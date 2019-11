Die Fed pumpt weiterhin Milliarden in den Repo-Markt Wird die „Mutter aller Blasen“ bald platzen?

12. November 2019

Trump und der Kongress haben kein Interesse an Ausgabenkürzungen

von Ron Paul

Als die New Yorker Federal Reserve im September damit begann, Milliarden Dollar pro Tag in die Rückkauf- (Repo‑) Märkte zu pumpen (die Märkte also, die von Banken genutzt werden, um einander kurzfristige Kredite zu vergeben), sagte man dort, dies sei nur für ein paar Wochen notwendig. Und doch pumpte die ...