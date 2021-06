„Freiheit statt Sozialismus“ Max Otte in 4. Mitgliederversammlung zum neuen Chef der Werteunion gewählt

01. Juni 2021

Tagungsbericht

von Axel R. Göhring

Unter dem Motto „Freiheit statt Sozialismus“ trafen sich am Sonnabend, den 29. Mai, die Mitglieder der Werteunion (WU) in Fulda, um einen neuen Vorstand zu wählen. Der bekannte Autor und Wirtschaftsfachmann Max Otte machte das Rennen als Vorsitzender, was zu Querelen bei den Mitbewerbern führte.

Die Versammlung im „Esperanto“-Tagungshotel am ...