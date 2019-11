Zeitgeschichtliche Erfahrung und Geopolitik Nato statt EU!

17. November 2019

Warum das Sicherheitsbündnis um einen nordatlantischen Markt ergänzt werden sollte

von Erich Weede

Hintergrund der europäischen Einigungsbestrebungen waren die beiden Weltkriege. Nie wieder Krieg zwischen Deutschland und Frankreich war das Ziel. Aber verdanken wir den Frieden in Europa seit 1945 – von den sowjetischen Maßnahmen in der DDR 1953, in Ungarn 1956, in der Tschechoslowakei 1968 und den jugoslawischen Zerfallskriegen mal abgesehen – wirklich den europäischen Einigungsversuchen und Verträgen, von der Montanunion bis zur EU und dem Euro?

Meines Erachtens haben die europäischen Verträge höchstens einen marginalen Beitrag zur Kriegsverhütung geleistet. Grundlegend war die geopolitische Konstellation nach dem Zweiten Weltkrieg mit zwei dominierenden Mächten, USA und UdSSR, mit Frieden durch Furcht vor dem Atomkrieg zwischen Ost und West, mit amerikanischen Truppen in Deutschland und Europa, mit der sicherheitspolitischen Unterordnung europäischer Staaten unter die USA, mit der langjährigen Förderung der westeuropäischen Einheit durch die vorgesetzte Supermacht USA. Auf der Basis der US-Dominanz konnte dann die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der EU entsprechend der Theorie des kapitalistischen Friedens pazifizierend wirken. Entscheidend dafür sind Zollunion und Binnenmarkt, nicht eine Ausgabenstruktur der EU-Haushalte, die den Agrarsektor grotesk privilegiert, auch nicht die Subventionierung mancher Staaten in der EU durch andere Staaten. Eine wesentlich schlankere EU, die nur der wirtschaftlichen Freiheit und der Vermeidung des Protektionismus verpflichtet ist, weder innerstaatliche Umverteilung ergänzt, noch zwischenstaatliche Umverteilung veranstaltet, hätte unter friedenspolitischen Gesichtspunkten ausgereicht und den Steuerzahler weniger belastet.

Zuweilen wird die europäische Einigung im Allgemeinen und die EU im Besonderen auch mit anderen sicherheitspolitischen Argumenten gerechtfertigt. Verglichen mit den USA, früher der Sowjetunion beziehungsweise heute Russland und künftig China seien Länder wie Frankreich oder Deutschland einfach zu klein, um ihre Interessen wirkungsvoll durchsetzen zu können. Deshalb brauchen wir die EU.

Es ist aber nicht klar, dass Großmachtstatus im Interesse der Menschen wünschenswert ist. Die Menschen in den Großmächten Deutschland, Frankreich oder Großbritannien kamen nicht besser durch das 20. Jahrhundert als Schweizer, Dänen, Tschechen oder Belgier. Großmachtstatus hat meist nur für die herrschenden Eliten, selten für die Beherrschten Vorteile.

Das sicherheitspolitische Argument verlangt eine europäische Verteidigungsunion, die zwar schon Anfang der 1950er Jahre angedacht wurde, aber nie ernsthaft realisiert worden ist. Solange die Deutschen möglichst wenig Geld in den Verteidigungshaushalt einbringen wollen und die Franzosen auf nationaler Verfügungsgewalt über ihre Atomwaffen bestehen, solange fast alle Europäer lieber Sozialleistungen als Rüstung finanzieren, sollte man nicht von der EU als Großmacht träumen.

Frankreich und Deutschland gelten als Motoren der europäischen Einigung. Richtig daran ist, dass die EU am besten vorankommt, wenn Deutschland und Frankreich sich einigen. Das ist allerdings eher eine notwendige als eine hinreichende Bedingung für Fortschritte bei der Einheit Europas. Dabei entsteht das Problem, dass die ordnungs- und wirtschaftspolitischen Ideale beider Länder nicht harmonieren. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Frankreich immer noch etatistischer als Deutschland gewesen. Unter amerikanischem Einfluss konnten die Ideale des freien Marktes, des Wettbewerbs und der Begrenzung der Staatstätigkeit in Deutschland Fuß fassen. Je mehr sich die EU und die angelsächsischen Länder mit ihrer relativ stärkeren Tradition der wirtschaftlichen Freiheit entfremden, desto größer ist die Gefahr, dass sich die etatistischen Vorstellungen der Franzosen durchsetzen, Europa die wirtschaftliche Freiheit abbaut und mit Protektionismus und Industriepolitik seinen wirtschaftlichen Niedergang fördert. Ordnungsökonomische Argumente sprechen damit für eine nordatlantische statt einer nur europäischen Einheit.

