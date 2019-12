Jahresrückblick Was vom Jahr 2019 in Erinnerung bleibt

31. Dezember 2019

Eine eigenwillige Rangliste von Platz zehn bis eins

von Joachim Kuhnle

Platz zehn: Die Wahl zum EU-Parlament

Eigentlich sollte mit der EU-Wahl auch über den höchsten EU-Repräsentanten entschieden werden. Die großen Fraktionen hatten dafür Kandidaten nominiert und mit ihnen geworben. Die Europäische Volkspartei trat mit Manfred Weber (CSU) an. Doch Emmanuel Macron, der von Investmentbanken installierte Präsident Frankreichs, wollte Weber nicht und bot stattdessen den Posten der Bilderberger-Teilnehmerin Ursula von der Leyen an, die bis dahin ihre Fähigkeiten als deutsche Frau Verteidigungsminister zur Schau gestellt hatte. Im Gegenzug verlangte Macron von den Deutschen, Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) zu akzeptieren. Lagarde, die in Frankreich Sozialrecht studierte und im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in der geopolitischen Denkfabrik „Center for Strategic and International Studies“ (Washington, D.C.) als Führungsfigur für Europa aufgebaut wurde, genehmigte im Jahr 2008 als Wirtschaftsministerin dem französischen Geschäftsmann Bernard Tapie eine umstrittene Entschädigungszahlung einer staatlichen Bank. Immerhin 403 Millionen Euro landeten auf dem Konto des Begünstigten, kein schlechtes Taschengeld. 2016 wurde Lagarde dafür von einem Gericht wegen fahrlässigen Umgangs mit öffentlichen Geldern schuldig gesprochen. Diese Frau ist nun seit 1. November Herrin über das Geld in der gesamten Euro-Zone. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten acht Jahren (Dauer der Amtszeit) zu einer Währungskrise kommt, bei der die EZB ungewöhnliche Maßnahmen wie das sogenannte „Hubschraubergeld“ ergreifen könnte, ist sehr hoch. Beim Hubschraubergeld wird im großen Stil Geld an die Bewohner verteilt (verschenkt), so dass diese einkaufen gehen und dadurch die Wirtschaft in Schwung kommt. Doch wo genau kreisen die Hubschrauber? Wer bekommt zuerst das neue Geld? Darüber sollte besser eine Französin entscheiden, denkt sich vermutlich Macron.

In Deutschland feierten insbesondere die Grünen mit über 20 Prozent einen riesigen Wahlerfolg, was mehr als einer Verdopplung im Vergleich zur Bundestagswahl entspricht. Die AfD hingegen (der Gegenpol der Grünen) blieb deutlich unter ihrem Bundestagswahlergebnis. Insbesondere beim Thema „Klima“ konnten die Grünen punkten. Das Damen-Traumduo von der Leyen/Lagarde kündigte bereits an, das Leben aller EU-Bürgen dem „Klimaschutz“ unterzuordnen, koste es, was es wolle.

Platz neun: Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen

Im Gegensatz zur geopolitischen EU-Wahl waren die Landtagswahlen im Osten der Republik weniger bedeutend. Interessant war allerdings, dass sechs Monate später der grüne Geist anscheinend nicht mehr wirkte. Die AfD landete mit durchschnittlich über 25 Prozent auf Platz eins und hatte auch bei den Jungwählern die Nase vorne. Die Grünen blieben einstellig. Das Klimathema erwies sich diesmal als Pluspunkt für die AfD, denn die grüne Altparteienfront hatte es mit dem Greta-Kult und anderen Weltuntergangssekten übertrieben. Diese Entwicklung ist zwar noch nicht auf den Westen übertragbar, aber man braucht keine besonderen hellseherischen Fähigkeiten, um zu ahnen, dass der irrsinnige Klimawahn bald auch im Westen die Wähler zur AfD treibt, die als einzige Partei hier einen vernünftigen Realismus anbietet.

