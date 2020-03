Kolossaler Kanal Mises Karma

07. März 2020

Der Podcast oder Youtube-Channel des Monats

von Alina Schippel

Bildquelle: YouTube/Mises Karma Starkes Logo: Podcast „Mises Karma“

Mises Karma? Ja, „Mises Karma“. Alles Weitere, was man in Bezug auf den Inhalt des Subjekts unserer heutigen Kolumne sagen könnte, ist sekundär.

Und doch, bei „Mises Karma“ handelt es sich um einen jungen, quietschfidelen Podcast, der erst im Juni des letzten Jahres den Hirnwindungen seines geistigen Vaters entsprang. In der Zeit hat es das Tonformat geschafft, knapp 600 Abonnenten für sich zu gewinnen – und das allein auf Youtube. Beachtlich, wenn man bedenkt, mit welchen Inhalten sich der Podcast beschäftigt: mit Literatur. Und dann auch noch politischer. Uff.

Dabei ist die „Hörartikel“-Reihe, wie die Literaturbeiträge auf der offiziellen Website von „Mises Karma“ genannt werden, keineswegs spröde oder langweilig. In fünf- bis zwölfminütigen Folgen werden hier Autoren und ihre Werke dargestellt, alles in punktierter Knappheit und in verständlicher Sprache. Es ist dabei egal, ob man umfangreiches literarisches Vorwissen besitzt oder interessierter Laie ist – „Mises Karma“ bringt die wichtigsten Punkte und Argumentationslinien aus relevanten Werken der liberalen Ideengeschichte kompakt und verständlich in einem Zeitrahmen unter, der selbst für Berufstätige vertretbar ist. Inhaltlich reichen die Beiträge von Mises‘ Klassiker „Die Bürokratie“ über Roland Baaders „Das Kapital am Pranger“ bis hin zu Oliver Janichs Artikeln in „Focus Money“. Zudem sind derzeit erst 23 Folgen online, also empfehle ich: aufholen und mithalten!

Literatur ist aber nicht das Einzige, das „Mises Karma“ kann. Seit Episode elf gibt es auch eine Interview-Reihe, bei der bis dato Autor Charles Krüger, Andreas Marquart von Austrian Consult und Stefan Blankertz aus den ef-Reihen als Gesprächspartner geladen waren. Geplant für das neue Jahr sind zusätzlich ein Diskussionsformat und eine Event-Reihe, bei der Aufnahmen von unterschiedlichen Formen von Veranstaltungen gesendet werden sollen, zum Beispiel auf Demonstrationen oder Kundgebungen.

Wer ist nun der Mastermind hinter den Podcasts? Christian Leuenberg heißt der junge Mann, Jahrgang 1981, ein selbständiger Webentwickler, der zudem leidenschaftlicher Musiker ist, also praktisch der SUV unter den liberalen Podcastern. Nachdem er die Idee zur Vertonung klassisch liberaler Literatur hatte, schrieb er unter anderem das deutsche Mises-Institut an, um sich rechtlich bei der Nutzung von dessen Texten abzusichern. Als Mises-Vorstand Marquart dann von Leuenbergs Idee hörte, war er so begeistert, dass er Zugriff auf alle Texte des Mises-Instituts gestattete. Damit war der Podcast geboren, der es sich zum Ziel gemacht hat, „echte“ Freiheit in die Welt zu tragen und „Österreichische Schule und Anarcho-Kapitalismus to go“ anzubieten.

Zum Liberalismus kam Leuenberg übrigens, als er 2013 über einen Artikel von Oliver Janich stolperte und sofort Feuer und Flamme war. Er las daraufhin Janichs Buch „Die Vereinigten Staaten von Europa“ und beschäftigte sich ausgiebig mit der Österreichischen Schule. Er selbst sieht sich mittlerweile als Anarchisten und möchte mit seinem Podcast weniger Werbung für eine bestimmte politische Strömung machen, als vielmehr Wissen und Freiheit verbreiten und nach eigener Aussage seinen Hörern „helfen, den Irrweg Staat zu verlassen“.

Ein wirklich gelungenes Format, von dem wir in der Zukunft mit Sicherheit noch mehr hören werden. Halten wir also ein Ohr offen für „Mises Karma“!

