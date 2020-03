Satirische Empfehlungen zum Coronavirus Wir werden alle sterben!

06. März 2020

Das Virus des Verhältnisblödsinns hat sich weltweit verbreitet

von Kurt Kowalsky

Wie die WHO am kommenden Montag melden wird, ist es nach einigen Monaten gelungen, das Virus des Verhältnisblödsinns weltweit zu verbreiten.

Die von den sozialdemokratischen chinesischen Machthabern durchgeführte Quarantänemaßnahmen gehen allerdings nicht weit genug, so ein Experte aus Flachland.

Erst wenn die ganze Welt unter Quarantäne gestellt ist, so der Experte, kann man wirklich sicher sein.

Bis es so weit ist, gibt die Redaktion folgende zehn Empfehlungen:

1. Seien Sie unbesorgt und hängen Sie Ihren dummen Rüssel tief ins Internet. Beachten Sie besonders die obskuren Seiten mit den geheimen Wahrheiten, von denen Sie bisher noch nie etwas gehört haben.

2. Müssen Sie mehr als einmal niesen, so gehen Sie bitte umgehend zum Arzt oder in der Nacht in eine Notfallambulanz eines Krankenhauses. Nur die menschliche Nähe in den Wartezimmern gibt Ihnen in Ihren letzten Stunden Trost und Beistand.

3. Begrüßen Sie Freunde, Bekannte und Fremde mit einem feuchten Handschlag. Umarmen Sie die Menschen schluchzend mit den Worten: „Wir werden alle sterben, und die Regierung tut nichts.“

4. Überprüfen Sie, ob Ihr Organspendeausweis nicht abgelaufen ist. Ausweise werden beim Einwohnermeldeamt verlängert. Verzichten Sie in der Zwischenzeit auf Lebendspenden und verweigern Sie, selbst solche anzunehmen.

5. Waschen Sie sich nicht die Hände. Seife kommt in der Regel aus China und wird dort aus chinesischen Gummibären recycelt.

6. Türklinken sind bis zu 900 Tagen verseucht. Öffnen Sie Türen nur mit dem Fuß. Die Polizei hat darin Erfahrung und gibt Ihnen über die Notrufnummer gerne praktische Tipps.

7. Kaufen Sie besonders verderbliche Lebensmittel auf Vorrat. Wird die Welt unter Quarantäne gestellt, überleben nur diejenigen, die nicht verhungern.

8. Schreiben Sie Ihr Testament. Vernichten Sie alle in China hergestellten und verseuchten Waren, damit Ihre Hinterlassenschaft die trauernden Erben nicht ausrottet.

9. Ertränken Sie Ihre Katze. Schreiten Sie dann von links nach rechts über das tote Tier und schütteln Sie sich dabei von Nord nach Ost und von Süden nach Westen in Richtung Erdmittelpunkt.

10. Wenn das nicht hilft, kaufen Sie sich bei Aldi ein Pfund Zucker oder in der Apotheke ein homöopathisches Mittel.