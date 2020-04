Ludwig van Beethovens Neunte Sinfonie Alle Menschen sind schon Brüder

11. April 2020

Gedanken zur Hymne der Europäischen Union

von Enno Samp

Bildquelle: Beethoven-Haus / Wikimedia Commons / Public Domain Von EU-Bürokraten ungerechtfertigt vereinnahmt: Ludwig van Beethoven

Die Europäische Union hat eine Hymne. Es handelt sich um einen Teil aus dem Finale von Ludwig van Beethovens Neunter Sinfonie. Die Sinfonie trägt den Beinamen „Ode an die Freude“, da im Finale dieser Text von Friedrich Schiller gesungen wird. Die EU-Hymne ist eine rein instrumentale Fassung dieser Vertonung Beethovens mit den schönen Worten „Freude schöner Götterfunken“, die auch die berühmte Zeile „Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt“ enthält.

Diese Musik und damit implizit auch den ihr zugrunde liegenden Text hat der Europarat im Jahr 1972 zu seiner Hymne erklärt. 1985 wurde sie von den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten dann als offizielle Hymne der Europäischen Union angenommen. Der berühmte Dirigent Herbert von Karajan wurde mit der Erstellung eines rein instrumentalen Arrangements dieses Ausschnitts aus Beethovens Sinfonie beauftragt.

„Alle Menschen werden Brüder“ in einem vereinigten und extrem vereinheitlichten Europa ohne nationale, kulturelle oder sonstige Unterschiede? Wollten die damaligen EU-Funktionäre das mit der Auswahl dieser Hymne ausdrücken und erreichen? Oder gilt das erst für die heutigen Strippenzieher in Brüssel? Und vor allem: Gibt die Hymne das inhaltlich wirklich so her?

Auch ohne diese besondere Funktion als EU-Hymne beziehungsweise schon vorher war diese Musik und mit ihr Schillers Gedicht sicher eines der bekanntesten kulturellen klassischen Werke unserer westlichen Zivilisation. So ziemlich jeder Hörer – zumindest sofern er denn mit „Klassik“ und Sinfonik generell etwas anfangen kann – wird von diesen Worten und Tönen unmittelbar angesprochen und auf irgendeine Weise berührt. Ein intuitiver Eindruck von Wahrheit und Richtigkeit macht sich breit. Ein Wohlgefühl stellt sich ein.

So weit, so bekannt, so wohlklingend und so schön. Nach meiner Beobachtung gibt es bei genauerer Betrachtung dieses Werkes aber zumindest zwei Fragezeichen. Das eine hinsichtlich der Bedeutung der Textzeile „Alle Menschen werden Brüder“: Wann und wie soll das geschehen? Wie hat Schiller das gemeint? Wie hat Beethoven es verstanden? Das zweite Fragezeichen ist der sogenannte „Türkenmarsch“, der ebenfalls Teil des Finales der Neunten Sinfonie ist. Er beginnt völlig unvermittelt nach den bedeutungsschweren Worten „und der Cherub steht vor Gott“. Ein strahlender Höhepunkt der Musik, mit einer ausgedehnten Fermate auf dem Wort „Gott“ zu einem leuchtenden F-Dur-Klang in höchster Lage. Unmittelbar darauf beginnt mit einem geradezu ordinären Gebrumme des Kontrafagott der sogenannte Türkenmarsch. Selbst erfahrene und weltberühmte Musiker stehen bei dieser Stelle vor einem Rätsel. Sie sind sich zumindest uneinig. Manche interpretieren es als Ironie, andere als Andeutung dafür, dass diese Vision „alle Menschen werden Brüder“ wohl doch eher unrealistisch ist und Beethoven selbst somit seine Zweifel daran zum Ausdruck bringe. Wobei – auch mit einem solchen Verständnis kann eine großartige Interpretation der Sinfonie entstehen.

Mir scheint, dass die beiden genannten Fragezeichen miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig erklären: Wenn „alle“ Menschen Brüder werden, dann gehören die Türken selbstverständlich mit dazu. Und: Wenn alle Menschen Brüder werden, dann werden sie deshalb eben nicht alle gleich, sondern jeder behält seine Eigenheiten – der Deutsche oder Österreicher ebenso wie der Türke, der Chinese oder der Afrikaner.

