Deutschland nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Der Übergang zur Diktatur ist vollzogen

17. Februar 2020

Die unvermeidliche Geld- und Schuldenlawine wird die korrupten Umverteilungsstrukturen und ihre Profiteure hinwegfegen

von Robert Grözinger

Libertäre haben schon lange gewusst, dass es zu diesem Punkt kommen muss. Zu dem Punkt, an dem eine Umverteilungsdemokratie endgültig in eine Diktatur umschlägt. Ludwig von Mises erklärte schon vor einem Jahrhundert, wie staatliche Interventionen immer neue Gründe, oder besser gesagt Ausreden, für weitere Interventionen schaffen. Dadurch werden wachsende und wuchernde Umverteilungs- und Machtstrukturen geschaffen, die von Menschen besetzt werden, die sich charakterlich jener Korruption anpassen, die diese Strukturen erst möglich gemacht hat. Oder die vorher schon charakterlich zu ihnen passten. Solche Leute geben ihre Positionen nicht kampflos auf. Weil die Strukturen jetzt an allen Ecken und Enden ächzen und krachen, weil die Widersprüchlichkeiten, die die ins Irre hochgeschraubte Interventionsspirale immer offensichtlicher machen, werden diese Leute nervös. Sie lassen ihre Masken fallen. Der „Kreide fressende Wolf“ (Roland Baader) fletscht nun seine Zähne selbst gegenüber milde meckernden Zicklein. Entweder er glaubt, er kann es sich leisten, aggressiv zu knurren, oder es bleibt ihm nichts anderes übrig, oder beides.

ef-Autor Klaus Kelle schrieb auf dieser Seite angesichts der Ereignisse kürzlich in und um Thüringen: „Wenn wir alle, das Bürgertum, die Zivilgesellschaft, jetzt nicht endlich aufstehen vom gemütlichen Sofa, dann wird das kein gutes Ende nehmen mit unserem Land. Und besonders für diejenigen, die Kinder haben, ist es höchste Zeit, aufzustehen.“

Nun, dafür ist es jetzt wohl zu spät. Zu diesem Schluss komme ich nach einem Vierteljahrhundert Beobachtung der Ereignisse in Deutschland, Europa und Amerika durch eine libertäre Lesebrille. Aber es gibt keinen Grund zur Panik. Genaugenommen gibt es nie einen Grund zur Panik, denn Panik bedeutet Kopflosigkeit, und dann ist ohnehin Schluss. Oder, anders gesagt: Wer in Panik geraten will, sollte das frühzeitig, planmäßig vorbereitet und ordnungsgemäß tun, wenn die Ausgänge noch nicht verstopft oder verriegelt sind. Das sind sie für die meisten aber jetzt.

Keiner, der es könnte, wehrt sich wirksam gegen die ins Diktatorische abgleitenden Unverschämtheiten der Kanzlerin und ihrer Clique. Die Parlamente nicht, die Gerichte nicht, die Hauptstrommedien erst recht nicht. Sie alle sind Teil der korrupten Umverteilungsstrukturen oder sind ihnen zumindest ideologisch verschrieben. Oder sie sind einfach zu feige. Nur ein paar einzelne, ehrbare Ausnahmen in den Altparteien, die auf relativ sicheren Versorgungspositionen sitzen, erheben noch ihre Stimme. Auch das ist typisch für diese Phase einer unheilvollen Entwicklung.

Das alles passt ins Bild einer Gesellschaft und eines Staates, in dem die zivilisatorischen Fundamente, die lange untergraben wurden, jetzt ernsthaft ins Rutschen geraten. Die CDU-Bundeskanzlerin befiehlt, dass die Wahl eines FDP-Abgeordneten zum Ministerpräsidenten „rückgängig“ gemacht werden muss. Und sofort pariert alles, was Rang und Namen hat. Kein Wunder, denn mit dem Wort „unverzeihlich“ schickt sie ihre Kettenhunde los, um etwaige Zweifler schnell und gründlich „umzustimmen“.

Für Christian Lindner, den Bundesvorsitzenden der ministerpräsidialen Erfurter Eintagsfliege, geriet der Bundestag zur Bühne eines Prozesses – gegen ihn. Er diffamierte pflichtschuldig die AfD, zog aber auch sich selbst und seine Partei in den Dreck. „Verletzt“ und „beschämt“ sei er, der sich in aller Form für den Fehler entschuldigte, dass ein Parteifreund sich von demokratisch gewählten Abgeordneten in geheimer Wahl zum Ministerpräsidenten hatte wählen lassen. Dafür erhielt er Applaus von allen Fraktionen, mit Ausnahme selbstverständlich der AfD, aber einschließlich der Linken. Haste gut gemacht, Christian. Bist ein braver liberaler Genosse. Bist von der herrschenden Klasse freigesprochen worden. Vorläufig.

So von Merkel und Co. an die Leine genommen, durfte Lindner sogar noch – zur Schau, es war schließlich ein Schauprozess – zweimal kurz nach links bellen: Wenn FDP-Mitglieder als Nazis bezeichnet und Kinder von Abgeordneten bedroht werden, „dann werden wir uns zur Wehr setzen“. Wau! Und wenn versucht wird, diesen „Fehler“ der FDP zu nutzen, „um uns in anderen Fragen mundtot zu machen“, dann „werden wir uns nicht einschüchtern lassen“. Wau! Was will er denn machen? Die Mitglieder seiner Partei mit Wasserpistolen ausstatten? Die Sturmtruppen der Antifa, deren Finanzierung von der FDP meines Wissens nie hinterfragt wurde, schlottern schon vor Angst – dass sie vor Lachen sterben müssen.

Nein, alle normalen Abwehrmechanismen gegen die Diktatur sind entweder korrumpiert oder unwirksam gemacht. Das Einzige, worauf Liberale, Konservative, Bürgerliche und sonstige Anhänger zivilisatorischer Umgangsformen jetzt hoffen können, ist die kommende Geld- und Schuldenlawine. Irgendwann muss der globale Budenzauber der Fake-Finanzwelt – eine natürliche Ausgeburt der erwähnten staatlichen Interventionsspirale – ein Ende haben, wie ebenfalls von Ludwig von Mises logisch hergeleitet und vorhergesagt. Bei dem Zusammenbruch werden ganze Staaten, ihre korrupten Umverteilungsstrukturen und ihre realitätsverweigernden Profiteure und sonstigen Insassen hinweggefegt werden. Wer sich eine Vorstellung davon machen und sich in der gegenwärtigen Lage etwas aufmuntern will, dem empfehle ich, bei Youtube die Stichworte „Mulan avalanche“ einzugeben und zuzusehen, wie eine Vorläuferorganisation der jetzigen Bundesregierung, ihres tiefen Staates und seiner Hilfstruppen untergeht.

Ich empfehle allen, die es können, dieser Lawine aus dem Weg zu gehen. Das ist für die meisten inzwischen schwierig bis unmöglich. Zumindest aber kann man Parteien den Rücken kehren, auf die man sich als Bürger nun ganz offenkundig nicht mehr verlassen kann, wenn einem Freiheit und Wohlstand seiner selbst, seiner Freunde und Familie sowie seiner Nachfahren etwas wert sind. Sie sind bestenfalls Zeit- und Geldverschwendung. Sie sind entkernte Fassaden ihrer früheren Manifestation. Potemkinsche Parteien mit versklavten Vorsitzenden.

Wer der Lawine nicht aus dem Weg gehen kann, tut gut daran, sich anderweitig vorzubereiten. Regelmäßige Leser dieser Seiten wissen das und wissen auch, was zu tun ist.