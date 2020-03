Corona weckt Erinnerungen an einen Roman von Stephen King Das letzte Gefecht

11. März 2020

Muss eine globalisierte Welt solche Monster erzeugen?

von Jörg Seidel

Vor vielen, vielen Jahren las ich Stephen Kings „The Stand – Das letzte Gefecht“, ein Endlosroman mit mehr als 1.000 Seiten. In erster Linie wollte ich mich gruseln und wurde bitter enttäuscht. Kings Fama eilte ihm voraus, King-Fans hatten mir von durchängsteten Nächten berichtet und ihre blutigen Fingernägel als Beweis angeführt. Schon beim Aufschlagen des Buches überlief mich ein kalter Schauer, und nach jedem Umblättern erwartete ich den Herzinfarkt. Aber es geschah nichts, und allmählich wurde mir klar, was für ein mittelmäßiger Schreiber der Gefeierte eigentlich ist. Das bestätigte sich bei zwei, drei späteren Lektüren: King hat kein Gefühl für Tempo und für Brüche, er ist der Vorreiter jener Und-dann-Autoren, die heutigentags die Regale vermüllen.

Aber just dieser Roman kam mir heute wieder in den Sinn, ich griff nach der verstaubten Schwarte und blätterte ein wenig darin herum, und plötzlich waren wesentliche Teile der Story wieder präsent. King war damit – mit der Story, auch wenn sie schwach erzählt ist – ein Glücksgriff gelungen, er hat tief in die Kiste der archaischen Ängste gegriffen und deren Mechanismen in der modernen Welt offengelegt.

Er beschreibt in diesem Epos den Ausbruch einer fatalen Viruserkrankung. Das Virus wurde künstlich und hochgeheim zu militärischen Zwecken erzeugt und durch ein Leck freigesetzt. Ein einziger Mann hätte seine Verbreitung noch aufhalten können, der Pförtner der Anlage, aber statt das letzte Tor zu schließen, ergreift ihn die Panik, er schnappt sich Frau und Kind und versucht zu fliehen, nicht ahnend, dass der Killer schon in seinem Körper wütet und er selbst der erste Verbreiter der tödlichen Seuche sein wird.

Mit dem Auto durcheilen sie halb Amerika und sterben 1.000 Kilometer vom Ausgangsort entfernt. Damit ist das Ende besiegelt. In Windeseile verbreitet sich das Virus im ganzen Land und zieht seine verheerende Spur. Vergeblich versuchen Regierung und Militär, es mit drastischen Maßnahmen einzudämmen, wenige Wochen später ist Amerika entvölkert. Denn die Sterblichkeitsrate der teuflischen Waffe beträgt mehr als 99 Prozent; den Rest von 600 oder 700 Seiten widmet King der Geschichte der Kämpfe unter den wenigen Überlebenden und der Neuorganisation der neuen Gesellschaft – aber dieser Teil muss uns bis auf weiteres nicht interessieren, ich habe ihn auch weitgehend vergessen.

Überflüssig zu erklären, warum mir just heute die Story in den Sinn kam. Sie hatte mich – wie ich jetzt erst begreife – trotz ihrer schlimmen künstlerischen Defizite überzeugt, weil sie bereits vor vier Jahrzehnten ein Szenario entwarf, das so schlüssig erscheint, dass man verwundert ist, weshalb wir erst jetzt vor einem Virus in Panik geraten. Und dabei ist der jetzige Erreger nur ein harmloses Spiegelbild der Kingschen Vision, denn seine Mortalitätsrate beträgt gerade mal ein, zwei Prozent.

Die globalisierte Welt muss solche Monster zeugen, ganz zwangsläufig. Ja, es gab die Pest, und die hat viel mehr Menschen grausam dahingerafft. Aber sie verbreitete sich in trägen Wellenringen über Jahrhunderte, eroberte neues Terrain immer nur an ihren Rändern. Ihre Ausbreitung war eine natürliche. Eine solche Krankheit – so fürchterlich ihr Verlauf auch sein mag – könnte uns heute, mit allen technisch-medizinischen Möglichkeiten, nicht mehr schrecken.

