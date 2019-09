„Asozial“ Wie ich Podcaster wurde

29. September 2019

Von eigentümlich frei auf einen neuen Weg gebracht

von Sascha Tamm

Ich bin kein „Digital Native“. Wenn ich mich aktiv in ein neues Medium oder ein neues Format begebe, brauche ich einen Anstoß von außen und viel Zuspruch, damit ich nicht schon vor den technischen Schwierigkeiten kapituliere. Nicht zum ersten Mal kam beides im Fall von „Asozial“ von André F. Lichtschlag. Wir hatten in den Vorjahren immer mal wieder längere Gespräche zu politischen Themen geführt und aufgezeichnet, die dann auf der Website veröffentlicht wurden. Er fragte mich irgendwann im Frühjahr 2018, ob ich Lust dazu hätte, einen Podcast für das Portal eigentümlich frei und für Lightbeat Radio zu machen, das damals gerade seine ersten Schritte machte. Ich sagte erst einmal prinzipiell zu, ohne mir große Gedanken zu machen.

Dann kam der Realitätscheck näher. Im Mai fiel mir der Titel „Asozial“ ein, der André gefiel. Irgendwie kamen wir dann noch auf den Untertitel „Der marktradikale Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest“. Was mich übrigens wundert und mir vielleicht auch einfach zeigt, wie alt ich bin, ist das Unverständnis gerader jüngerer Hörer für die feinsinnige literaturhistorische Anspielung im Untertitel, von der ich nie erwartet hätte, dass sie irgendjemand nicht zuordnen könnte.

Ich ging zunächst davon aus, dass ich ein paar Minuten, höchstens vielleicht eine Viertelstunde sprechen sollte – doch für ein funktionierendes Programmschema sollten es 30 Minuten sein. Das erschien mir erst sehr viel, inzwischen halte ich es für eine gute Länge. Dann kam der Tag der Wahrheit näher – am 7. Juli 2018 ging es auf Sendung. Ich überlegte mir, dass drei Themen, über die ich je ungefähr zehn Minuten sprechen wollte, eine passende Struktur wären. In der ersten Sendung waren diese Themen Freihandel, Zuwanderung und Fußball. Ich machte mir zur Vorbereitung ziemlich ausführliche Gedanken und ein paar Stichpunkte. Von vornherein war mir klar, dass ich nicht irgendetwas vorlesen wollte – das würde das Format viel zu steif machen. Und so sprach ich dann irgendwann einfach drauflos ins Mikro. Den ersten Versuch brach ich nach fünf Minuten ab, den zweiten nach sieben oder acht. Es war also eine ganz schön schwere Geburt. Erst nach mehreren Stunden war ich zufrieden. Heute spreche ich oft einfach weiter, wenn ich mich mal verspreche, korrigiere auch mal einen verqueren Satz. Allerdings gibt es immer noch Ausgaben, die ich mehrfach verwerfe und neu beginne, weil mich meine eigene Argumentation nicht mehr überzeugt.

Die ganze technische Verarbeitung, das Hochladen und das Versehen mit Tags übernimmt Martin Moczarski bei eigentümlich frei – ohne ihn würde es den Podcast nicht geben. Er wählt auch die Bilder aus, mit denen jede Ausgabe auf den verschiedenen Plattformen versehen ist. Zu Anfang war immer ein asoziales Kapitalistenschwein zu sehen, inzwischen gibt es spezifische Bilder für jedes Thema. Ich muss zugeben: Ich vermisse das Schweinchen ein wenig.

Zunächst war „Asozial“ nur für ef-Abonnenten als Download verfügbar und für die Lightbeat-Radiohörer eine Woche lang zu festen Zeiten mehrmals täglich zu hören. Dann kamen immer mehr Plattformen hinzu wie castbox.fm, Apple Podcasts und andere. Von einigen hatte ich ehrlich gesagt noch nie vorher gehört. Schließlich wurde auch Youtube genutzt. Die erste dort verfügbare Folge ist die Nummer 35, meine Antwort auf den Brief, den der französische Präsident an alle Europäer und damit auch an mich geschrieben hatte.

Das thematische Spektrum, mit dem ich mich beschäftigt habe (und weiter beschäftigen werde), ist sehr weit – und das macht für mich und hoffentlich auch für die Hörer den Reiz des Ganzen aus. Ich versuche, nicht zu tagespolitisch oder gar parteipolitisch zu sein, und spreche relativ selten über Personen. Trotzdem greife ich viele aktuelle politische Themen auf, aber nicht zu jeder aufgeregten Debatte muss ich meinen Senf dazugeben. In den meisten Fällen gründe ich meine Argumente auf eine Grundüberzeugung: dass Menschen die allermeisten Dinge selbst, ohne Staat, regeln können und dass das gleichzeitig der moralisch richtige und effizienteste Weg ist. Mein Ziel ist nicht, dass mir die Hörer zustimmen – vielmehr will ich zum Weiterdenken einladen, dazu beitragen, die eigenen Vorstellungen zu öffnen.

Ein Konzept, das ich gern in den Podcasts angreife, ist das inflationär gebrauchte „Gemeinwohl“. Es geht dabei fast immer um die Interessen bestimmter Gruppen, die sich gerade sehr gut Gehör verschaffen können und eng mit den staatlichen Apparaten verbunden sind. Deshalb ist es ein Ziel von „Asozial“, immer wieder auch diejenigen zu zeigen, auf deren Kosten das Gemeinwohl gestärkt wird – bei Mietpreisbremsen und Enteignungen, bei Handelsbeschränkungen und bei Regulierungen ganz allgemein. „Asozial“ ist nicht libertär in dem Sinne, dass als Alternative zu den bestehenden Verhältnissen nur die vollständige Entstaatlichung diskutiert wird, aber die Frage „Geht das nicht auch ohne Staat?“ schwingt fast immer mit. Ein zusätzlicher Schwerpunkt sind die Verhältnisse in den USA – ich habe über die bevorstehenden Vorwahlen und einige Kandidaten, aber auch über den Ernennungsprozess für den Supreme Court gesprochen. Dabei geht es dann nicht nur um eine freiheitliche Positionierung, sondern auch um die Vermittlung von Informationen – die Notwendigkeit entsteht durch die Qualität der deutschen Berichterstattung.

