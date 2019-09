Parteien, Koalitionen und Ausgrenzung der AfD Das Märchen von der bürgerlich-konservativen CDU

19. September 2019

Warum keine Altpartei mit der AfD zusammenarbeiten möchte

von Joachim Kuhnle

Viele politische Akteure und Kommentatoren schätzen die politische Lage in Deutschland völlig falsch ein, obwohl die Fronten eigentlich klar sind. Rechts des Grabens steht die AfD, und links davon tummeln sich die anderen Parteien, die schon länger regieren. Sie bilden ein Kartell gegen die AfD. Nach der Landtagswahl in Sachsen gab es viele Stimmen, die behaupteten, dass 70 Prozent bürgerlich-rechts gewählt hätten und als Ergebnis der Wahl nun die Grünen in die Regierung einsteigen würden, die dem Land ihren linken Stempel aufdrücken würden. Damit, so die Behauptung, würde der Wählerwille ins Gegenteil verdreht. Letzteres mag stimmen, denn der Wählerwille ist den Mächtigen ohnehin gleichgültig. Hauptsache, die Menschen machen an der „richtigen“ Stelle ihr Kreuz. CDU-Größen vertreten die Ansicht, Politik sei etwas für „Profis“, will heißen, das Stimmvieh soll sich nicht einmischen. Die grinsenden Gesichter auf den Wahlplakaten werben auch nicht für irgendeine spezielle Sachpolitik, sondern sie wollen das Vertrauen. Ist dieses mit der Wahl gegeben, wollen die „Profis“ machen, was sie für richtig halten. Nicht die Eliten sind das Problem, sondern die nörgelnden „Amateure“, die glauben, sie könnten irgendetwas mitbestimmen. So ist die Denkweise.

Folglich können wir irgendwelchen Wählerwillen vorläufig ausblenden und uns dem zuwenden, was die Politiker oder die Parteien wollen. Viele in der AfD träumen von einer Zusammenarbeit mit der CDU. Das scheint nicht so abwegig, weil ja viele AfD-Politiker früher einmal CDU/CSU-Mitglieder waren. Welche Voraussetzungen müssten erfüllt werden, um eine solche Koalition realistisch zu machen? Auf der einen Seite müsste sich die CDU aus dem Klammergriff der rot-grünen Bündnispartner befreien und eine Zusammenarbeit mit der Schwefelpartei einfach einmal riskieren. Natürlich wäre die Union dann medial sofort in der Nazi-Ecke. Aber der Apparat einer solch großen und mächtigen Partei könnte das durchstehen. Auf der anderen Seite müsste sich die AfD (um akzeptiert zu werden) von ihrem „rechten Rand“ trennen. Zwar kann niemand genau sagen, was das genau sein soll, aber man könnte ja mal bei den Antifanten, bei IM Victoria oder bei anderen Denunzianten-Organisationen nachfragen und um eine Namensliste bitten. Dass der angeblich „rechte Rand“ das Problem sei, das einer „bürgerlichen“ Koalition im Wege stehe, ist eine naive und weltfremde Vorstellung. Hat die CDU jemals von der SPD verlangt, sich von Kevin Kühnert zu trennen? Immerhin möchte der Juso-Vorsitzende den Kommunismus einführen, Banken und Industrie verstaatlichen sowie alle privaten Vermieter enteignen. Derartig radikale Ansichten vertritt in der AfD niemand. Obwohl der AfD gemäß Geschäftsordnung des Bundestags ein Vizepräsident zusteht, wird dieser Posten der verhassten Fraktion seit fast zwei Jahren verweigert. Dabei hatte die AfD aus Rücksichtnahme bisher nur handzahme, moderate Kandidaten aufgestellt, die nur dann dem „rechten Rand“ zugeordnet werden können, wenn man alle Parteimitglieder als dazu gehörig definiert. Albrecht Glaser, der erste Kandidat, war über 40 Jahre CDU-Mitglied und ist es von seiner Einstellung immer noch. Nicht er hat sich im hohen Alter verändert, sondern die CDU hat sich gewandelt. Und zwar drastisch. Das hat natürlich etwas mit dem Führungspersonal zu tun, das anders ist und ganz anders denkt als das von vor 40 Jahren.

Hiermit sind wir auch schon am Kern der Wahrheit. Die Ausgrenzung der AfD (bei gleichzeitiger Liebesumarmung von SPD und Grünen) hat inhaltliche Gründe, die nicht in der Vergangenheit (Stichwort „Nazikeule“), sondern in der gegenwärtigen politischen Agenda zu suchen sind. In einer Generaldebatte im Bundestag wurden die Differenzen zwischen CDU und AfD deutlich angesprochen. Alice Weidel (AfD) sagte: „Vorgeblicher Klimaschutz ist nichts anderes als ein monströses Deindustrialisierungsprogramm, verbunden mit veritabler Arbeitsplatzvernichtung. Sie (die Regierenden) verschwenden Abermilliarden, um imaginierte Weltuntergänge in ferner Zukunft abzuwenden.“ Angela Merkel (CDU) reagierte wie folgt: „Wer der Meinung ist, dass wir nur für zwei Prozent der (Kohlendioxid‑) Emissionen verantwortlich sind und die 98 Prozent, die die anderen emittieren, uns nicht kümmern, der irrt.“ Damit sind auf dem bedeutenden (weil sauteuren) Politikfeld die unterschiedlichen Weltbilder deutlich umrissen. Die angebliche Nähe zwischen CDU und AfD ist ein Hirngespinst. Tatsächlich sind die beiden Parteien politische Gegensätze. Weidel spricht von imaginierten Weltuntergängen, also von Scharlatanerie, die dazu dient, staatliche Ausgaben- und Regulierungsprogramme zu rechtfertigen, die dem Industriestandort Deutschland schaden. Merkel hingegen sieht sich weder der deutschen Industrie noch dem deutschen Volk verpflichtet, sondern fühlt sich dazu berufen, den Planeten vor dem propagierten Klimakollaps zu retten, koste es, was es wolle. Um den Weltuntergang abzuwenden, sollen die Deutschen spürbare Opfer bringen.

