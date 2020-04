Fargo Packender Thrill mit außerirdischem Humor

13. April 2020

Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: Netflix/Youtube Martin Freeman als Lester Nygaard in Staffel 1: Es liegt mal wieder viel Schnee im nördlichen Mittleren Westen

Fargo – jede der bislang 30 Episoden beginnt mit einer spielerisch immer wieder neu inszenierten kleinen Einspielung: „Dies ist eine wahre Geschichte. Die in diesem Film dargestellten Ereignisse beruhen auf einem Verbrechen, das im Jahr xyz in Minnesota geschah. Auf Wunsch der Überlebenden wurden die Namen geändert. Aus Respekt vor den Toten wurde der Rest der Geschichte genau so erzählt, wie sie sich zugetragen hat.“ Nichts davon ist wahr, denn jede Staffel erzählt eine zunehmend absurde Kriminalgeschichte, die oft über das für die Staffel ausgewiesene Handlungsjahr hinausreicht – die erste Staffel spielt 2006 (und eben auch 2007), die zweite 1979, die dritte 2010 mit Rückblende auf 1988 und Aussicht auf 2016. Und stets erstreckt sich die Handlung nicht nur auf Minnesota, sondern auch auf diverse andere Orte, meist angesiedelt in den Nachbarstaaten des nördlichen Mittleren Westens der USA. Fargo als titelgebender Ort liegt bezeichnenderweise in North Dakota…

Und so wird der Zuschauer auch bei den eigentlichen Kriminalfällen auf falsche Fährten gelockt, stets ungemein spannend als zuweilen brutaler Thriller gedreht, und doch immer wieder mit einem Augenzwinkern und absurder Komik versehen – so wie es eben auch die Coen-Brüder mit ihrem Film „Fargo“ im Jahr 1996 vormachten, von dem die 2014 gestartete Serie als (selbständiger) Ableger startete. Als Darsteller wurde – bis in Nebenrollen – stets neu das Who-is-Who der amerikanischen Serienstars gewonnen. Alle Beteiligten werden vorab im typischen Slang des Mittleren Westens geschult – in der deutschen Synchronisation erkennbar durch ein ständiges „Jesses!“ als Ausdruck der Verwunderung.

Jede Staffel (in je zehn Folgen erzählt) ist in sich abgeschlossen, nur kleine Querverweise verbinden die Geschichten aus den unterschiedlichen Zeiten miteinander. Stets werden unbescholtene, oft etwas naive und unbeholfene Charaktere durch eine Aneinanderkettung von Zufällen und Schicksalsschlägen immer tiefer in ein Drama verwickelt.

Ach ja, und in jeder Staffel spielen zweierlei gewissermaßen „außerirdische“ Erscheinungen eine Nebenrolle, als Andeutung von Ufos über dem abgelegenen, abgedrehten Mittleren Westen sowie als Inkarnation des Zwangsmonopolisten aus dem von Minnesota aus gefühlt sehr fernen Washington (FBI in Staffel 1, Ronald Reagan, Jesses!, als Politiker in Staffel 2 und die Steuerbehörde in Staffel 3).

Die vierte Staffel der pechschwarzen Drama-Komödie soll noch 2020 erscheinen und wird in den 50er Jahren spielen, natürlich als „wahre Geschichte“ (bei weitem nicht nur) „in Minnesota“.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 201.