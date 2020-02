Im Visier, die Waffenkolumne Richtlinie 2017/235 der Europäischen Union

22. Februar 2020

Waffenrichtlinien und Rechtssicherheit, ein Beispiel

von Andreas Tögel

Rückwirkende Eingriffe des Gesetzgebers in bestehende Rechtsverhältnisse sind problematisch. Totale Konfusion kann die Konsequenz unbedachter Initiativen sein, wenn bestimmte Sachverhalte nicht hinreichend berücksichtigt werden. Die Rede ist von einer in nationales Recht umzusetzenden Vorgabe der EU (Richtlinie 2017/235), in der sich die Nomenklatura um die Gefährlichkeit von Magazinen mit großem Fassungsvermögen sorgt. Von der Richtlinie betroffen sind Magazine für Waffen der Kategorie B – also solche für Selbstladepistolen und -büchsen. Für Erstere wird das zulässige Fassungsvermögen auf 20, für Letztere auf zehn Patronen limitiert. Seit Mitte Dezember sind alle anderen Teile aus den Angeboten des (legalen) Waffenfachhandels verschwunden. Ab sofort fallen „große“ Magazine in die „Kategorie A“: Kriegsmaterial und verbotene Waffen. Simple Blech- oder Plastikteile, von denen keinerlei Gefahr ausgeht, werden vom Gesetzbegeber somit Panzerfäusten und Feldhaubitzen gleichgestellt. Genial!?

Übergangsfristen

Besondere Probleme ergeben sich aus der rechtlichen Behandlung jener Magazine, die von ihren Besitzern vor Inkrafttreten der Richtlinie rechtmäßig erworben wurden und die nun zu verbotenem Kriegsmaterial werden. Wird man dieser Tage bei den für Waffenangelegenheiten zuständigen Behörden Auskunft heischend vorstellig, stößt man auf Ratlosigkeit. Die Beamten verschanzen sich hinter Hinweisen auf lange Übergangsfristen (die Rede ist von zwei Jahren), binnen derer alle Details des Umgangs mit diesen nun illegalen Waffenteilen geklärt werden sollen. Es sei davon auszugehen, dass an bestehendem Besitz nicht gerüttelt wird – an Enteignungen sei nicht gedacht. Man weiß aber nichts Genaues. Wenn das „Problem“ mit dem von den Behörden in Waffenangelegenheiten bisher gezeigten Sachverstand angegangen wird, sind allerdings die schlimmsten Befürchtungen gerechtfertigt.

Tausende Waffenbesitzer, die sich nicht der Mühe unterziehen, jeder Laune des Gesetzgebers Aufmerksamkeit zu schenken, werden von der Änderung keine Kenntnis erlangen und daher unwissentlich in die Kriminalität gedrängt. Der Besitz von verbotenen Waffen oder Kriegsmaterial stellt nämlich keine bloße Verwaltungsübertretung dar, sie bildet einen Straftatbestand. Wer nach einem Beispiel sucht, wie man aus rechtschaffenen Bürgern Kriminelle macht: Hier ist es also.

Passgenauigkeit

Abgesehen davon steckt der Teufel auch in den Details der EU-Richtlinie. Sie richtet sich wie gesagt gegen „große“ Magazine für halbautomatische Waffen. Nun bietet der einschlägige Handel aber zahlreiche Zubehörteile an – unter anderem Magazine –, die gleichermaßen in Waffen der Kategorie C (Büchsen ohne Selbstladefunktion) wie auch in solche der Kategorie B passen. Als Beispiel sei die Repetierbüchse Remington 7615 Police genannt, die Magazine der halbautomatischen Büchse AR 15 aufnehmen kann – auch solche mit einem Fassungsvermögen von 20 oder mehr Patronen. Der Besitz solcher Magazine für ein Repetiergewehr bleibt weiterhin gesetzlich unbedenklich und ist wohl auch nicht meldepflichtig. Schafft sich deren Eigentümer aber nun eine Kategorie-B-Waffe an, die diese Magazine ebenfalls aufnehmen kann – was dann? Verwandelt sich durch eine andere Waffe im Besitz der Halbautomat zum Kriegsmaterial? Oder billigt der Gesetzgeber dem Eigentümer zu, diese Magazine ausschließlich an seine C-, nicht aber an seine B-Waffe anzustecken?

Ausweichangebote

Wie rasch die Angebotsseite auf Gesetzesänderungen reagiert, wird übrigens daran deutlich, dass – kaum dass die Richtlinie in Kraft ist – auch schon Waffen auftauchen, die die neuen Regeln unterlaufen. Die Rede ist etwa vom Tavor-„Bullpup“-Gewehr israelischer Herkunft, das mit einer Länge von nur 59 Zentimetern nicht als Büchse, sondern als Faustfeuerwaffe gilt und für das daher „lange“ Magazine (mit bis zu 20 Schuss Kapazität) weiterhin zulässig sind.

Betroffene

Dass sich um die beschriebenen Einschränkungen gewaltbereite Gangster nicht im Geringsten scheren werden, liegt auf der Hand. Es geht – wieder einmal – um eine neue Schikane für kreuzbrave Untertanen.

Information