Platz acht: Herbert Grönemeyer brüllt wie Adolf der Schreckliche

Der Kampf gegen rechts nimmt immer groteskere Züge an. Herbert Grönemeyer brüllt sich in der Wiener Stadthalle vor über 10.000 Anhängern in Rage. Nicht nur, dass sein Gebrüll im Duktus an aggressive Reden von Nationalsozialisten erinnert, auch inhaltlich gleichen die Aussagen denen schlimmer Tyrannen. So möchte der Sänger den politisch als rechts verorteten Menschen den Spaß austreiben und diktieren, wie die Gesellschaft auszusehen hat. Mit „rechts“ sind alle Bürgerlichen, Konservativen, Wirtschaftsliberalen und Libertären gemeint. Letztlich wird zum Kampf gegen diese mit allen Mitteln aufgerufen. Die Sache wäre völlig unbedeutend, wenn es sich nur um die Ansicht eines alternden Künstlers handeln würde. Dieser Hass auf Andersdenkende ist aber leider in Politik und Medien derart verbreitet, dass es für alle Nichtlinken gefährlich werden könnte. Es wäre wünschenswert, wenn etwas abgerüstet würde. Man muss aber mit dem Schlimmsten rechnen.

Platz sieben: Klemens Kilic treibt Späße mit prominenten linken Politikern

Späße auf Kosten anderer sind umstritten. Der junge Youtuber Klemens Kilic sieht das weniger ernst und ging mutig auf politische Gegner zu. Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen und eine mögliche Nachfolgerin von Angela Merkel im Bundeskanzleramt für 2021, war auf Wahlkampftour in Leipzig. Nach der Veranstaltung wollten viele Anhänger ein Selfie mit ihr machen. Klemens Kilic machte ein kurzes Video und forderte Baerbock auf, etwas zu sagen. Sie appellierte: „Grün wählen fürs Klima“. Kilic ergänzte: „und Blau wählen für Sachsen und Deutschland“. Anstatt darüber zu lachen, wurde Baerbock wütend, ließ Kilic von Ordnern mit Gewalt festhalten, rief die Polizei und forderte, dass der Andersdenkende verhaftet werden solle. Damit wurde offengelegt, was diese Frau plant, wenn sie noch näher an die Schalthebel der Macht gelangen sollte. Beispiele besonders schlimmer Diktaturen gibt es ja genug.

Im Spätherbst rief Kilic Ralf Stegner an. Kilic gab sich als Norbert Walter-Borjans aus und bot Stegner an, Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz zu ersetzen. Stegner war überrascht, fand die Idee dann aber gut und wollte noch seine Frau fragen. Ob dieser Streich dazu beitrug, dass Stegner kurz darauf als stellvertretender Parteivorsitzender nicht mehr gewählt wurde, ist unklar. Nach der nächsten Bundestagswahl wird die SPD ohnehin keine große Rolle mehr spielen. Stegner arbeitet jetzt daran, seine Partei aufzulösen und in die Linkspartei zu integrieren. In dieser sozialistischen Einheitsfront wären dann die ehemaligen Sozialdemokraten mit den Parteigängern der Mauermörderpartei vereint. Willy Brandt und Helmut Schmidt rotieren schon empört mit erhöhter Drehzahl in ihren Gräbern.

Platz sechs: Anschlag auf Frank Magnitz (AfD)

Anfang 2019 wurde der Bremer Landesvorsitzende der AfD, Frank Magnitz, auf dem Heimweg von einer Neujahrsveranstaltung von jungen linken Antifa-Politaktivisten (eigentlich Terroristen) von hinten angegriffen und niedergeschlagen. Man muss sich fragen, was junge Menschen dazu bringt, zu zweit einen Opa von hinten feige anzugreifen und niederzuschlagen. Die Bilder vom verletzten Opfer mit blutüberströmtem Gesicht waren eindrucksvoll. Die Bremer Behörden hatten offenbar keine große Motivation, die Tat aufzuklären. Das verwundert nicht, denn Bremen ist seit Jahrzehnten fest in der Hand von SPD und Grünen, und die linksextreme Aktivistenszene ist mit diesen Parteien eng vernetzt und wird im Kampf gegen rechts finanziell gefördert. Schließlich führen die Bodentruppen nur das aus, was von mächtigen Politikern gefordert wird. „Man muss das Personal der AfD attackieren“, sagte Ralf Stegner. „Die sollen sich bloß nicht dauernd als Opfer inszenieren“, so ein beliebter Vorwurf gegen AfD-Politiker. Im Gegensatz zur Weimarer Republik, in der sich rote und braune Sozialisten auf offener Straße bekriegten, geht heute die Gewalt (bisher) ausschließlich von den Roten aus. Braune sind (zum Glück) ausgestorben.