Wenn man auf Verteidigungsfähigkeit gegenüber auswärtigen Großmächten bestehen will, fragt sich, ob die EU oder die Nato ausgebaut werden sollte. Oben schon angedeutet wurde, dass ein verteidigungspolitisch motivierter Um- und Ausbau der EU bestimmt nicht leicht sein wird. Die Nato ist allerdings auch in der Krise. Nicht nur Trump persönlich, sondern auch andere Amerikaner verlieren die Lust daran, den Löwenanteil der Lasten zur Verteidigung der westlichen Zivilisation zu schultern.

Auf die berechtigte Frage, ob die meisten amerikanischen Interventionen in Entwicklungsländern diese Interpretation verdienen, kann ich hier nicht eingehen. Die Menschen wollen lieber Butter (oder Sozialleistungen) als Kanonen (oder Rüstungsausgaben). Demokratien müssen darauf Rücksicht nehmen. Daraus folgt, dass Demokratien möglichst eine deutlich höhere Wirtschaftskraft als potenzielle nicht-demokratische Gegner haben sollten. Russland ist eine zwar hoch gerüstete, aber wirtschaftlich im Abstieg befindliche Großmacht. Dafür würde die EU reichen, wenn sie eine Verteidigungsunion würde.

China ist ein anderes Kaliber mit mindestens der siebenfachen wirtschaftlichen Stärke Russlands oder bei Verwendung kaufkraftbereinigter Daten mit circa 25 Prozent mehr Wirtschaftskraft als die USA. Wenn China weiter schnell wächst, dann wird seine Wirtschaft irgendwann in den 2020er Jahren 50 Prozent größer als die amerikanische werden und in den 2030er Jahren vielleicht doppelt so groß. Wenn China dann noch eine Autokratie ist und zu einem Wettrüsten bereit, dann hätten nur Nordamerika und Europa zusammen, also die Nato, noch eine Chance, eine vergleichbare wirtschaftliche Ausgangsbasis für ein künftiges Wettrüsten zu haben. Weil Demokratien bei der Umsetzung wirtschaftlicher in militärische Stärke gegenüber Autokratien im Allgemeinen und leninistischen Garnisonsstaaten im Besonderen einen Nachteil haben, ist die Nato die geeignete Ausgangsbasis für die Verteidigung der westlichen Zivilisation. Auf lange Sicht reicht das Gewicht der EU für künftige sicherheitspolitische Herausforderungen einfach nicht aus.

Sicherheitspolitisch war die EU immer ein Leichtgewicht und wird es voraussichtlich bleiben. Sie war und ist immer noch in erster Linie eine Wirtschaftsunion. Eine Wirtschaftsunion hat ihren Wert. Schon Ende des 18. Jahrhunderts hatte Adam Smith nicht nur die Produktivität der Arbeitsteilung erkannt, sondern auch, dass deren Ausmaß von der Größe des Marktes abhängt. Größere Märkte sind also wünschenswert, um Arbeitsteilung, Wachstum und Wohlstand zu fördern. Als die Märkte der Welt in den letzten Jahrzehnten immer mehr zusammenwuchsen, globale Fertigungsketten entstanden und viele Handelsschranken abgebaut wurden, nahm der Handel noch schneller als die Produktion zu, konnten Hunderte von Millionen Menschen – mindestens eine Milliarde – bitterer Armut entkommen. Mit dem Export der wirtschaftlichen Freiheit vom Westen in den Rest der Welt in den Jahrzehnten der Globalisierung ist sogar die Einkommensverteilung unter den Menschen oder Haushalten egalitärer geworden. Diese Leistung des Kapitalismus ist allerdings nicht so bekannt wie die zunehmende Ungleichheit innerhalb vieler Länder, einschließlich USA, Russland oder China.

Man muss befürchten, dass vor allem wegen des amerikanisch-chinesischen Handelskriegs der Globalisierungsprozess verlangsamt oder gar abgewürgt wird, dass mit zunehmendem Protektionismus das Wachstum der Weltwirtschaft geringer wird. Gleichzeitig wird der Handelskrieg – je länger er dauert, desto mehr – den kapitalistischen Frieden untergraben, vor allem dort, wo er besonders nötig ist, bei den Beziehungen zwischen den USA (oder dem Westen) und China. Weil der kapitalistische Frieden nicht nur von der aktuellen wirtschaftlichen Verflechtung abhängt, sondern auch von der Erwartung künftigen Freihandels lebt, ist er schon heute stark abgeschwächt worden.

