Liberalismus und Migration bei Hayek, Friedman und Rothbard Eigentumsrechte statt offene Grenzen

15. November 2019

Kein libertäres Prinzip, sondern ein kommunistisches

von Gérard Bökenkamp

Es ist wahr, dass liberale Klassiker zum Thema Migration nicht viel zu sagen haben, eine oft unreflektierte Sympathie für freie Migration besaßen und über die Probleme, die damit verbunden waren, nonchalant hinweggingen. Das ist allerdings verständlich, weil zu der Zeit, als viele der klassischen liberalen Werke entstanden sind, das Problem in Europa nicht oder erst in Anfängen existierte. Der Leser wird etwa bei Adam Smith, David Hume, Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises auch keine Antworten auf die Herausforderung der Digitalisierung finden, weil auch dieses Problem zu ihrer Zeit einfach nicht akut war.

Bis zum Zusammenbruch des Ostblocks stand für liberale Denker die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus und dem Sozialismus in der eigenen Hemisphäre im Mittelpunkt. Von einem „Kampf der Kulturen“ war damals nicht die Rede, alles wurde durch die Brille des Kalten Krieges und der Systemkonkurrenz betrachtet. Das änderte sich mit dem Zusammenbruch des Ostblocks, als Nationalitätenkonflikte aufbrachen und die Massenmigration die Realität europäischer Nationen tiefgreifend veränderte. Eine Entwicklung, die sich allerdings bereits im letzten Jahrzehnt des Kalten Krieges abzuzeichnen begann.

Die wachsenden Probleme, die mit der Migration einhergingen, wurden von Liberalen schon damals gesehen, und sie reagierten darauf mit pragmatischen Argumenten. Hayek blieb zwar prinzipiell seinen Sympathien für offene Grenzen treu, warnte aber vor der Wiederkehr des Nationalismus, falls die unkontrollierte Einwanderung weiter fortgesetzt werde. Er unterstützte Margaret Thatcher, die mit dem Versprechen, die Einwanderung einzudämmen, Premierministerin geworden war. Milton Friedman stellte zu Recht fest, dass offene Grenzen mit dem Vorhandensein eines Wohlfahrtsstaates nicht vereinbar seien. Was angesichts des Umstandes, dass Friedman etwa mit Bildungsgutscheinen und der negativen Einkommenssteuer selbst wohlfahrtsstaatliche Instrumente entwickelte, den Schluss zulässt, dass er kein Anhänger uneingeschränkter Zuwanderung sein konnte.

Hayeks und Friedmans Argumente wiegen ausgesprochen stark, haben die Migrationsdebatte beeinflusst und sich auch beide bestätigt. Die Massenmigration hat zu einem Erstarken des Nationalismus geführt, und Einwanderung in einen Sozialstaat und regulierten Arbeitsmarkt hat zwangsläufig negative ökonomische und soziale Konsequenzen. Aber wie von Kritikern, sowohl von Anhängern als auch von Gegnern offener Grenzen, gesagt worden ist, handelt es sich um rein pragmatische Argumente, was sie keineswegs weniger relevant macht – im Gegenteil. Praktische Argumente sind theoretischen Argumenten in der Debatte oft überlegen.

Es ist aber dennoch richtig, dass diese situationsabhängige Kritik an offenen Grenzen theoretisch unbefriedigend war, da sie sich nicht direkt aus den Grundprinzipien individueller Freiheit und von Eigentumsrechten ableiten ließ. Im Rückblick muss man feststellen, dass am Ende des Kalten Krieges auf Seiten der Liberalen tatsächlich kein grundsätzliches theoretisches Argument gegen unkontrollierte Einwanderung bestand. Ein theoretisches System zeigt seine Stärke nicht dadurch, dass die permanente Exegese der Klassiker gepflegt wird, sondern darin, dass es seinen Protagonisten gelingt, auf neue Herausforderungen mit neuen Konzepten zu reagieren.

