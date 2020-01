Thekentalk Folge 6 (ef-TV)Punkrock, Freie Privatstädte und eine publizistische Klimareaktion

30. Januar 2020

Im Gespräch mit Titus Gebel

Gastgeber André F. Lichtschlag unterhält sich mit Gebel über dessen Kindheit in Franken, seine Jugend in Heidelberg, den Eintritt in die Junge Union, seine Zeit bei der Bundeswehr und als Drummer einer Punkband, über seine Mitgliedschaft in der FDP und die Gründung des Unternehmens Deutsche Rohstoff AG, sein Leben heute in Monaco, sein Eintreten für Freie Privatstädte und den aktuellen Stand verschiedener Projekte für Free Private Cities, eine mögliche bürgerliche Revolution in Deutschland und publizistische Einflussmöglichkeiten sowie zu seiner jüngsten Initiative Klimafragen.org.

In diesem Sendeformat (Playlist) bittet Gastgeber André F. Lichtschlag interessante Gesprächspartner an die ef-Theke, um ganz in Ruhe etwas tiefer zu bohren als üblich.

