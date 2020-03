Thekentalk Folge 7 (ef-TV)Krisenvorsorge, Kredit, Kosovo und Korea

03. März 2020

Im Gespräch mit Luis Pazos

Gast der siebten Folge des Thekentalks ist der Autor, Manager und Hochdividenden-Investor Luis Pazos.



Gastgeber André F. Lichtschlag unterhält sich mit Pazos über dessen Erfahrungen als langjähriger Zeitsoldat bei der Bundeswehr, über seine Desillusionierung beim Kosovo-Konflikt, über sein Inspirator Gunnar Heinsohn, dessen Chronologiekritik, über das Mittelalter und die Geldentstehung, die Rolle der Zentralbanken in der Geschichte und heute, über Walter Bagehot, passives Einkommen durch Investition in Hochdividendenwerte, über eine Immobilienrente durch Anlage in Real Estate Investment Trusts (REITs), über Infrastrukturunternehmen und Business Development Companies, über Gold als Geld, Versicherung und Waffenmaterial, über gute Zeiten und schlechte Zeiten, eine sinnvolle Krisenvorsorge, den Wert von Bildung und Religion und schließlich über Deutschlands Zukunftsaussichten im Vergleich mit jenen von Asien im Allgemeinen und Südkorea im Speziellen.

Thekentalk: In diesem Sendeformat (Playlist) bittet Gastgeber André F. Lichtschlag interessante Gesprächspartner an die ef-Theke, um ganz in Ruhe etwas tiefer zu bohren als üblich.