Merkels Problem und das Problem der ganzen CDU ist, dass die Bürger (altdeutsch „das Volk“) nicht bedingungslos opferbereit sind. Zwar leistet die Medienpropaganda ganze Arbeit, aber sollte es wirklich an die wirtschaftliche Substanz gehen, sollte es also eine spürbare Einschränkung des Wohlstands geben oder sollten lukrative Industriearbeitsplätze verlorengehen, dann werden imaginierte Weltuntergänge ganz schnell ganz uninteressant. Umfragen, die etwas anderes behaupten, sind nicht ernst zu nehmen. In einer Marktwirtschaft würde der Wählerwille sofort sichtbar. Man könnte den elektrischen Strom in zwei Kategorien anbieten: einmal konventionell (ohne jegliche Kosten für „Klimaschutz“) und einmal als Ökostrom mit allen „Klimaschutz“-Kosten wie EEG-Umlage und anderen Zusatzkosten. Je mehr Kunden dann zum konventionellen Strom wechselten, desto höher würden die Umlagen für den Ökostrom. Dieser würde dann schnell vom Markt verschwinden, denn niemand würde das bezahlen wollen. Spinnt man diesen Gedanken zu Ende, müsste man einräumen, dass das Volk zu 100 Prozent die AfD-Position einnehmen würde und die Klimakanzlerin keine Unterstützung hätte. Die Energiewende funktioniert ausschließlich mit staatlichem Zwang, ist also Kommunismus und Tyrannei pur. Es ist die Unterdrückung der Untertanen durch staatliche Räuber und Banditen. Das ist anti-bürgerlich.

Bei anderen Themen sieht es ähnlich aus. Die kostspielige Einwanderungspolitik, bei der Einwanderer in die Sozialsysteme gegenüber Leistungsorientierten bevorzugt werden, ist mit Angela Merkel und mit der CDU fest verbunden. Die Abschaffung der europäischen Nationalstaaten zugunsten einer erwünschten Großmacht namens „Vereinigte Staaten von Europa“ entspricht dem grundsätzlichen Willen der CDU. Auch weil man hofft, in einem solchen großen Gebilde vom nörgelnden Bürger mehr Abstand gewinnen und die bürgerferne Agenda ungestört fortsetzen zu können. Die fatale Geld- und Währungspolitik ist dabei ein wichtiger Baustein für die CDU und ihre Verbündeten. Man muss feststellen, dass bei allen wichtigen (kostspieligen) Themen CDU und AfD gegensätzliche Positionen vertreten. Grüne, FDP, SPD und Linkspartei hingegen unterstützen die Agenda der CDU und weichen nur in belanglosen Fragen voneinander ab. Die linken Parteien sind lediglich in ihrem Auftreten radikaler und fordern teilweise eine Geschwindigkeit, die vom Volk nicht hingenommen würde, was den Machtverlust bedeutet. Die CDU gilt daher als moderater, ist aber im Kern zu 100 Prozent eine linke und keine bürgerliche Partei. Bei der Landtagswahl in Thüringen ist ein Ergebnis zu erwarten, das eine Koalition zwischen Linkspartei und CDU erzwingen wird. Die CDU könnte dabei der Juniorpartner der SED-Nachfolgepartei sein. Das klingt nach einem Offenbarungseid, ist aber inhaltlich durchaus folgerichtig.

Die AfD hat den Vorteil, dass ihre Positionen im Volk mehrheitsfähig sind. Im Kern vertritt sie als einzige Partei die bürgerlichen Positionen. Sie muss also nur warten, bis die Mehrheit vom Klimawahn, von der Masseneinwanderung mit allen damit verbundenen Problemen und von der EU-Bürokratie die Nase gestrichen voll hat. Momentan ist das noch nicht der Fall, auch weil es vielen im Land (noch) gutgeht. Die Ungeduldigen können die Akzeptanz der CDU nur dann erhoffen, wenn die AfD nicht nur personell, sondern auch inhaltlich die Nähe der CDU sucht. Das bedeutet insbesondere den Eintritt in die Klimakirche, die Begeisterung für einen europäischen Zentralstaat mit gemeinsamer Währung und die Toleranz bei der Masseneinwanderung durch den Asylmissbrauch. Dann wäre die Partei allerdings keine Alternative mehr, sondern überflüssig. Es würde sich dann wieder eine neue Partei gründen, die die bürgerlichen Interessen mehr oder weniger gut vertritt. Perfektion ist nicht zu erwarten, denn Politik ist immer ein schmieriges Spiel und mit freiheitlich-bürgerlichen Wertvorstellungen im Grunde unvereinbar. Die Politik zu ignorieren ändert aber nichts daran.