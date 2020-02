Kolossaler Kanal Krautzone

08. Februar 2020

Kolumnenstart: Der Podcast oder Youtube-Channel des Monats

von Alina Schippel

Die „Krautzone“ – einige von Ihnen werden vielleicht schon von dem aufmüpfigen, kleinen Blatt gehört haben. Seit das Magazin im Sommer 2017 von den jungen Hobbyjournalisten Florian Müller und Hannes Plenge gegründet wurde, tat das Heft große Sprünge und ist mittlerweile schon mit der dritten Printausgabe an Bahnhofsbuchhandlungen deutschlandweit zu finden.

Zu Beginn des Jahres hat die Redaktion der „Krautzone“ nun auch eine Youtube-Offensive gestartet und ihren eigenen Kanal ins Leben gerufen. Die Redaktion des Magazins, die regelmäßig die ef-Konferenz auf Usedom besucht, nutzte im letzten Januar dann auch gleich die Gelegenheit, um Interviews mit einigen der Konferenz-Referenten aufzunehmen; damit setzten sie den Startschuss für ein spannendes Youtube-Jahr.

Aber von Anfang an: Die Chefetage des jungen Magazins ist besetzt mit einem ebenfalls jungen Zweiergespann. Florian Müller, bekennender Konservativer und nach eigenen Angaben Ernst-Jünger-Kenner, wurde 1991 geboren. Er hat einen Bachelor-Abschluss jeweils in Politikwissenschaften und Geschichte und arbeitet derzeit daran, ein Studium der Europäischen Integration abzuschließen. Seit einigen Jahren schreibt er bereits für eigentümlich frei, bekam sogar schon die Julius-Faucher-Medaille des alljährlichen Jungautoren-Wettbewerbs verliehen und produziert außerdem für ef auf Youtube und Podcast den „zumeist kultivierten Meinungsaustausch“ mit Arno Stöcker.

Sein Freund und Kollege Hannes Plenge ist kein ganz so junges Eisen mehr, aber mit seinen rund drei Jahrzehnten Lebenserfahrung hat er sowohl in Artikeln als auch in Interviews die Ruhe weg. Er besitzt einen Master in Management und Marketing und ist derzeit im Vertrieb tätig – für welchen Klingelputzer-Verein genau, das verraten wir an der Stelle mal nicht. Auch er schreibt hin und wieder Artikel für eigentümlich frei und sammelt nebenberuflich Andenken aus der Kaiserzeit.

Der „Krautzone“-Kanal hat drei Hauptformate: den „Krautzone“-Podcast, die Heftvorstellungen und das „Krautzone“-Gespräch. In Ersterem finden sich regelmäßig einige der Autoren des Magazins zusammen, um ihre Meinungen über tagesaktuelle Themen auszutauschen. Diese Gesprächsrunden finden dank der Zauberkraft des Internets direkt in den Wohnzimmern der Hobbyautoren statt und sind auch genau so strukturiert – nämlich wie ein gemütlicher Plausch zu einem Tässchen Kaffee. Das Magazin übernimmt dabei wie immer keine Haftung für die geäußerten Meinungen der Redaktionsmitglieder. Themen variieren hier von „Silikonbrüsten und Nazigenerälen“ über „Tattoos und Bratwürste“ bis hin zu den „Kids von heute“. Wer ungescriptete Unterhaltung mag, der sollte einmal ein Ohr darauf werfen!

Die Heftvorstellung hingegen ist, wie es der Name vermuten lässt, ein Format, bei dem im Dialog die aktuelle Ausgabe des Printmagazins präsentiert wird. Es wird das Leitthema vorgestellt, der Gedankenprozess auf dem Weg zur Themenfindung beschrieben, und die Leitartikel werden angeschnitten. Diese Videos werden primär zu dem Zweck produziert, in sozialen Medien potenzielle Leser anzusprechen und alte Leser zu erneutem Kauf anzuregen.

Am Schluss kommen wir noch zu den wohl wichtigsten Videos des Kanals, den Interviews. Hier lassen sich die Jungs von der „Krautzone“ nicht lumpen und laden spannende Gäste ein. Die Achtundsechziger-Ikone Rainer Langhans, der Verschwörungstheoretiker Oliver Flesch, Entertainer und Wortakrobat Michael Klonovsky und die Freiheitskämpferin Vera Lengsfeld waren unter anderem bereits zu Gast vor der „Krautzone“-Kamera.

Den kleinen Ziehsohn von eigentümlich frei sollte man sich also auf jeden Fall auch einmal im Audio- und Video-Auftritt angesehen haben!

