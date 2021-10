Die vergebliche Suche nach dem Glück Wie Merkel Millionen von Afrikanern unglücklich gemacht hat

22. Oktober 2021

… und dabei noch das Klima ruiniert

von Volker Boelsch

Schon Epikur, der Stoiker wusste, dass es keinen sicheren Weg zum Glück gibt, kein Ziel, das unweigerlich glücklich macht, wenn man es erreicht hat. Es ist umso erstaunlicher, dass sich der Glaube an ein solches dennoch so hartnäckig in der allgemeinen Wahrnehmung zu halten vermag. Sicherlich haben uns Hans aus ...