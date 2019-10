US-Zentralbank pumpt Geld in den Repo-Markt Die jüngsten Bailouts der Federal Reserve sind ein Beweis für kommende schlechte Zeiten

08. Oktober 2019

Die Fed verliert ihre Macht, den Preis des Geldes zu kontrollieren

von Ron Paul

Seit dem 17. September hat die Federal Reserve Bank of New York Milliarden von Dollar in den Repo-Markt gepumpt, die erste Intervention dieser Art seit 2009. Die Fed kündigte an, dass sie damit fortfahren wird, bis zum 4. November bis zu 75 Milliarden Dollar pro Tag in den Repo-Markt zu injizieren.

Der Repo-Markt stellt Banken Mittel bereit, die vorübergehend einen Liquiditätsengpass haben, so dass sie kurzfristige (normalerweise eintägige) Darlehen von anderen Banken erwerben können. Die Interventionen der Fed waren eine Antwort auf einen plötzliche Cash-Knappheit, die dafür sorgte, dass die Zinsen dieser kurzfristigen Darlehen um zehn Prozent stiegen, weit über der Ziel-Zinsrate der Fed.

Einer der Faktoren, der für die Geldknappheit am Repo-Markt verantwortlich gemacht wird, ist der Verkauf von Vermögenswerten, die die Fed durch das Programm der Quantitativen Lockerung erworben hatte. Seit ihren Bemühungen, ihre Bilanz „zurückzudrehen“, hat die Fed ihre Anteile um über 700 Milliarden Dollar reduziert. Das sieht nach einer Menge aus, aber angesichts der Tatsache, dass die Bilanz der Fed weit über vier Billionen Dollar lag, reduzierte sie ihre Bestände gerade mal um ungefähr 18 Prozent! Wenn so eine relativ kleine Reduzierung der Fed-Assets zu einer solchen Geldknappheit am Repo-Markt führte, die die Fed veranlasste, Milliarden in den Markt zu pumpen, ist es unwahrscheinlich, dass sie mit dem Verkauf von Vermögenswerten fortfahren und ihre Bilanz „normalisieren“ wird.

Ein weiterer Faktor, der zur Geldknappheit am Repo-Markt führte, war ein großer Ausverkauf von US-Schatzpapieren. Verkäufe von Staatspapieren lassen weniger Kapital für Investitionen im Privatsektor übrig und erhöhen die Zinsraten. Dieser „Verdrängungseffekt“ liefert der Federal Reserve eine weitere Rechtfertigung, mehr Geld in die Märkte zu pumpen.

Der Verdrängungseffekt ist nur ein Weg, auf dem Staatsschulden den Druck auf die Fed erhöhen, Zinsraten niedrig zu halten. Wachsende Bundesschulden erhöhen den Druck auf die Fed, Zinsraten unten zu halten, um die Zinszahlungen der Regierung davor zu bewahren, unbedienbare Höhen zu erreichen. Das Haushaltsdefizit von über einer Billion Dollar (weiter wachsend) ist der Hauptgrund, warum die Federal Reserve Zinsraten wahrscheinlich weiter niedrig halten oder vielleicht sogar die irrsinnige Politik der Negativzinsen übernehmen wird.

Den Bürgern Amerikas ist es noch nicht mal gestattet, zu wissen, welche Banken von der Intervention der Fed am Repo-Markt profitierten oder welche Pläne die Fed für künftige Bailouts schmiedet – obwohl die Menschen diese Bailouts über steigende Steuern, Schulden oder die versteckte Inflationssteuer der Fed bezahlen werden, wenn der nächste Crash eintritt. Natürlich wird es für die einfachen Leute, die ihre Ersparnisse und ihre Jobs im nächsten Crash verlieren, keinen Bailout geben. Dies ist ein weiterer Grund, warum es so wichtig ist, dass der Kongress die ersten Schritte in Richtung einer Änderung der Geldpolitik durch Verabschiedung des Gesetzes zur Anhörung der Fed unternehmen sollte.

Dass die Fed Milliarden in den Repo-Markt schaufeln musste, um die Zinsen auf diesem Markt nahe ihren Zielvorgaben zu halten, zeigt, dass sie ihre Macht verliert, den Preis des Geldes zu kontrollieren. Der nächste Crash wird wahrscheinlich zum Ende des Fiat-Geldsystems führen, zusammen mit dem gesamten Wohlfahrts- und Kriegsstaat. Diejenigen von uns, die verstehen, dass die Fed die Ursache unserer Probleme ist und nicht deren Lösung, müssen ihre Bemühungen verdoppeln, unsere Mitbürger über gesundes Wirtschaften und die Ideen der Freiheit zu informieren. Auf diesem Weg können wir die kritische Masse erzeugen, die nötig ist, um den Kongress dazu zu zwingen, die Ausgaben zu reduzieren, die Gesetze zu legalen Zahlungsmitteln zu widerrufen, um einen freien Geldmarkt wiederherzustellen, eine Anhörung der Fed durchzuführen – und diese dann abzuschaffen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.