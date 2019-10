ef 197 Editorial

08. Oktober 2019

Wilder Protest – oder Grölemeyer auf neurechts gebürstet?

von André F. Lichtschlag

Klar, die Gefahr droht für uns ausgebeutete Nettosteuerzahler derzeit von jener Politik, die sich selbst „links“ (oder „linksliberal“, ein Oxymoron) schimpft und vom politmedialen Establishment verfochten wird. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Schon morgen kann dieselbe Drangsal von jenen Kräften ausgehen, die sich selbst als „rechts“ (oder „neurechts“) bezeichnen, aber geistesgeschichtlich klar erkennbar zur kollektivistischen, staatsvernarrten Linken gehören.

Ja, im Sommer droht extreme Hitze den Menschen zuzusetzen. Etwas kälter wäre dann schon schön. Erst im Winter wechseln die Todesursachen die Temperaturrichtung. Dennoch sollte sich auch im Sommer niemand in den Kühlschrank setzen. Wir sollten uns unabhängig machen von den politischen Extremtemperaturen und sozusagen politklimageschützte, also rein privatrechtlich und privatwirtschaftlich vollklimatisierte Räume schaffen. Darum geht es.

Die Identitäre Bewegung steht stark unter Druck der politmedialen Herrscherkaste. In Deutschland wird sie inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet, in Österreich soll sie sogar verboten werden. Diese zunehmende Repression gegen Andersdenkende ist ohne Wenn und Aber abzulehnen, egal, wen sie trifft. Doch „Andersdenkende“? Wirklich? Tatsächlich beobachten wir eher den üblichen Bruderkampf unter Etatisten und Sozialisten verschiedener Couleur. Stalinisten, Maoisten und Hitleristen haben sich seit jeher bis aufs Blut bekämpft. Der Gegner, der „Abweichler“, war dann immer schon „der Rechte“ oder jedenfalls „die eine große Gefahr“.

Tatsächlich haben erstaunlich viele Identitäre und Neue Rechte in Deutschland oder Österreich eine neonazistische Vergangenheit. Bis heute sehen sie in ihren offiziellen Verlautbarungen ausgerechnet im Liberalismus ihren „Hauptfeind“. Wirklich fatal ist aber nicht die antifreiheitliche Grundtendenz der Identitären, denn die haben sie mit den Etablierten und 90 Prozent der Deutschen wohl leider gemein. Fatal ist, dass ein kleiner Teil der Jugend, der intuitiv merkt, dass seine Zukunft von den Sozialisten gerade verspielt wird, in den Identitären eine attraktive Gegenveranstaltung zu erkennen glaubt. Denn was verboten ist, macht Jüngere gerade scharf. Immer schon.

Identitäre „Bewegung“, das sieht auf den ersten Blick nach wildem Protest aus – und entpuppt sich beim zweiten als alter nationalistischer, sozialistischer Wein in neuen Schläuchen. Eine Mogelpackung, ganz wie die „Fridays for Future“. Auch die Identitären betreiben gerade nicht die Politikkritik, die manche sich von einer feschen Jugendgang versprechen, sondern wollen an vielen Stellen nur noch mehr Staat und Politik. Sie treiben eine totalitäre Politisierung – sie nennen das: „Metapolitik“ – von Gesellschaft und Kultur weiter voran. Sozusagen Grölemeyer auf neurechts gebürstet. Fatal ist nicht der braunrote Hintergrund, sondern der Schein, vermeintlich gegen die staatlichen Strukturen zu kämpfen, die sie in Wahrheit nur für ihre Ziele nutzen möchten. Fatal ist, dass die altlinken Neurechten und Identitären ebenso staatsfixierte Politgaukler sind und Ausbeuter werden wollen wie die, die sie auf dem Weg an die Futtertröge auf unsere Kosten bekämpfen. Ein Bruderkampf, wie gesagt, aber eben doch keine Alternative auf dem Weg zu mehr Freiheit.

Weniger Politik wagen statt Metapolitisierung; so sehen echte Alternativen aus. Ich wünsche Ihnen, verehrte Leser, wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn mit dieser Ausgabe, die schwerpunktmäßig den Grundsatzstreit zwischen Identitären und Libertären nachzeichnet. Damit es nicht zu einseitig wird, haben wir mit Florian Müller auch einen besonders geschätzten jungen Autor um zwei Kontra-Beiträge gebeten. Sie können sich also wie immer Ihr eigenes Urteil bilden.

Bleibt mir, das auszurufen, was immer gilt: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern, einerlei, ob sie sich „links“ oder „rechts“ verorten! Mehr Freiheit!