Das Echo, das ich bekomme, erreicht mich auf den verschiedensten, manchmal überraschenden Wegen. Neben den Kommentarfunktionen auf den verschiedenen Plattformen gibt es auch persönliches Feedback. So sagten mir bei einer Veranstaltung zum Erscheinen eines vom Liberalen Institut der Schweiz herausgegebenen Buches in Zürich gleich zwei Gäste, dass sie regelmäßige Hörer von Lightbeat Radio und von den dort angebotenen Podcasts seien. Das ist mir auch auf anderen Veranstaltungen passiert. Das Echo ist meistens freundlich und zustimmend, was sicher darauf zurückzuführen ist, dass die Hörer größtenteils schon vorher eine gewisse Affinität zu den Positionen haben.

Es gab allerdings in einigen Fällen auch heftigen Gegenwind – am stärksten war dieser, als ich in zwei Ausgaben über „medizinische“ Themen sprach. Es ging um den Vorschlag einer Impfpflicht, den ich vorsichtig unterstütze, was einige Hörer schockiert hat, und um privatvertragliche Lösungen für Organtransplantationen, die einige für gemeingefährliche Hirngespinste halten. Ich mag die Polemik, die mir dann entgegenschlägt. Würde ich Polemik nicht schätzen, würde mir „Asozial“ keinen Spaß machen. Der Podcast ist für mich auch ein Ort, um Gedanken zu diskutieren, die abstrus oder phantastisch klingen, aber aus meiner freiheitlichen Sicht gut begründet zu sein scheinen, wie etwa privatvertragliche Arrangements für Organtransplantationen.

Zuweilen passieren auch Pannen und Irrtümer. Zwei, die mir nicht selbst aufgefallen sind und deshalb bis heute noch angehört werden können, betreffen historische Persönlichkeiten. In Folge 19 vom 10. November 2018, übrigens eine der wenigen Ausgaben mit gleich vier Themen, sprach ich über den 100. Geburtstag von Michail Timofejewitsch Kalaschnikow, dem Konstrukteur einer bis heute populären Waffe. Das Problem war nur, dass er 1919 geboren wurde, sich sein Geburtstag also im Jahr 2018 erst zum 99. Mal jährte. Das fiel als Erstem und Einzigem Ulrich Wille, dem Lektor von eigentümlich frei, auf, der mich gleich darüber informierte. So wurde der Titel noch geändert – da steht jetzt einfach „Geburtstag“. Für eine Änderung des Podcasts selbst war es zu spät – so entschuldigte ich mich dann in Ausgabe 20. Ein weiterer Fehler wurde von Kommentatoren auf der ef-Webseite und bei Youtube entdeckt und mir auch von einigen Hörern per Mail mitgeteilt. In Folge 48 mit dem Thema „70 Jahre 1984“ hatte ich George Orwell an mehreren Stellen in „John Orwell“ umbenannt. Das ist mir bis heute unerklärlich, gerade weil das Buch mit dem richtigen Namen beim Sprechen vor mir lag. Aber das ist vielleicht auch der Preis für die freie und spontane Sprechweise.

Inzwischen steuert „Asozial“ auf die 60. Ausgabe zu. Die Themen werden mir nicht ausgehen. Vieles von dem, was ich mir zu Beginn vorgenommen habe, ist noch nicht realisiert. Ich möchte viel öfter die Verbindung zu theoretischen und zuweilen auch zu literarischen Texten herstellen. In nicht allzu ferner Zukunft werde ich mich zum Beispiel mit Stanislaw Lem, Friedrich August von Hayek und James M. Buchanan befassen.

Gleichzeitig hält der politische Gang der Dinge viele Themen bereit, die spannend sind und aus marktradikaler, freiheitlicher Sicht betrachtet werden müssen – und die mich aufregen. So hat der Podcast auch eine gewisse Entlastungsfunktion für mich. Bei staatlichem Handeln werde ich immer wieder fragen: Geht das nicht auch ohne Zwang, auf der Basis privater Verträge? Der Wahnsinn staatlicher Intervention, der Wahnsinn einer politischen Atmosphäre, in der Zwang und Gängelung immer populärer werden, schreit geradezu nach einer asozialen Intervention in die Debatte. Zuweilen bekomme ich Angst, mich zu wiederholen – doch allein der Berliner Senat und seine wahnsinnige Politik regen mich so auf, dass ich es einfach rauslassen muss. Das gilt auch für Europa und die Europäische Union. Immer mal wieder werde ich darstellen, wie ich mir ein freiheitliches Europa vorstelle – auch wenn ich dann vielen nicht mehr als „überzeugter Europäer“ gelte.

Natürlich wird es immer wieder auch um die USA gehen – das kommende Jahr wird dort in vieler Hinsicht spannend. Dabei werde ich wieder versuchen, eine Mischung aus Information und freiheitlicher Analyse zu finden. Viele der Debatten über die Interpretation der Verfassung und damit der individuellen Freiheit, über die Grenzen und Möglichkeiten staatlicher Interventionen, die dort stattfinden, sind von großer Relevanz nicht nur für die USA. Ich freue mich schon darauf, darüber sprechen zu können!