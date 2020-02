Make love not law Unternehmensstrafrecht

15. Februar 2020

Das gesellschaftliche Klima wird sich ändern

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Verabreden sich Mitarbeiter da gerade zu einer Straftat? Der Chef sollte es zur Sicherheit im Blick behalten!

Es verdichten sich Gerüchte, nach denen in Deutschland ein „Unternehmensstrafrecht“ eingeführt werden soll. Nicht mehr nur kartellrechtliche Verstöße würden dann zu Bußgeldzahlungen von Unternehmen in Millionen- oder gar Milliardenhöhe führen können. Auch allgemein strafrechtlich relevante Sachverhalte hätten das Potential, Unternehmen in Strafzahlungsverpflichtungen zu bringen.

Was auf den ersten Blick wie ...