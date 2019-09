Libertäre Youtuber Die Vlogger starten durch

15. September 2019

Eine sprudelnde Quelle in einem aufstrebenden alternativen Medienumfeld

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: Horst Lüning/Youtube Zum Wohl: Youtube-Sensation Horst Lüning

Stell dir vor, es ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk und keiner schaut mehr zu! Längst haben die großen Streaming-Dienste bei Filmen und Serien den alten TV-Sendern den Rang abgelaufen. Je jünger, desto weniger schauen die Menschen, auch wenn sie zur Finanzierung der Fernseh-Zombies gezwungen werden, überhaupt noch ARD oder ZDF. Nur im Informationsbereich schienen viele lange noch hinzusehen. Doch auch das ist seit dem jüngsten Siegeszug informativer Youtube-Kanäle Geschichte. Kein 15-Jähriger schaltet noch ein bei „Tagesschau“ oder Anne Will. Und fast kein 30-Jähriger, nur wenige 50-Jährige. Staatsfunk ist nur noch Rentner-TV, Tendenz absterbend.

Video-Blogger, kurz: „Vlogger“ oder auch „Youtuber“, gibt es, seitdem das kalifornische Unternehmen Youtube 2005 gegründet wurde. Doch die kleine Minderheit der politischen Vlogger startet in Deutschland erst seit dem Rezo-Hype vor wenigen Monaten so richtig durch, auch und gerade jene, die gegen die inszenierte grüne Welle mit den blauen Haaren als Teil der alternativen Medien dagegenhalten – mit immer mehr begeisterten Zuschauern.

Das wiederum macht der politmedialen Herrscherkaste Sorgen, weshalb typische linke Denunziationen und dadurch erfolgte Löschungen einzelner Folgen oder auch ganzer Kanäle zuletzt zunahmen. „Links“ bedeutet eben etymologisch betrachtet seit jeher Neid, Kaputtmachen und Zerstörenwollen, „rechts“ ist der Stolz, der Aufbau und die Schaffung von Werten. Und so setzen linke Organisationen wie die Amadeu-Antonio-Stiftung gegen die neuen medialen Herausforderungen eben nicht einfach nur eigene Angebote, sondern trachten danach, die anderen zu vernichten. Doch auch gegen diese linke Destruktion im Bereich der neuen sozialen Medien formierte sich zuletzt erfolgreich Widerstand.

Als Ende Juli der Youtube-Kanal von „Nuoviso“ mit mehr als 170.000 Abonnenten plötzlich gelöscht wurde, vereinte sich die sehr heterogene alternative Vlogger-Szene aus Konservativ-Liberalen, Libertären, Neuen Rechten, Verschwörungs-Freaks und sogar einigen alternativen Linken im Protest – und hatte Erfolg! So wie „Nuoviso“ plötzlich auf Youtube verschwand, war es zwei Tage später auf einmal wieder da – und das dank all der Aufmerksamkeit gestärkt und mit mehr Kraft denn je.

Anfang August wiederholte sich das Schauspiel, als der Kanal „Neverforgetniki“ des jungen rechtskonservativen Vloggers Niklas Lotz mit mehr als 70.000 Abonnenten gelöscht wurde. Hier schritt umgehend der bekannte Anwalt Joachim Steinhöfel ein, der zusammen mit den Journalisten Vera Lengsfeld, Henryk M. Broder und Alexander Wendt die Initiative „Meinungsfreiheit im Netz“ und damit auch einen Spendenfonds für eben solche Notfälle gegründet hatte. Steinhöfel setzte der Google-Tochter Youtube eine Frist von 24 Stunden, den offenbar nach böswilliger Denunziation plötzlich und vermutlich nach entsprechenden Algorithmen automatisch von Youtube gelöschten Kanal wiederherzustellen, andernfalls würde er vor Gericht ziehen. Und siehe da: Der Konzern gab nach. Nun geht Steinhöfel womöglich weiter und prüft Schadensersatzforderungen. Hier könnte ein Präzedenzfall geschaffen werden und damit eine noch schärfere Verteidigungswaffe im Kampf gegen die von links betriebene Einengung der Meinungsfreiheit in den sozialen Medien.