Vom 15. Jahrhundert bis in das 19. Jahrhundert hinein prägten die Türkenkriege immer wieder das politische Geschehen in Zentraleuropa. Das Osmanische Reich kämpfte insbesondere gegen Venedig, Österreich sowie gegen Polen und später auch Russland. „Der Türke“ wurde dadurch zu einer Art Synonym für Fremdartiges oder Böses und als solches auch künstlerisch immer wieder beschrieben. So geschieht es beispielsweise in Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Entführung aus dem Serail“, wobei die Entführung hier durch die späte Gnade des fremden Herrschers noch ein glückliches Ende nimmt. Das Anders- und Fremdartige übt immer auch eine gewisse Anziehungskraft aus. So waren Elemente der türkischen Musik im 18. Jahrhundert durchaus en vogue. Bekannte Beispiele sind Mozarts „Rondo alla Turca“, der „Türkische Marsch“ aus seiner Klaviersonate Nr. 11 oder sein fünftes Violinkonzert, in dem es ebenfalls eine „Alla Turca“-Passage gibt.

Aber bei einem so bedeutenden Werk wie der Sprengung der Sinfonie über den bis dahin üblichen formalen Rahmen durch Hinzufügen von Gesangsstimmen und der Vertonung eines so bedeutungsvollen Textes wie Schillers „Ode“ wird Beethoven wohl kaum nur aus einer Anbiederung an die damalige Mode an einer zentralen Textstelle ein auf den ersten Blick völlig unpassendes Zwischenspiel „alla Turca“ eingefügt haben. Klar – Beethoven hatte einen Sinn für Humor, wie er unter anderem in der Anspielung auf das neu erfundene Metronom im Scherzo seiner Achten Sinfonie oder bei der pianistischen „Wut über den verlorenen Groschen“ zum Ausdruck kommt. Aber Beethoven war sicher auch viel zu ernst und engagiert im politischen wie im humanitären Sinne, als dass er ausgerechnet bei einer so zentralen Aussage zu diesen Themen gescherzt hätte.

Der Türkenmarsch muss also sehr bewusst – und auch sehr bewusst an genau dieser Stelle – gesetzt worden sein. Er muss die Aussage der „Ode“ beziehungsweise der Sinfonie unterstützen. Das lässt für mich nur den Schluss zu, dass Beethoven das „alle Menschen“ damit pointiert, aber überdeutlich tatsächlich als „alle“ definieren wollte. Zu „allen“ gehören eben auch „alle anderen, fremdartigen“. Die Türken als in der damaligen Zeit bekanntester, naheliegendster und auch bedrohlichster Teil des Anderen sind in diesem Sinne sicher sowohl ganz konkret als auch exemplarisch gemeint. Beethoven möchte also tatsächlich alle Menschen, also die ganze Menschheit, in diese Verbrüderung einschließen. Und dann gehören die Türken selbstverständlich mit dazu.

Die Freude, die Götterfunken, der himmlische Zauber „bindet wieder, was die Mode streng geteilt“. Wenn das gelungen ist, dann sind alle Menschen Brüder. Wie könnte dieses „werden Brüder“ konkret aussehen? Bedeutet „verbinden“ hier „vereinheitlichen“? Ist das Ziel also erreicht, wenn alle anderen Menschen so sind wie wir? Oder müssten dafür alle Menschen werden wie die Asiaten oder die Afrikaner oder wie die Eskimos? Bei genauer Überlegung ist es offensichtlich, dass diese Verbrüderung nur als auf einer mentalen, geistigen oder sogar spirituellen Ebene gemeint sein kann. Wie sollten Europäer, Afrikaner und Asiaten so gleich werden in dem, „was die Mode streng geteilt“ und was ihre jeweilige kulturelle Tradition und Identität ausmacht? Oder Deutsche, Franzosen und Zyprioten? Oder Ostfriesen, Sachsen und Bayern? Diese unterschiedlichen Traditionen und Identitäten sind so vielfältig und so verschieden, aber auch lokal so verwurzelt und den jeweiligen Menschen so wichtig, dass eine Vereinheitlichung ausgeschlossen ist.

