Erkenntnis in einem seltsamen Moment der Entrücktheit Der vierdimensionale Weltuntergang

13. Dezember 2019

Ein Plädoyer für das Nichtstun

von Sven Edelhäuser

Heute früh hatte ich einen seltsamen Moment der Entrücktheit. Ein Moment, in dem ich die Lage in unserem Land und auf der Welt einfach einmal von oben betrachten konnte. Zusammenfassend nenne ich es: die vier Weltuntergänge. Dabei ist der eine ganz speziell und nur für uns Deutsche gedacht, also eigentlich ...