Schon so ging „Neverforgetniki“ dank der großen Aufmerksamkeit gestärkt aus der Auseinandersetzung hervor, dieser „linke Schuss“ ging also deutlich nach hinten los. Das Schauspiel wiederholte sich Ende August noch einmal, als schließlich der Kanal des Kopfes der deutschsprachigen neurechten Identitären Bewegung, Martin Sellner, mit mehr als 105.000 Abonnenten von Youtube gelöscht wurde. Diesmal feierten die Linken siegessicher auf Twitter, und auch der Mainstream – etwa die „FAZ“ – berichtete mit Schadenfreude. Schließlich sei Sellner ein laut Verfassungsschutz ausgewiesener „bekannter Rechtsextremist“, dem damit das Wort entzogen gehöre. Sellner schaltete einen österreichischen Medienanwalt ein, der die Vorgaben von Steinhöfel kopierte und Youtube seinerseits unter Druck setzte. Was kaum jemand für möglich gehalten hatte: Erneut knickte der Konzern ein und scheute eine gerichtliche Auseinandersetzung. Auch Martin Sellner profitierte am Ende. „Er ist wieder da“ – musste die linke „taz“ kurz nach den ersten Siegesmeldungen berichten und zerknirscht feststellen, dass Youtube zukünftig doch bitte lieber nicht löschen solle, wenn es „die Accountsperrungen nicht wirklich durchhalten kann und will“.

Es scheint derzeit so, dass Joachim Steinhöfel tatsächlich ein juristisches Mittel gegen die verbreiteten linken Denunziationsbündnisse und Zerstörungsversuche gefunden hat, indem nun Youtube von der anderen Seite mit einem Faustpfand gedrängt werden kann, lieber besonders behutsam vorzugehen. Denn natürlich ist Youtube beziehungsweise Google – heute: Alphabet Inc. – ein privater Konzern, der sich an die eigenen Verträge mit seinen Inhalte-Lieferanten auch zu halten hat – und darin sind willkürliche, unbegründete Kanallöschungen sicher nicht als Klausel enthalten oder wären als solche auch sittenwidrig, nachdem die Youtuber oft Hunderte oder Tausende Stunden Arbeit investiert und eine eigene Marke aufgebaut haben.

Andererseits muss ein privater Anbieter wie Youtube nach marktwirtschaftlichen Prinzipien immer auch das Recht haben, Verträge zu kündigen. Niemand sollte Google zwingen dürfen, wen auch immer zu senden, wenn das Unternehmen dies nicht oder nicht mehr möchte. Das Konkurrenzprinzip und andere Marktmechanismen würden Fehler in der Firmenpolitik gegebenenfalls bestrafen. Insofern ist die Art und Weise der plötzlichen und unbegründeten Abschaltung der Vertragspartner zu kritisieren, nicht aber der Grundsatz der Vertragsfreiheit und die Kündigung selbst. Martin Sellner dagegen zeigte in einem Interview der „Tagesstimme“ nach der Wiederfreischaltung seines Kanals einmal mehr, wes linkes Geisteskind auch dieser Neue Rechte tatsächlich ist, als er das vermeintliche Recht, auf Kosten anderer zu leben, gleich noch ausweiten wollte mit seiner Forderung: „Die Nutzung digitaler Plattformen muss ein Grundrecht werden!“ So würde sich ein Sieg der Meinungsfreiheit gegen linke Bedrängnis in eine Niederlage dank neurechtem politischen Interventionismus verwandeln. Das Recht auf freie Meinungsäußerung würde durch identitären Dirigismus zur Teilenteignung von Medienunternehmen und Einschränkung ihrer freien Entscheidung. Deshalb genug an dieser Stelle vom altlinksneurechten Martin Sellner, der sich ohnehin mehr als „politischer Aktivist“ definiert denn als Medienmacher.

Stars der alternativen politischen Youtube-Szene sind neben den bereits genannten Kanälen zum Beispiel die mehr oder weniger nationalkonservativen Vlogger Tim Kellner (160.000 Abonnenten), Hagen Grell (80.000) und Oliver Flesch (50.000 und unter „Heimatliebe“ 24.000). Diese drei sind es auch, die aufgrund der um sich greifenden Löschaktionen auf Youtube daran arbeiten, eigene Alternativ-Plattformen zu gründen, auf denen Videos gestreamt werden können. Kellners Projekt „Prometheus Deutschland“, Grells Plattform „Frei (hoch) 3“ und Fleschs Medienalternative „19vierundachtzig“ stecken noch in den Kinderschuhen und werben in Konkurrenz zueinander um Zuschauer und vor allem Filmemacher, die bei ihnen (auch zusätzlich neben Youtube) streamen. Doch viele sind es bislang nicht, die mitmachen – denn in kleineren, politisch engeren Projekten ist auch die Toleranz der anderen Anbieter auf derselben Plattform nicht unbedingt größer als beim Riesen Youtube. Da ist dann schnell das Phänomen „Nachbar“ oder „Parteifreund“ zu beobachten, mit dem man zu 95 Prozent übereinstimmt, bei dem aber die fünf Prozent Differenz umso schwerer wiegen. Und eine Verbreitungsmöglichkeit wie Youtube mit seinen vielen Millionen neugierigen Zuschauern allein im deutschsprachigen Raum kann ohnehin einstweilen niemand bieten.

