klima insgesamt nachhaltig vergiften und autoritäre Strukturen auf Dauer fördern könnten. Und sie beschreibt nicht, dass ein Staat, der sich geradezu rauschhaft anschickt, mit immer neuen interventionistischen Milliarden- und Billionen-Programmen jedes Lebensrisiko und jede Naturgewalt zu beherrschen, durch sein Scheitern die letzte Glaubwürdigkeit bei den Bürgern verlieren muss. Denn das dürfte die nächstliegende Konsequenz der aktuellen Krise sein: Erweist sich, dass der internationale Alarm faktisch ohne gemeine Not ausgelöst wurde, gleichwohl aber massive Schäden verursacht hat, dürfte die anschließende Aufarbeitung sämtliche hierfür politisch Verantwortlichen aus ihren Ämtern fegen. Am Ende wird es vielleicht ein bitterer Witz der Geschichte sein, dass ausgerechnet der Wohlfahrtsstaat, der dem König von Gottes Gnaden einst die Krone nahm, durch seine gigantische Intervention das eigene Ende just durch ein winziges Virus namens „Corona“ fand.

