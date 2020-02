Meinungsmache der Medien nach den Morden in Hanau Der AfD-Schlüssel

27. Februar 2020

Die Maschine ist geölt

von Jörg Seidel

Wenn es stimmt, was die Medien, Meinungsinstitute und Statistikbüros nun lautstark unters Volk bringen, dann ist endlich die Königsstrategie, das Antidot gegen das Gift der AfD gefunden. Nach dem Massaker von Hanau – eine Tat, die sich mehr und mehr als die eines schwer psychisch Kranken darstellt, die aber noch immer als „rechtsextremistisch motiviert“ verkauft wird –‍, nach dieser irrationalen Tat, die von den Massenmedien und Parteien unisono als eine Art aufgehender Saat des AfD-Giftes dargestellt wurde, sind, so wird uns vom statistisch-medialen Komplex versichert, die Umfragewerte für die AfD dramatisch gesunken und glauben, nach tagelangem medialem Konnex-Bombardement, 60 Prozent der Deutschen an eine Mitverantwortung der AfD. Noch zwei, drei solche Irre, und die AfD ist erledigt.

Die Maschine ist geölt, sie wird gewartet und gepflegt und lauert nur auf das nächste Ereignis. Sollte sich dieses nicht einstellen, dann wird man mit erhöhter Überwachungsdichte ganz sicher die eine oder andere rechtsradikale Idiotentruppe ausheben, die gerade unmittelbar davor stand, „bürgerkriegsähnliche Zustände“ in Deutschland herbeizuführen, oder aber man könnte international fündig werden – denn selbstverständlich kann die Saat auch in Neuseeland aufgehen.

Die AfD hat nur eine Chance, dieses Massaker zu überstehen. Sie muss sich – und zwar nicht als Mimikry, sondern genetisch – dem Sprachgestus, der Politikkunst der bürgerlichen Mitte anpassen, sie muss letztlich werden wie die anderen, sie muss also als Distinktion verschwinden.

So oder so: Der Schlüssel ist gefunden!

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Seidwalk“.