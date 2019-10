Liberaler Einwurf Ursula von der Leyen

20. Oktober 2019

Das Programm der neuen Kommissionspräsidentin

von Sascha Tamm

In Kürze wird Ursula von der Leyen ihr Amt als Präsidentin der EU-Kommission antreten. Die Macht, die dieses Amt mit sich bringt, ist über die letzten Wahlperioden immer weiter gewachsen – parallel zur Macht der Kommission. Es lohnt deshalb, sich ihre politischen Prioritäten anzuschauen, mit denen sie sich der Wahl gestellt hat und mit denen sie schließlich vom Europäischen Parlament gewählt wurde. Sie enthalten vieles, was heute zum Pflichtprogramm jeder überzeugten Europäerin gehört – eine stärkere Rolle für die EU in der Welt etwa oder ein einheitliches und handlungsfähiges Europa. Dazu kommt natürlich auch ein grüner Programmteil und die Forderung nach der sogenannten Bankenunion, die das Haftungsprinzip noch weiter aushöhlt und langfristig zur weiteren Schwächung der europäischen Banken führen wird. Es ist natürlich nicht alles unvernünftig – etwa die Forderung nach dem Schutz der Rechtsstaatlichkeit.

Doch viel interessanter ist, was fehlt: Eine klare Priorität für den Europäischen Binnenmarkt. Die über viele Jahre immer weiter fortgeschrittene Öffnung der Märkte für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräfte haben allen Europäern große Wohlstandsgewinne gebracht – nicht etwa die Subventionen und Umverteilungsprogramme, für die die EU immer auch stand. Hier gibt es einen tatsächlichen Nutzen europäischer Institutionen, die darüber wachen, dass die einzelnen Länder Wettbewerbern aus anderen Ländern den Marktzutritt nicht erschweren oder unmöglich machen.

Doch hier gäbe es noch sehr viel zu tun – europäische Unternehmen sind sehr viel weniger auf dem EU-Binnenmarkt tätig als etwa US-amerikanische auf dem dortigen. Trotz der Abwesenheit von Zollschranken fließen Handel und Investitionen auf vielen Feldern nicht ungehindert – etwa auf dem Telekommunikationsmarkt, bei den Dienstleistungen und auch im Bankensektor. Nationale Bürokratien und eifrige Brüsseler Regulierer arbeiten bei den Behinderungen der Marktfreiheit – getrieben durch Interessengruppen aller Art – oft Hand in Hand.

Doch statt hier, auf diesem extrem erfolgskritischen Gebiet, beim Abbau von Hemmnissen für Handel und Investitionen voranzugehen und die Märkte der Mitgliedsstaaten weiter zu öffnen, setzt die Kommissionspräsidentin auf dem Feld der Wirtschaft andere Prioritäten: Sie will einen Mindestlohn in Europa, sie will eine zentrale Rückversicherung für die Arbeitslosenversicherungen der einzelnen Staaten. All das ist wohlfeil und fest im sozialdemokratisch-kollektivistischen Konsens verankert. Es fehlt nur ein europäischer Mietendeckel – aber das kann ja noch kommen.

Mit diesen Zielen will die Kommissionspräsidentin eine Wirtschaft schaffen, deren „Rechnung für die Menschen aufgeht“, von der alle Nutzen haben. Es geht also nicht um die Schaffung von Wohlstand, sondern um seine Verteilung nach politischer Opportunität. Da nützt es auch nichts, dass sie Investitionen und Innovation fördern will, denn es liegt auf der Hand, was innovative Unternehmen davon abhält, innerhalb der EU zu investieren.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv dort publizierten Beiträgen in der November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 197.