Platz fünf: Mord am Kommunalpolitiker Walter Lübcke (CDU)

Der Kommunalpolitiker Walter Lübcke wurde in seinem Vorgarten erschossen. Bundesweit bekannt wurde er durch den Vorschlag, Gegner der Einwanderungspolitik der Bundesregierung sollten aus Deutschland verschwinden. Das hatte vor Ort Buhrufe ausgelöst und im Netz für Empörung gesorgt. Das Ganze lag aber schon drei Jahre zurück. Die Umstände des Mordes scheinen nicht vollständig aufgeklärt. Es ist nicht auszuschließen, wenn auch wenig logisch, dass ein Empörter drei Jahre später einen solchen Mord begeht. Massenmedien und Behörden bestehen auf dieser Erzählung, auch weil man damit die herbeigesehnte Gewaltgefahr von rechts bis zur Unendlichkeit aufblasen kann. Die von der Regierung und ihren Hofberichterstattern folgende Hetze gegen alle Regierungskritiker (die pauschal als sogenannte „geistige Brandstifter“ für den Mord verantwortlich gemacht wurden) war geschmacklos bis beängstigend. Die Gefährdung der Regierenden vor dem gegängelten Volk ist natürlich tatsächlich denkbar, und aus der Perspektive der betroffenen Politiker ist deren Angst verständlich. Es wären nicht die ersten Machthaber der Weltgeschichte, deren Arroganz im Volk einen Zorn hervorruft, der sich am Ende gegen die Herrschenden richtet. Auch hier der Appell: Mäßigen und weniger Öl ins Feuer gießen!

Platz vier: Zahlreiche Morde mit anonym gehaltenen Opfern

Die Berichterstattung bei Mordfällen unterscheidet sich erheblich, je nachdem wer Täter und wer Opfer ist. Als nur ein Beispiel von vielen muss der Fall genannt werden, bei dem ein aus der Schweiz geflüchteter Eritreer am Frankfurter Hauptbahnhof einen achtjährigen Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE auf die Gleise schubste, wobei Mutter und Kind grausam starben. Für die Staatsanwaltschaft handelte es sich nicht um einen Mord. Der Täter kann mit einer milden Strafe rechnen. Wer den Entzug seiner Aufenthaltserlaubnis im Schengen-Raum fordert, gilt mindestens als fremdenfeindlich. Über die Opfer möchte man nicht sprechen, sie bleiben anonym und namenlos. Solche Taten sollen schnell in Vergessenheit geraten. Schließlich soll niemand die Einwanderungspolitik kritisieren.

Platz drei: Greta Thunberg und der Klimawahn

Der Klimairrsinn ist kein neues Phänomen. Im Jahr 2019 erreichte er aber einen vorläufigen Höhepunkt. Die bisher scheinbar dezentral aufgestellte Klimareligion wurde um psychologisch wichtige Symbole ergänzt. Es ist vergleichbar mit Hakenkreuzfahne und Führerkult der braunen Sozialisten. Die Haken im Klima-Fahnensymbol sind oben und unten nach innen gerichtet, so dass sich zwei aufeinanderliegende sich an den Spitzen berührende gleichseitige Dreiecke ergeben. Die Anordnung soll eine Sanduhr symbolisieren, die uns eintrichtert, dass die Zeit der Menschen bald abgelaufen ist, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht. Damit hat sich die Klimareligion hin zu einer Weltuntergangssekte radikalisiert. Als Führer wurde ein geistig gehandicaptes Kind ausgewählt, die Schwedin Greta Thunberg. Ihren ersten großen Auftritt gestatteten die reichsten und mächtigsten Menschen der Welt auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Die großen christlichen Kirchen haben Greta bereits als neuen Messias anerkannt. Jesus war gestern. Der Papst war außer sich vor Freude, dass Greta ihm eine Audienz gab. Andere Vorturner wie EU-Chef Juncker, Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere liegen Greta zu Füßen. Unvergessen sind die mit wütendem Gesicht vorgetragenen Worte Gretas vor den Vereinten Nationen in New York: „How dare you!“ („Wie könnt ihr es nur wagen?“), schrie sie ihre Anhänger und Förderer an. Gemeint ist die angebliche Zerstörung des „Weltklimas“ durch die fortschrittliche Nutzung von Energieträgern. In halbstaatlichen Demonstrationen fordert die aufgebrachte Menge, dass die Regierenden die Freiheiten der Bürger massiv beschneiden und die Steuern gravierend erhöhen sollen. Mit anderen Worten: Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit ist die Verschlechterung der Lebensbedingungen der Bürger offiziell das Regierungsziel, weil es angeblich das Volk so fordert. Unglaublich, was eine mediale Gehirnwäsche von oben so alles bewirken kann. Der Greta-Wahnsinn hat definitiv das Jahr 2019 geprägt wie nichts anderes. Er dürfte sich noch ein paar Jahre fortsetzen, wird aber letztlich an seinen eigenen Widersprüchen völlig scheitern.

