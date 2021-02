DeutschlandBrief Jener Armin Laschet, der Kanzler können will

13. Februar 2021

Warum sich der neue CDU-Chef als das kleinere Übel herausstellen könnte

von Bruno Bandulet

Er wirkt harmlos, ist es aber nicht

„Ich bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung“, sagte er auf dem Digital-Parteitag der CDU am 16. Januar, „aber ich bin Armin Laschet.“ Inszenierungen nicht als solche aussehen zu lassen, das könnte Markus Söder von dem Rheinländer noch lernen. Jetzt führt er sie, Deutschlands derzeit stärkste Partei. Aber für wie lange? Es wäre nicht das erste Mal, dass auf eine Wahl mit Ja-Stimmen von weniger als 80 Prozent nicht mehr folgt als ein Intermezzo. Das war mit Ludwig Erhard so (Vorsitzender von 1966 bis 1967), mit Rainer Barzel (1971–1973) und zuletzt mit Annegret Kramp-Karrenbauer (2018–2021). Dass sich selbst ein Wolfgang Schäuble (1998–2000) nur zwei Jahre hielt, hatte andere, besondere Gründe.

Wer also ist Armin Laschet? Der Mann als solcher verströmt provinzielle Langeweile: Jahrgang 1961, Ministrant mit zeitweiligen Ambitionen auf das Priesteramt, Mitglied im Kirchenchor, wo er die Tochter des Chorleiters kennenlernte und heiratete, Bezug eines Reihenhauses im Aachener Stadtteil Burtscheid, wo das Ehepaar heute noch wohnt. Drei erwachsene Kinder, alles sehr bodenständig, keine Extravaganzen.

Und eine durchweg christliche Sozialisation: katholische Studentenverbindung, Chefredakteur der Aachener „Kirchenzeitung“, Leiter eines katholischen Verlags, bis er 1999 ins Europäische Parlament gewählt wurde, nachdem er sein Direktmandat bei der Bundestagswahl 1998 verloren hatte.

Hier zeigt sich schon der erste Unterschied zu Friedrich Merz: Armin Laschet konnte fallen und stieg doch wieder auf. Er war oft der Unterschätzte und immer der Beharrliche. Beim Kampf um den NRW-Parteivorsitz unterlag er 2010 Norbert Röttgen, schon zwei Jahre später setzte er sich an seine Stelle. Und, eine beachtliche Leistung, 2017 gewann er überraschend die Wahlen in NRW und stürzte die Landesmutter Hannelore Kraft vom Thron. Dass er sich trotz der ihm eigenen Blässe gegen Merz durchsetzen konnte, verdankte er nicht nur der Unterstützung des CDU-Establishments, sondern auch einer taktischen Meisterleistung. Er schaffte es im Frühjahr 2020, Jens Spahn als seine Nummer zwei ins Boot zu holen und damit auch dessen Anhänger einzukassieren.

In der modernen Parteiendemokratie sind Politiker, die nach oben kommen, nichts anderes als Spezialisten für die Erringung und Sicherung von Macht. Söder riecht nach Macht, Laschet wirkt harmlos, ist es aber nicht. Jetzt belauern sich die beiden. Laschet will Kanzlerkandidat werden und muss das Kunststück vollbringen, Söders Plazet zu bekommen – dann wird er nach Lage der Dinge auch der nächste Bundeskanzler im Herbst.

Laschet wird nachgesagt, ein Merkel-Klon zu sein. Das ist er schon vom Typ her nicht. Während die scheidende Eiskönigin von Anfang an als lupenreine Leninistin agierte, die Partei gnadenlos von Gegnern säuberte und den Meinungskorridor zunehmend verengte, wird der neue Vorsitzende zum Prinzip Konsens zurückkehren. In ihm steckt mehr Kohl als Merkel. Der Pfälzer ließ sich noch links vom Herz-Jesu-Sozialisten Blüm und rechts vom nationalkonservativen Dregger flankieren. Unter Laschet werden sich der liberale und der konservative Parteiflügel wieder regen können.

Die Lager und eine Prozentrechnung

Ansonsten ist sein Spielraum begrenzt, eine Hinterlassenschaft der Ära Merkel. Die Konstellation, die sie zu verantworten hat, lässt sich so auf den Punkt bringen: bürgerliche, das heißt nicht linke Mehrheiten bei den Bundestagswahlen; eine „Mitte“, die ihre Argumente von links bezieht; und als Ergebnis von Koalitionsverhandlungen eine Regierung mit linker Schlagseite. Was gemeint ist, lässt sich mit Hilfe des Politbarometers („Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre …“) nachrechnen. Zuletzt kam die Union auf 37 Prozent, die AfD auf zehn und die FDP auf fünf Prozent. Macht zusammen 52 Prozent, obwohl die CDU in 18 Jahren Merkel über 20 Prozent ihrer Wähler verloren hat. Die linken Parteien summierten sich zuletzt auf lediglich 43 Prozent (Grüne 20 Prozent, SPD 15 Prozent und Die Linke acht Prozent).