Das Corona-Virus ist hingegen ein Witz. Seine Gefahr wächst ihm nicht selbst zu, sondern wird von uns Menschen in Zeiten der Globalisierung gemacht. Plötzlich

tauchen die Metastasen dieser an sich recht ungefährlichen Krankheit an allen Stellen des sozialen Weltkörpers auf. Dank des Internets sind wir alle längst Hypochonder geworden, sitzt die Angst tief in uns verwurzelt. Dank der Medizin und dank gewisser Lifestyles, die unser Leben verlängern und verjüngen, hegen wir alle einen geheimen Unsterblichkeitsverdacht gegen uns selbst. Das Ende denken – die Grundübung aller Philosophie seit den Vorsokratikern – ist außer Mode gekommen, ihr letzter großer Denker – Heidegger – firmiert heute apriorisch als Nazi und ist vom eigentlichen Bedenken nahezu ausgeschlossen.

Vor allem aber ist das Virus der Preis der Globalisierung und der Entgrenzung. Das ist ganz wertneutral gesagt, denn man kann auch die Position vertreten, dass das Ziel diesen Preis wert sei – diese Position wurde soeben offensiv in der „FAZ“ verteidigt. Was dem Anwalt des bedingungslos Offenen entgeht, ist das Relationsproblem dieser Aussage. Ab wann nämlich wird sie zynisch? Im Moment sterben besagte ein, zwei Prozent, zumeist alte Leute, überwiegend mit schweren Vorerkrankungen, Menschen also – das wollen uns diese Worte sagen –‍, die ohnehin bald gestorben wären und von denen man zudem kaum sagen kann, ob sie an ihrem originären Leiden oder eben tatsächlich am Virus zugrunde gingen. Derartige Gedanken sind ohne einen gewissen zynischen Beiklang kaum zu äußern. Die paar Versehrten sind es also wert?

Was aber, wenn es fünf oder zehn oder 99 Prozent wären? Ab wann beginnt die Rechnung zu kippen? Was, wenn es nicht Alte und Kranke trifft, sondern Kinder, oder wenn das Virus ein Vorkämpfer der Gleichberechtigung wäre? Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen für die sogenannte offene Gesellschaft und für die Globalisierung?

Wir müssen uns zuvörderst eines bewusst machen – und hier kehren wir zu Stephen Kings genialer Vision zurück. Bei King hätte ein Zaun das Desaster verhindern können, aber er wurde geöffnet. Selbst ein infizierter Fußgänger hätte die Wüste vielleicht nicht durchqueren können und die Menschheit wäre für dieses Mal davongekommen, aber der Mann hatte ein Auto, und diejenigen, die er angesteckt hatte, fuhren und flogen in allen Varianten.

King zeigt zweierlei. Ein Virus – ob gemacht oder entstanden – ist – neben der Atombombe – vielleicht der wahrscheinlichste apokalyptische Reiter, der uns dereinst niedermähen wird. Und die Globalisierung, die Beweglichkeit, ist sein Ross.

In einer Welt, in der alles vermischt, vermengt, verwirbelt und entgrenzt wird, die keine natürlichen Schranken mehr anerkennt, keine Individualität, keine Identität, die keine Mitte mehr hat, sondern nur noch eine Vielfalt an Peripherien, in der alle Dinge auseinanderfallen und zugleich alles mit allem in Beziehung gerät, muss sich eine systemische Dysfunktion wie ein Virus verhalten oder kann es zumindest.

Ein Wettlauf mit der Zeit: Die Wissenschaft läuft den Gefahren permanent hinterher und kann sie so lange in Schach halten, wie sie deren Aufbau selbst im notwendigen Zeitrahmen prognostizieren und also verstehen kann. Am zu Schnellen oder am zu Anderen muss und wird sie wohl irgendwann scheitern.

Es ist übrigens ein Geniestreich des Namensgebers jener Computerschadprogramme gewesen, sie ausgerechnet „Virus“ zu nennen, obwohl sie mit dem biologischen Zwitterwesen wenig gemeinsam haben. Allein ihre Funktion und Wirkung in der globalisierten, vernetzten Welt rechtfertigt den Namen – auch sie zählen zu den möglichen Endzeitreitern, die unsere hyperkomplexe Welt lahmlegen können.

Stephen King: „The Stand – Das letzte Gefecht“ (amazon.de).

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Seidwalk“.