Alle Menschen werden also Brüder in dem Moment, wo sie diese Verschiedenheit gegenseitig anerkennen und tolerieren. Es braucht nicht den großen, mythischen, alles verändernden Moment. Sondern es braucht lediglich ein Erkennen, das bei jedem einzeln individuell passieren muss. Wenn „es“ dann „erkannt“ ist, dann sind alle Menschen Brüder – sofort und jeder so, wie er oder sie ist. Die Schönheit und der Reiz liegen ja gerade auch in den Unterschieden. Das Jahrhunderte alte menschliche Bedürfnis, dieses Andere auf Reisen kennenzulernen, sich daran zu erfreuen, sich davon anregen zu lassen, um dann schließlich wieder in die vertraute Heimat zurückzukehren, belegt diesen Reiz.

Ludwig van Beethoven hat damit eine überaus wichtige Botschaft an seine Hörer: Es gibt nur eine Möglichkeit für ein wirklich friedliches Zusammenleben der Menschen auf dieser Erde. Und diese Möglichkeit besteht darin, den Anderen so sein zu lassen und so zu akzeptieren, wie er ist. Selbst dann, wenn er sich gerade eben noch ungerecht verhalten haben sollte. Krieg und Zwang sind die falschen Mittel. Unterschiede oder Eigenheiten gilt es zu erhalten oder zumindest zu tolerieren. Einheit in der Vielfalt. Oder – wie es die EU-Kommission auf ihrer Internetseite ausdrückt – „ohne Worte, nur in der universellen Sprache der Musik, bringt die EU-Hymne die europäischen Werte Freiheit, Frieden und Solidarität zum Ausdruck“.

Bei dieser Art der Analyse und Interpretation ist Beethovens Verständnis der Hymne dann geradezu konträr zu dem der EU-Kommission. Diese strebt eine weitgehende Vereinheitlichung und Gleichmacherei an. Beethoven dagegen fordert am Beispiel des Türkenmarsches zu Toleranz und Akzeptanz der Unterschiede und Verschiedenheiten auf. Was Beethoven – und vermutlich auch Schiller – mit der Neunten Sinfonie und der „Ode an die Freude“ gemeint haben, ist also etwas ganz anderes, als es heute von der EU-Kommission gelebt wird.

Und das ist gut so! Denn mit ihrer EU-Hymne unterstützt die Kommission dann – vermutlich unbewusst, unbeabsichtigt und entgegen ihrem eigentlichen Willen – die wahre Freiheit ihrer Bürger und ihrer Mitgliedsstaaten in einem geradezu libertären Sinne. Beethovens Neunte und seine „Ode an die Freude“ sind quasi eine Vertonung des Europas der Vaterländer. So gesehen können wir dankbar sein für jeden offiziellen Einsatz der EU-Hymne, durch den dieser freiheitliche Gedanke gestärkt wird. So lange, bis er sich hoffentlich eines Tages durchsetzen wird.

Mein ganz persönlicher Favorit in der Interpretation von Beethovens Neunter Sinfonie kommt von einem deutschen Orchester, das sich in freier Trägerschaft seiner Mitglieder befindet. Die Orchestermitglieder als Gesellschafter beziehen anstatt aus Steuern finanzierter fester Gehälter ein erfolgsabhängiges Einkommen – wenngleich es auch hier öffentliche Subventionen gibt. Ohne wäre ein Überleben in einem Umfeld, wo nahezu die gesamte Konkurrenz massiv mit öffentlichem Geld finanziert wird, kaum möglich. Der künstlerische Leiter ist ein amerikanischer Dirigent mit estnischen Wurzeln, der (kommunistischen) staatlichen Zwang genauso kennt, wie er die persönliche Freiheit liebt. Ich empfehle die Einspielung der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung des Dirigenten Paavo Järvi, erschienen bei RCA/Sony Music. Ein Live-Mitschnitt ihrer Neunten ist auch auf Youtube verfügbar.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 201.