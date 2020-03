Gedanken eines Rosenkavaliers Die natürliche Inflation

01. März 2020

Ein Traktätchen über Liebe und Ökonomie

von Helge Pahl

In wenigen Tagen wird meine Frau 40. Wir haben uns ziemlich genau vor zehn Jahren kennengelernt, und bereits zu ihrem 30. Geburtstag wartete ich mit roten Rosen auf. Das Rosenschenken hat sich über die Jahre zu einer Tradition entwickelt, und ihre Anzahl entspricht natürlich immer der der am Geburtstag vollendeten Lebensjahre. Als sich dieser Brauch einführte, interessierte ich mich noch nicht sehr für Volkswirtschaft. Sicher, der Begriff „Inflation“ sagte mir schon etwas, jedoch waren mir ihr Zweck und ihre Nicht-Notwendigkeit nicht bewusst. „Moderate Ausweitung der Geldmenge ist wichtig für das Wirtschaftswachstum… blablabla“ erklang es durch den Äther, wir kennen das.

Neben der künstlichen Preissteigerung, die vom Staat durch Gelddrucken erzeugt wird, gibt es, so wage ich als Nichtökonom zu behaupten, auch eine „natürliche Inflation“, unter der Rosenkavaliere wie ich zu leiden haben. Eine Rose mit langem Stiel kostete 2009 im Blumenladen meines Vertrauens rund 2,00 Euro. Ein Strauß zum Dreißigsten meiner Liebsten also 60,00 Euro. In dieser Woche benötige ich 40 Rosen, und der Preis liegt nun bei 2,50 Euro; ich muss also 100 Euro aufbringen. Gemäß staatlich erfasstem Verbraucherpreisindex hatten wir in den vergangenen zehn Jahren eine Inflation von rund 14 Prozent. Mein Blumenhändler hat sich daran nicht gehalten, sondern 25 Prozent aufgeschlagen. Er ist damit aber immer noch deutlich unter der „wahren Inflation“ geblieben.

Aus meiner Sicht hat sich der Blumenstrauß innerhalb dieser zehn Jahre jedoch um satte 66,67 Prozent verteuert. Sollte mir das Glück hold bleiben und ich einen späten Lebensabend zusammen mit meiner Frau erleben dürfen, wird die Sache richtig teuer. Es ist zu befürchten, dass zum 75. Geburtstag meiner Frau Blumenkosten von mindestens 400 Euro auf mich zukommen. Sollten wir beide ihren 80. Geburtstag feiern dürfen, so werde ich, von heutigen Inflationsraten ausgehend, in dann 50 Jahren mehr als 11.000 Euro für Rosen ausgegegeben haben. Ein stattliches Sümmchen.

Wie könnte man nun aus der Misere rauskommen und eine drohende Verarmung im Alter abwenden? Der eher sprunghafte Leser wird mir vermutlich raten, ich solle mich trennen und mir etwas Jüngeres suchen. Das ist natürlich keine ernsthafte Option für einen liebenden Ritter der Königin der Blumen. Der vorsorgende Rezipient dieser Zeilen wird mich vielleicht zu einem Sparplan aufmuntern. Und das ist sicherlich eine gute Idee. Beispielsweise Hochdividendenwerte winken verlockend, aber vielleicht investiert man sogar direkt in eine Gärtnerei, die rote Rosen züchtet. Da kann doch eigentlich nichts schiefgehen. Obwohl, mit Blumen haben sich bereits im 17. Jahrhundert einige Leute schwer verspekuliert. Vielleicht baue ich mir besser ein Gewächshaus und mache auf Selbstversorger. Wie auch immer, seit ich mir darüber diese Gedanken gemacht habe, leuchtet mir ein, warum manche und vor allem ältere Männer ihre Frauen mit „meine Teuerste“ ansprechen.

Die durch staatliche Inflation hervorgerufenen, objektiv betrachtet negativen Folgen wie zum Beispiel unfreiwillige Umverteilung, Fehlallokation et cetera sind indes bei der natürlichen Inflation nicht zu beobachten. Der Schenkende ist ja zu jeder Zeit – und hier kommt die subjektive Werttheorie zum Tragen – selbst Herr dieser Preissteigerung. Er ist sogar gezwungen, jedes Jahr aufs Neue zu entscheiden, ob ihm die Holde immer noch den aktuellen Preis, den er für eine Anzahl Rosen in Höhe der aufsummierten Lebensjahre plus eins aufbringen muss, wert ist. Nicht wenige Menschen steigen aus dieser, ihrer eigenen, Inflationsspirale aus, wie die hohe Scheidungsrate belegt.

Viele Dornenblumengeber betrachten die jährliche Rosenschenkung, gegebenenfalls zusammen mit anderen unterjährigen Aufmerksamkeiten, als Investition. Man hegt die Erwartung, dass die aufgewendeten Mittel sich eines Tages rentieren, man also mehr zurückbekommt, als man investiert hat. Die Investoren erwarten natürlich keinen Gewinn in Form von Rosen, was in einer fernen Zukunft realisiert werden könnte. Die Rosen haben hier eher eine Katalysatorfunktion und vermehren statt ihrer selbst ein anderes, sehr wertvolles, jedoch nicht monetarisierbares Gut, das ewiglich halten kann, zuweilen Gewinne von unschätzbarem Wert hervorbringt und unterjährig mehrmals, oft sogar mehrmals täglich Dividenden ausschüttet. Jedoch ist dieser Anlageform in monogamen Gesellschaften naturgemäß ein gewisses Klumpenrisiko inhärent.

Und obwohl dieses Gut auf der ganzen Welt beobachtbar ist, ist es mit Geld nirgends erwerbbar. Glücklich schätzen sich die Anleger, denen es einfach so zufiel. Aber wie eine junge Rose, die zunächst im Kleinen wächst und Wurzeln schlägt, braucht dieses Gut viel Fürsorge, Aufmerksamkeit und Dünger, damit es mit den Jahren zu einer stattlichen Größe mit vielen kräftigen Trieben und schönen, wohlriechenden Blüten heranreifen kann.

Betrachten wir also die jährlich steigenden Ausgaben für rote Rosen als Dünger für die Liebe unseres Lebens, die uns so dauerhaft bereichert. Möge sie ewiglich grünen, sprießen und erblühen.

