Bertolt Brecht Vorbild aller Staatskünstler

12. Januar 2020

Aufruf an Nachgeborene und Widersacher

von Maximilian Kneller

Bildquelle: Deutsches Historisches Museum / dhm.de Der sozial Allergerechteste: Bertolt Brecht (1898-1956)

Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt! Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind?“ So dichtete einst Bertolt Brecht „An die Nachgeborenen ...