Damit sich an diesem Kräfteverhältnis bis zum Herbst etwas Wesentliches ändert, müsste ein kleines Wunder geschehen. Nachdem schon die sehr gemäßigte Lucke- und Starbatty-Partei AfD ausgegrenzt und aus dem Spiel genommen wurde, hat sich die Union den Grünen ausgeliefert. Als Alternative bleibt da nur noch eine Koalition mit SPD und FDP. Eine Option, die Laschet nicht ganz fremd sein kann, hat er doch schon gelegentlich Bedenken gegen die Industriefeindlichkeit der Grünen und deren planwirtschaftliche Energiepolitik geäußert. Die aber werden bis heute von Merkel gedeckt, und einen Bruch mit der Kanzlerin traute sich Laschet ohnehin nie zu. Jetzt übernimmt er eine verbrauchte, demoralisierte und degenerierte Partei. „Alles ist schlaff und schlapp“, schrieb Eric Gujer, Chefredakteur der „Neuen Zürcher Zeitung“. Und: „Die CDU steht für jede Position und für deren Gegenteil.“

Letzteres trifft allerdings auch auf Laschets Gegenspieler zu. Wenn Laschet (zumindest bisher) ein demoskopisches Problem hat, dann hat Söder ein solches der Glaubwürdigkeit. Im Bundestagswahlkampf würde ihm die Gegenseite mit Genuss seine Wendemanöver vorhalten, die denen von Merkel in nichts nachstehen. Selbst seine Personalpolitik offenbart eine Mischung aus Egomanie und Opportunismus. Er leistet sich gleich neun Pressesprecher, an deren Spitze mit Wolfgang Witte einen Journalisten, der 19 Jahre lang bei der notorisch CSU-kritischen „Süddeutschen Zeitung“ gearbeitet hatte. Der soll wohl die linke Presse gnädig stimmen.

Ganz anders Laschet. Er machte den 1985 geborenen Nathanael Liminski, einen konservativen Katholiken, 2017 zum Chef seiner Staatskanzlei. Der gilt seitdem zu Recht als Vordenker und strategischer Kopf hinter Laschet. Sein Vater Jürgen Liminski ist Mitglied des Opus Dei, transnational vernetzt und schreibt auch für die „Junge Freiheit“. Der junge Liminski hat drei Kinder und neun Geschwister.

Die „FAZ“ attackiert Laschet

Mit dem grün-schwarzen Machtkomplex, der als informelle Regierung wie Blei auf dem Land liegt, wurde Laschet schon kurz nach seiner Wahl konfrontiert. Am 19. Januar feuerte die „Frankfurter Allgemeine“ die erste Breitseite ab. Laschet wurde als „Putin-Versteher“ (was immer das heißen soll) angeschwärzt. Im Gegensatz zu Merz (ein Mann der Wall Street) und Röttgen (ein beflissener Atlantiker) hatte Laschet dafür geworben, Nord Stream 2 fertigzustellen. Was die „FAZ“ unter den Teppich kehrt: Wenn sich Deutschland nicht vom teuren amerikanischen Erdgas abhängig machen will, muss mehr Gas aus Russland die Lücke füllen, sobald nach den Atomkraftwerken auch die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Die russischen Reserven machen das 21-Fache der versiegenden europäischen und das 4,2-Fache der nordamerikanischen aus. Seit 2009 ist die europäische Förderung bereits um fast ein Viertel zurückgegangen. Ein Politiker, der die Interessen Deutschlands und seiner Wirtschaft ernst nimmt, muss an Nord Stream 2 festhalten. Die Gasleitung wird zum Lackmustest dafür, ob die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt die Reste ihrer Souveränität verteidigen kann.

Bei der Attacke auf Laschet bot die „FAZ“ ausgerechnet Ralf Fücks als Kronzeugen auf, langjähriges Vorstandsmitglied der grünen Heinrich-Böll-Stiftung. Er propagiert mit Nachdruck die Konfrontation mit Russland. Derselbe Fücks durfte für den Sammelband der Konrad-Adenauer-Stiftung zum 75-jährigen Jubiläum der CDU für die schwarz-grüne Symbiose werben, wobei er auch noch Bedingungen stellte: „Die Union muss das Bremserhäuschen in der Klimafrage verlassen, wenn sie nicht vollends ins Hintertreffen geraten will.“

Zugegeben, ungeachtet seiner unübersehbaren Schwächen hätte ein Vorsitzender Merz das Profil der CDU schärfen können. Nur wäre er als Kanzlerkandidat denselben Koalitionszwängen ausgesetzt gewesen wie Laschet. Die Delegierten entschieden sich für den Mann aus Aachen, weil sie ihn für berechenbarer halten. Wenn er geschickt agiert, könnte mit ihm die Partei zur Ruhe kommen und das Trauma Merkel überwinden. Die CDU könnte meinungsoffener und pluralistischer werden. Immerhin war es Laschet, der 2010 Thilo Sarrazin gegen Merkel verteidigte. Als sie sein Buch „Deutschland schafft sich ab“ als „nicht hilfreich“ abqualifizierte, konterte er, er halte es „nicht für hilfreich, wenn man ein Buch verurteilt und gleichzeitig sagt, man habe es nicht gelesen“. Vielleicht wird sich dieser Armin Laschet doch als das kleinere Übel herausstellen. Große Ansprüche dürfen wir an die deutsche Politik ohnehin nicht mehr stellen.

