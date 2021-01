Zur Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden Lenin und die Lusche Laschet

21. Januar 2021

Über eine Partei von zunehmender Beliebigkeit und Substanzlosigkeit

von Burkhard Voß

Lenin und Laschet müssen nicht weiter erklärt werden. Oder doch? Kommt noch. Jedenfalls ist Lusche die umgangssprachliche Beschreibung für eine Spielkarte von geringem Wert. Oder bezeichnet einfach Flüchtiges. Oder Liederliches. Ob Lenin liederlich war, darüber ließe sich streiten. Flüchtig war und ist er nicht. Im Gegenteil. Seine kommunistischen Nachwirkungen beschäftigen uns heute und morgen erst recht.

Armin Laschet würde sich sicherlich als konservativ outen, doch in Wahrheit personifiziert er den kommunistischen Mainstream Merkel’scher Prägung perfekt. Fast scheint er aus ihrem protestantisch-neurochemischen Labor als williger Vollstrecker einer protoplasmatischen Beliebigkeit entsprungen zu sein – eben teigig, lipophil, beliebig, jovial. So einen wählt man am 26. September 2021, wenn man konservativ gerade noch buchstabieren, aber mit dem Inhalt nichts mehr anzufangen weiß.

Mit Inhalten zu beginnen und diese konsequent fortzuführen, wusste Lenin (1870–1924). Aus seiner neurochemischen Essenz erwuchs die totalitäre Erfassung des Menschen. Was hat Laschet mit Lenin zu tun? Es sind zwei Seiten einer Medaille. Die eine Seite (Lenin) erfasst die Menschen von oben und presst sie in eine Gleichheitsideologie, die faktisch eine Hierarchie von ideologiegetrunkenen Bürokraten ist, die andere Seite (Laschet, ist es tatsächlich Laschet oder eine androgyne Annalena Baerbock?) erfasst die Menschen von unten und mäandert ihren neurohormonalen Befindlichkeitsschwankungen hinterher mit dem Ziel, dass der neuromotorische Kortex in einem Kreuz auf dem Kreis der CDU des Wahlzettels im September 2021 landet.

Mit wem haben wir es eigentlich zu tun, mit grün, mit schwarz?

Ganz sicher nicht mit schwarz, denn eindeutige Farben haben sich im Multikultidiversitätsdelir schon seit Jahrzehnten aufgelöst. Und Robert Habeck springt in die dritte Toilette. Kleiner Scherz am Rande.

Konservative Wähler würden mit Friedrich Merz wieder die ursprüngliche CDU wählen. Aber das käme einer konservativen Revolution gleich. Womit wir wieder bei Lenin sind. Wie sagte er so schön: „Revolution in Deutschland? Das wird nie etwas; wenn diese Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen die sich noch eine Bahnsteigkarte!“

Anders formuliert: Der Deutsche pflegt seine Angst vor Veränderungen, beantragt die dritte und vierte Verlängerung seiner Psychotherapie und ist der festen Überzeugung, dass Merkel und ihr Klon Laschet sich schon um alles kümmern werden. Und wie sie sich kümmern werden! Mit ganz besonderer Fürsorge um die Verteilung des Eigentums und der Rücklagen des Mittelstandes. Denn da kommen die Laschet-Merkelianer ran, logisch, die Hartzer haben nichts und die Elite hat Top-Anwälte. Manche Dinge sind ganz einfach und vom Komplexitätsfirlefanz der Geschwätzwissenschaftler bleibt oftmals nur ein Hauch.

Mit Friedrich Merz hätte es einen Sturm, ein reinigendes konservatives Gewitter geben können, eine Renaissance der Eigenverantwortung jenseits staatlicher Einmischungen. Doch die deutsche Angstseele pocht offensichtlich auch in konservativen Gemütern. Ob überall, wo konservativ draufsteht, auch konservativ drin ist?

Mit der Wahl von Armin Laschet zum CDU-Vorsitzenden manifestierte sich in der CDU die Angst vor der eigenen Courage, vor den konservativen Wurzeln, was einer masochistischen Selbstverleugnung gleichkommt. Die Masse der Parteimitglieder hat entschieden. Sie hat entschieden wie konservativ gefärbte Lemminge, die sich am Beliebigkeitsabhang hinunterstürzen. Fast könnte man an der Demokratie verzweifeln.

Armin Laschet möchte die AfD bekämpfen, aber er wird sie nur stärken, so wie Angela Merkel sie gestärkt hat. Wie sagte Alexander Gauland so schön: „Solange diese Frau da ist, brauchen wir uns um unsere Zukunft nicht zu sorgen.“

In der Psychiatrie gab es einmal die Konstitutionstypologie. Nach ihr soll der Körperbau das Spiegelbild psychischer Merkmale sein. So sollen dünne und groß gewachsene Menschen eine mehr analytische Auffassungsweise haben und adipöse mehr Gemütswärme und geselligkeitsliebende Züge aufweisen. Wissenschaftshistorisch ist diese Lehre schon längst überholt. Aber bei Friedrich Merz und Armin Laschet könnte diese Lehre einen imaginären Zeitsprung in die Zukunft gemacht haben. Katalysiert durch postmoderne Beliebigkeit könnte die Zukunft der Gemütswärme und der Geselligkeit gehören und das analytische Denken wird als total unsensibel abgelehnt. So wie heute Franz-Josef Strauß abgelehnt werden würde.

Armin Laschet und Franz-Josef Strauß – was ist aus der Union nur geworden? Strauß bemerkte einmal, dass es rechts von der Union keine Partei mehr geben dürfe. Seit Merkel ist dieses Prinzip mehrfach und eklatant mit Füßen getreten worden. Armin Laschet wird mit Feuereifer in diese Fußstapfen treten.

Das Herz von Friedrich Merz wird Annalena Baerbock nicht pochen hören. Das von Armin Laschet schon eher. Beliebigkeitskonservativ, grünkommunistisch – langsam kommt man sich näher.