Platz zwei: Versteckte Kamera auf Ibiza

Auf Heinz-Christian Strache, den Vorsitzenden der FPÖ (Österreich) wurde ein illegaler großer Lauschangriff verübt. Kriminelle haben auf Ibiza etwa sieben Stunden Ton- und Bildmaterial erstellt, um den späteren Vizekanzler zu demütigen. Lockvögel machten dubiose Vorschläge über den Kauf einer Zeitung, den Plan, die FPÖ positiver zu bewerten, und die Bitte, im Gegenzug Wohlwollen bei staatlichen Bauaufträgen zu zeigen. Im Prinzip sind das alles Dinge, die von den bisher herrschenden Parteien längst im größeren Stil praktiziert werden. Strache betonte mehrfach, dass er nichts Illegales machen möchte, dass also alle Vorschläge unter einem Legalitätsvorbehalt stehen. Unterm Strich ist es trotz frechster Bemühungen nicht gelungen, etwas Handfestes gegen den Politiker zu produzieren. Es blieb noch der Angriff gegen die Privatperson, die stundenlang unbemerkt gefilmt wurde, so dass jederzeit ein peinlicher Ausschnitt daraus veröffentlicht werden könnte. Strache legte sofort alle seine Ämter nieder. Danach war aber die Sache noch nicht erledigt. Bundeskanzler Sebastian Kurz verlangte auch den Rücktritt von Innenminister Herbert Kickl, der mit dem Video nichts zu tun hatte und gegen den auch sonst nichts vorlag. Warum? Sollte unter allen Umständen verhindert werden, dass Kickl mit seinem Ministerium und mit seinem Zugriff auf Geheimdienste Licht ins Dunkel bringt? War der Lauschangriff tatsächlich nur eine Aktion von Kleinkriminellen (offizielle Version), oder stecken auch Geheimdienste oder noch ganz andere ausländische Mächte dahinter? Warum wurde laut Recherchen die Bezahlung des illegalen Materials über das „Zentrum für Politische Schönheit“, eine in Deutschland regierungsnahe Aktivistengruppe, abgewickelt? Eine vollständige Aufklärung des Politskandals wird es vermutlich nie geben. Im Ergebnis wurde in Österreich die FPÖ aus der Regierung entfernt und durch die Grünen ersetzt. Ob das so gewollt war? Von wem?

Platz eins: Der Journalist Billy Six ist wieder frei

Auf dem ersten Platz etwas Erfreuliches. Vier Monate verbrachte der Journalist Billy Six in Venezuela im Gefängnis. Üblicherweise genießen Journalisten einen gewissen Schutz, den die Bundesregierung in diesem Fall verweigerte. Die Bitte der Eltern, die Freilassung zu fordern (international üblich), wurde von Außenminister Heiko Maas offen abgelehnt. Als die AfD Hilfe anbot, kontaktierte der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel, der in der Türkei Ähnliches erlitten hatte, die Eltern von Billy Six und bat sie darum, die Hilfe der AfD abzulehnen. Doch die Bundesregierung unternahm trotz Yücels Fürsprache nichts für Six. Offenbar wollte sie den Journalisten im Venezuela-Knast verrotten lassen. Warum? Billy Six schrieb für die Zeitung „Junge Freiheit“, die im Gegensatz zu den Hofberichterstattern die Regierung hin und wieder kritisch bewertet. Aus Sicht der SPD gilt diese Zeitung als „rechts“, und wer für ein solches Blatt arbeitet, hat nach linker Meinung jegliche Menschenrechte verwirkt. Per Definition wird einem Journalisten der Titel „Journalist“ und der damit verbundene Schutz einfach aberkannt. Schließlich gelang es der AfD, einen Kontakt zum russischen Außenminister Sergei Lawrow herzustellen, der innerhalb von einem Tag die Freilassung von Billy Six bewirken konnte. Zur spektakulären Geschichte gibt es ein ausführliches Interview von Frank Engelmayer mit dem befreiten Journalisten. Es ist das Interview des Jahres (siehe Link). Gratulation!

