Kowalskys kleine Verfassungskunde Das verbriefte Recht, sich lebendig begraben lassen zu müssen

14. April 2020

Das Grundgesetz ist ein hinterlistiges Machwerk

von Kurt Kowalsky

Aus der Reihe Kowalskys kleine Verfassungskunde. Heute über das verbriefte Recht, sich lebendig begraben lassen zu müssen.

Ein paar Demonstranten haben sich in Berlin versammelt und das Grundgesetz hochgehalten. Die Polizei hat die Menge auseinandergetrieben und Strafanzeigen gefertigt.

Ich glaube nicht, dass viele Polizeibeamte das Grundgesetz je gelesen haben. Die Demonstranten, die das Büchlein in die Höhe hielten, aber wohl auch nicht. Hätten sie da mal ihren Rüssel reingesteckt, dann hätten sie recht schnell erkennen können, was für ein hinterlistiges Machwerk sie da hochhalten.

Nehmen wir ein beliebiges zugestandenes Recht, das der Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz. Bereits das Zugeständnis ist entlarvend. Der übermächtige Staat ist sich offenbar bewusst, dass er alles, was ihm beliebt, verletzen kann. Dass er sich jedes Recht herausnehmen kann, solange er nicht auf geeigneten Widerstand stößt. Eine Demonstration jedenfalls kann den Herrschaftsapparat weder erschüttern noch von seinem Tun abbringen.

Mit dem Artikel in der Verfassung bindet sich der Staat also selbst. Er macht ein Zugeständnis durch Selbstbindung. Hinge seine Gewaltpotenz von den Bürgern ab, wie man beim Staubsauger den Stecker ziehen kann oder den Hausverwalter entlassen, so wäre das vielleicht noch in Ordnung. Da die Bürger jedoch keinerlei (sic) Möglichkeit haben, sich des Gewaltpotentials zu entledigen, ist das Selbstbindungsversprechen lediglich eine Farce.

Und genau dies stellt man fest, liest man den besagten Artikel 13 vollständig: In sechs weiteren Absätzen wird die Unverletzlichkeit der Wohnung danach bis zur Unkenntlichkeit relativiert. Hier nur Absatz 2: „Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.“

Sowohl die Richter als auch die „anderen Organe“ sind Lohnabhängige des Staates. Die in den Gesetzen vorgeschriebene Form unterliegt der Formulierungskunst des Staates. Wird jedoch von diesen Organen des Staates die Form nicht eingehalten (wer möchte es dem Polizeibeamten verdenken, dass er nicht so viel liest?), hat der so in seinen zugestandenen Rechten Verletzte nicht das Recht zum Widerstand. Und glaubt er sich ein solches Widerstandsrecht herauszunehmen, machen ihn die Polizisten derart fertig, dass er das Wort „Widerstand“ nicht mehr zu buchstabieren vermag.

Und im letzten Absatz hat dann der Verfassungsgeber bereits erklärt, dass er sich Eingriffe jederzeit bei Seuchengefahr vorbehält. Wenn es derzeit noch nicht an der Wohnungstür geklingelt hat, ist das lediglich Glück oder auf Personalmangel zurückzuführen.

Warum habe ich jetzt Artikel 13 erklärt? Nun, ich hätte auch über Artikel 12 schreiben können, da behält sich der Staat die Zwangsarbeit vor. Und in Artikel 11 ist verfasst, dass bei Seuchengefahr die Freizügigkeit entfällt. Artikel 8 stellt das angebliche Recht, sich zu versammeln, unter Gesetzesvorbehalt. Die jüngsten Löschungen von Filmen und Websites beweisen, was man von Artikel 5 mit der Meinungsfreiheit zu halten hat.

Artikel 2 gewährt das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und schreibt dann, dass man in dieses Recht nur auf Grundlage eines Gesetzes eingreifen kann. Also zum Beispiel mit jeder Art von Seuchengesetzen – auch die, die das politische Gesindel vielleicht morgen oder übermorgen extra beschließt. 100, 200 oder 500 Seuchengesetze können diese Herrschaften verabschieden und alles, was lebt, lebendig begraben. Alles rechtens! Alles von dieser Verfassung bereits gedeckt.

In den Gebrauchsanleitungen für elektronische Geräte steht bezeichnenderweise gleich zu Anfang, wie man das Teil fachgerecht im Müll entsorgen kann.

In der Präambel des Grundgesetzes ist nichts dergleichen zu finden. Jetzt, wo sie ein ganzes Volk einsperren und sämtliche jemals zugestandenen Rechte sich als Makulatur erweisen, dämmert es vielleicht doch dem ein oder anderen Systemtrottel, dass das Machwerk nicht vollständig ist.