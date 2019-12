Liberaler Einwurf Freimachen von Politik

22. Dezember 2019

Gute Vorsätze auch fürs neue Jahr

von Sascha Tamm

Es gibt sehr viel in der Welt der Politik, über das man sich aufregen kann oder wahrscheinlich sogar aufregen muss. Ich neige selbst dazu, und manchmal macht es auch Spaß. Natürlich ist es wichtig, politische Entscheidungen und ihre Wirkung auf die individuelle Freiheit zu bewerten und zu kritisieren – gerade in einer Zeit, in der immer mehr Lebensbereiche immer intensiver staatlich reguliert werden. Doch diese Beschäftigung mit allen Details des alltäglichen politischen Wahnsinns ist in gewisser Weise auch ein Sieg der Politisierer und Regulierer in allen Bereichen staatlicher Machtausübung.



Diese wollen, dass die Menschen ihr Denken und Handeln immer stärker an politischen Entscheidungen ausrichten. Sie wollen, dass Menschen dem Staat immer mehr vertrauen und folgerichtig sich selbst immer weniger. Jedes Problem, jeder Missstand wird so zum Einfallstor neuer Regulierung. Und sehr viele Menschen verfangen sich im intellektuellen Gestrüpp von Argumenten, die Gemeinwohl, Gerechtigkeit und Notstände beschwören und doch nur auf eines abzielen: den einzelnen Menschen die Verantwortung für ihr eigenes Leben und damit ihre Freiheit immer weiter zu beschneiden.

Die Kritik daran ist natürlich wichtig. Doch genauso wichtig ist es, sich von dem herrschenden staatsfixierten Debattenklima immer wieder freizumachen. Das geht auf mindestens zwei Wegen. Einerseits kann (und sollte) man sich als Freund der Freiheit auf eine andere Diskussionsebene begeben. Es geht eben nicht zuerst darum, ob ein bestimmter politischer Eingriff sein Ziel erreicht. Und auch nicht zuerst darum, wie hoch die Kosten sind. Es geht zuerst darum, ob staatlicher Zwang in einem bestimmten Zusammenhang überhaupt gerechtfertigt werden kann. Die Argumente dagegen sind zumeist einfach, klar und den Gegenargumenten überlegen – deshalb fürchten Etatisten Debatten auf dieser Ebene.

Doch der andere Weg, sich freizumachen vom Kleinklein politischer Diskussionen, ist mindestens genauso wichtig: Sprechen wir, also jeder einzelne Freund der Freiheit, mehr über Dinge, die die freie menschliche Schöpferkraft hervorgebracht hat – in der Wissenschaft, in der Technik, in der Kunst. Und noch besser: Machen wir Gebrauch von unserer Phantasie, von unserem Können und Wissen. Tun wir all das, was wir für sinnvoll und wichtig halten. Dazu brauchen wir weder Vorschriften noch Zwang.

Das ist zwar kein Weg, Zwang und Gängelei abzuschaffen. Aber es macht sie erträglicher und die Welt zu einem besseren Ort, zu einem besseren jedenfalls, als ihn sich irgendein Bürokrat jemals ausdenken könnte.

