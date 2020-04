Kolossaler Kanal Kaiser TV

13. April 2020

von Alina Schippel

Bildquelle: Gunnar Kaiser Gunnar Kaiser: Der bessere Richard David Precht

Viele Leser werden Kaiser TV bestimmt schon kennen, aber für die, die es noch nicht tun, muss ich diesen – meinen liebsten – Podcast- und Youtube-Kanal nun einmal vorstellen.

Kaiser TV ist mittlerweile eines der populärsten und größten Youtube-Formate, das man noch vage in die Kategorie „libertär bis anarcho“ zählen kann. Ich weiß, ich weiß, die ersten Kenner schnappen jetzt bestimmt schon empört nach Luft oder schütteln die Köpfe; vielleicht nickt auch der ein oder andere zustimmend. Denn der Kanal ist eben nicht nur einer der größten, sondern damit einhergehend auch einer der kontroversesten auf Youtube.

Die Kommentare, die man unter den Videos von Gunnar Kaiser so findet, reichen von tiefer Anerkennung und Dankbarkeit bis zu Beleidigungen und Drohungen. Für die einen ist er „zu links“, für die anderen „zu rechts“. So ist das halt. Essen kann man nie für jeden richtig salzen. Warum eine so krasse Polarisierung gerade auf diesem Kanal stattfindet, darauf gehe ich später noch mal ein.

Worum geht es überhaupt? Herr Kaiser ist ein kölscher Youtuber und Lehrer, der an einem ortsansässigen Gymnasium die Schüler mit seinem Unterricht beglückt. Schon allein das ist besonders, wenn man sich überlegt, mit wie vielen libertären Lehrkräften der durchschnittliche Schüler in seinem Leben sonst so in Kontakt kommt. Heutzutage muss man eine liberale Geisteshaltung bei einer Lehrkraft ja fast schon als Zivilcourage bezeichnen.

Über seine Schmiedearbeiten an der nächsten Generation hinaus hat Gunnar Kaiser seinen Lehrauftrag aber etwas weiter gefasst, und so eröffnete er am 8. Mai 2016 seinen Youtube-Kanal, um auch die eigene Generation noch im Rahmen seiner Möglichkeiten zu formen. In den vergangenen dreieinhalb Jahren sammelte er knapp 40.000 Abonnenten und begann ein Wettrennen mit sich selbst im Veröffentlichen von philosophischen Literaturvorstellungen. Mit unverwechselbarer Stimme und einem Duktus, der auch von einer Meditations-CD für Mittvierziger stammen könnte, durchstöbert Kaiser mit seinen Zuschauern die Bibliotheken der Welt. Seine oft sehr anspruchsvollen Videos und Tondateien sind dabei stets detailliert und immer akademisch korrekt. Zum Ausgleich finden sich auf seinem Kanal auch nette, satirische Betrachtungen und knackige Interviews, gerne auch unter Verwendung von humoristischen Einspielern, sogenannten „Memes“.

Und warum wird dieser scheinbar harmlose Kanal nun so kontrovers rezipiert? Gunnar Kaiser sieht sich keiner Seite zugehörig. Er beruft sich auf den französischen Philosophen Julien Benda und strebt dessen Ideal des Intellektuellen an. Ein Intellektueller, so Benda und also auch Kaiser, dürfe nämlich nicht dem Drang erliegen, sich eine Seite zu wählen, die Welt in richtig und falsch, gut und böse zu unterteilen. Ein Intellektueller habe die Aufgabe, sich stattdessen in einem stetigen Prozess des Hinterfragens den Positionen zu stellen, die er intuitiv als richtig empfindet, um dem Einzigen nachzugehen, was überhaupt erstrebenswert sein könne: Erkenntnis und Wahrheit. Wie erreichbar beides ist, bleibt allerdings wieder jeder Interpretation selbst überlassen.

Aus diesem simplen Grund ist Gunnar Kaiser den einen zu links und den anderen zu rechts – er sucht sich keine Seite aus, man kann in unterschiedlichen Videos Positionen finden, die sowohl links als auch rechts von seinen Zuschauern liegen.

Ein jeder finde deshalb bitte selbst heraus, ob er Kaiser TV zum Beispiel als libertär oder staatstreu empfindet. Der Erkenntnis förderlich sind viele Beiträge in jedem Fall.