Das theoretische Problem der Liberalen in Fragen der Migration ist dann auch ziemlich schnell und innovativ gelöst worden, wie so oft durch einen der radikalsten und kreativsten Denker des Liberalismus, nämlich Murray Rothbard, bei dem der globale Umbruch zu einem tiefgehenden Denkprozess führte: „Als die Sowjetunion zusammenbrach, begann ich meine Position zur Einwanderung zu überdenken. Es war offensichtlich, dass ethnische Russen dazu angestachelt wurden, nach Estland und Lettland einzuwandern, um die Kultur und Sprache dieser Völker zu zerstören.“

Rothbard sah also die negativen Folgen der Masseneinwanderung, begnügte sich aber nicht damit, ein pragmatisches Argument für die besondere Situation des postsowjetischen Raums zu entwickeln. Er suchte nach einem grundsätzlichen Argument. Dieser Denkprozess führte bei Rothbard zu einer grundlegend neuen Sichtweise: „Als ich auf der Basis des anarchokapitalistischen Modells über Migration nachdachte, wurde mir klar, dass ein komplett privatisiertes Land überhaupt keine offenen Grenzen haben würde.“ Jedes Stück Land, jede Brücke, jede Straße wäre Privateigentum. Die Grenzen zu diesem Privateigentum wären so „geschlossen“, wie der Privateigentümer es eben wünscht.

Das System offener Grenzen, das praktisch in den USA existiere und von dem Zentralstaat erzwungen werde, umfasse eine große Menge von Öffnungen für offene Plätze, Brücken, Straßen, die nicht die Wünsche der Eigentümer widerspiegeln. Die vom Zentralstaat durchgesetzten offenen Grenzen stellen damit eine Form von Enteignung dar, weil der Zentralstaat Zugang zu Eigentum erzwingt, die diejenigen, die dieses Eigentum mit ihren Steuern geschaffen haben, ihnen nicht gewähren würden. Das heißt, Rothbard stieß nicht nur darauf, dass das lange von Liberalen gepflegte Ideal offener Grenzen in bestimmten Situationen aus pragmatischen Gründen eingeschränkt werden musste, sondern dass das gesamte Ideal auf einem intellektuellen Irrtum beruhte.

Offene Grenzen sind kein libertäres Prinzip, sondern ein kommunistisches, weil es davon ausgeht, dass es Ressourcen wie Land, Zugang zu öffentlicher Daseinsvorsorge und Infrastruktur gibt, die praktisch allen Erdenbürgern gehören. Die Position offener Grenzen betrachtet diese als Allgemeineigentum der ganzen Welt und schafft damit das Problem der Allmende. Was allen gehört, gehört tatsächlich niemandem, und dementsprechend geschieht das, was immer geschieht, wenn kein Privateigentümer nach dem Rechten sieht, es verkommt und verödet.

Rothbard hat damit mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sein Modell bietet einen schlüssigen Ansatz, um die negativen Folgen von Massenmigration zu erklären. Er zeigt, dass es auf der Basis eines radikalliberalen Ansatzes möglich und sogar zwingend ist, das Konzept offener Grenzen zu verwerfen, ohne den methodischen Individualismus aufzugeben und etatistische und kollektivistische Konzepte von links oder rechts übernehmen zu müssen. Neben der linken Migrationskritik – Schutz des Sozialstaates – und der rechten Migrationskritik – Schutz der kulturellen Identität – hat Rothbard eine eigenständige libertäre Position formuliert – Schutz der Eigentumsrechte. Wodurch eine grundsätzliche intellektuelle Kritik an unbegrenzter Einwanderung von jeder Seite des politischen Spektrums möglich ist.

Mit diesem Ansatz hat Rothbard die rein pragmatische Kritik an der ungebremsten Einwanderung von Hayek und Friedman auf eine solide theoretische Grundlage gestellt, die sich bruchlos aus den Prinzipien Freiheit und Eigentum ableiten lässt. Mit diesem eleganten, schlüssigen und kaum widerlegbaren Argument hat Rothbard die bis dahin von Liberalen vertretene Position, offene Grenzen würden sich direkt aus den Prinzipien des Liberalismus ableiten lassen, beerdigt. Dass auch große Liberale dies vor Rothbard anders gesehen haben, ist allenfalls noch ideenhistorisch von Interesse. Die Behauptung, die liberale Migrationskritik lasse sich nicht schlüssig aus der libertären Theorie ableiten, kommt ein Vierteljahrhundert zu spät.

Theoretisch ist das Problem verstanden und erklärt. Es bleibt also genug Energie, sich auf die Praxis und die Realpolitik zu konzentrieren, und das ist die größere Herausforderung.