Die wichtigsten ökonomischen Konsequenzen des Handelskrieges und des zunehmenden Protektionismus dürften folgende sein: Die Weltwirtschaft wird deshalb langsamer wachsen, und mehr Menschen bleiben deshalb arm. Nicht alle Länder und Regionen werden gleichmäßig betroffen sein. Kleinere Länder werden mehr betroffen und beeinträchtigt als größere, besonders exportorientierte wie Deutschland sind stärker betroffen als binnenmarktorientierte wie Frankreich. Für die Europäer wird der relativ freie Binnenmarkt – vor allem bei den Dienstleistungen ist er von Perfektion noch weit entfernt – noch wertvoller, wenn und weil außerhalb davon die Handelsschranken wachsen.

Dass die EU sich weniger darum bemüht hat, den Brexit zu verhindern, als Griechenland zu Lasten europäischer Steuerzahler im Euro zu halten, lässt sich rational kaum erklären. Aber die EU im Allgemeinen und die Exportnation Deutschland im Besonderen hatten es auch versäumt, für eine nordatlantische Freihandelszone zu kämpfen, bevor sich mit der Wahl Trumps und mit dem Brexit neue Handelsschranken innerhalb des Westens abzeichneten.

Dass Trumps protektionistische Attacken auf den freien Welthandel zur Reindustrialisierung der USA führen, ist schon deshalb eher unwahrscheinlich, weil Industriearbeitsplätze nicht nur durch chinesische Wettbewerber, sondern mehr noch durch technischen Fortschritt gefährdet werden. Weil die USA noch den größten Markt haben, wenn man in Dollar statt in Kaufkraft rechnet, ist durchaus denkbar, dass mehr Protektionismus den Chinesen mehr als den Amerikanern schadet. Wenn die amerikanische Politik nicht mehr das klassisch ökonomische Ziel der Verbesserung der eigenen Lebensbedingungen verfolgt und dabei auch eine schnellere Verbesserung der Lebensbedingungen anderswo hinnimmt, sondern den Abstand zu China maximieren will, dann muss das die Beziehungen zwischen der alten und der aufsteigenden Supermacht belasten. Hier sollte man sich auch die Frage stellen, ob es mit den westlichen Werten kompatibel ist, anderen die Chance zu nehmen, ihren Lebensstandard zu verbessern.

Seit den späten 1970er Jahren hat China zwar unter Führung von Deng Xiaoping seine Wirtschaft liberalisiert, sich in die damals noch eindeutig vom Westen dominierte Weltwirtschaft und globale Fertigungsketten integriert – man könnte sogar sagen, den schleichenden Kapitalismus eingeführt –, aber die Eigentums- und Verfügungsrechte der Menschen und Unternehmen waren und sind in China nie so sicher wie im Westen gewesen. Die wirtschaftliche Freiheit – oder allgemeiner die persönlichen Freiheitsrechte der Menschen gegenüber dem Staat – waren und sind in China sehr viel unsicherer als im Westen. Wer die Freiheit im Allgemeinen und die wirtschaftliche Freiheit als Motor von Wohlstand und Wachstum im Besonderen liebt, muss ein Interesse daran haben, dass die globale Dominanz des Westens, die noch um die Jahrtausendwende galt, nicht allzu schnell von einer chinesischen Dominanz abgelöst wird.

Ob und wann China einmal eine freiheitliche Gesellschaft werden wird, kann man nicht wissen. Bis dahin kann keine EU – und schon gar nicht die fast abgerüstete und in den Sozialstaat statt in die Freiheit verliebte EU – unsere Freiheit schützen, sondern höchstens die Nato, die um einen nordatlantischen gemeinsamen Markt zu ergänzen wäre. Weder ökonomisch noch sicherheitspolitisch ist die EU das Optimum. Die EU ist zu wenig, zu spät und ordnungspolitisch falsch konzipiert. Nur eine geeinte westliche Zivilisation kann das Selbstvertrauen entwickeln und hat die Zeit, um auf Protektionismus und einen Handelskrieg gegen China zu verzichten, der eine freiheitliche Entwicklung in dieser aufsteigenden Zivilisation nur behindern kann und gleichzeitig auch die wirtschaftliche Freiheit bei uns zu Hause weiter beeinträchtigen muss. Es sieht allerdings nicht danach aus, dass die herrschenden Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks den Wert einer engen Zusammenarbeit der gesamten westlichen Zivilisation erkannt haben.