Viele Youtuber sichern ihre Beiträge deshalb lieber nur nebenbei auf der neutraleren Seite Bitchute, einem Youtube-Klon, auf dem sich allerdings auch alles tummelt, was vom Mega-Konzern bereits wirklich gelöscht wurde – echte Hohl- und Flacherdler oder Neonazis gibt es dort nämlich wirklich. Und das ist nicht unbedingt die Umgebung, auf der man sich gerne präsentiert, also ebenfalls nur eine Notlösung für den Fall der Fälle, um mit eigenen Videos weiter erreichbar zu sein. Zur Absicherung dient auch die unregulierte Whatsapp-Alternative Telegram, eine Smartphone-App, in der viele alternative Youtuber ebenfalls eigene Gruppen gegründet haben, um auch an möglichen Löschungen oder Youtube-Kündigungen vorbei mit ihren Zuschauern in Austausch und Kontakt zu bleiben.

Einstweilen, und seit Steinhöfels Vorschlaghammer noch einmal gestärkt, sind sie alle noch auf Youtube zu finden. Und dort wachsen und gedeihen sie. Zu den alternativen TV-Programmen zählen etwa die „Nuoviso“-Konkurrenz von „MMnews“ (10.000 Abonnenten), „Lion Media“ (45.000) oder Heiko Schrang (140.000), die Ableger der Zeitschriften „Tichys Einblick“ (35.000), „Compact“ (85.000), „Epoch Times“ (75.000), Schweizer „Weltwoche“ (10.000) und der „Jungen Freiheit“ (40.000, Letztere glänzt mit herausragenden professionellen Dokumentationen), die Kanäle der Portale „Achse des Guten“ („Achgut Pogo“, 35.000), „Wissensmanufaktur“ (95.000) oder „PI-News“ (5.000), das eher linke Enfant terrible Ken Jebsen („Ken FM“, 270.000) oder die anderen Kanäle der Neuen Rechten, etwa der „Kanal Schnellroda“ (5.000) oder das „Buchhaus Loschwitz“ (1.000, mit der sicher besten regelmäßigen Literatursendung im deutschsprachigen Raum).

Eher ein Geheimtipp ist bei Redaktionsschluss noch der Journalist Matthias Matussek, der im August mit hohem Unterhaltungswert auf Youtube startete (3.000 Abonnenten, Tendenz stark steigend). Die AfD hat längst auch einen eigenen Kanal mit „AfD kompakt TV“ (55.000), dazu sind einige ihrer Politiker mit eigenen Projekten sehr erfolgreich, vorneweg der humorig-umtriebige NRW-Landtagsabgeordnete Roger Beckamp (25.000), der liberal-konservativ-libertäre Bundestagsabgeordnete Peter Boehringer (10.000) sowie Beatrix von Storch mit ihrer etwas anderen Interviewsendung nach dem Motto „Politikerin befragt Journalisten“ unter „Freie Welt TV“ (10.000). Sehr populär sind auch die Kanäle der alternativen Börsenkenner Dirk Müller („Cashkurs“, 105.000), Max Otte („Privatinvestor TV“, 20.000), „Friedrich & Weik“ (40.000) sowie Mario Lochner („Mission Money“, 95.000, unter anderem mit der feinen Talkshow „Das Börsianische Quartett“ mit Markus Elsässer, Timo Baudzus und Florian Homm) oder die staatseigenen Russenfunker mit „RT Deutsch“ (300.000) und der Auslagerung „Der fehlende Part“ (70.000) oder die alternativen Österreicher aus dem Hause Red Bull mit dem Youtube-Ableger von „Servus TV“ (25.000). Schließlich runden interessante religiöse Kanäle wie Kathnet (2.000) oder Orthmedien (1.000) das bunte freie Fernsehtreiben ab, das längst immer mehr Menschen jeglichem analogen Mainstream-TV-Konsum freudig entsagen lässt.

Und ja, es sind auch erfolgreiche explizit libertäre Angebote entstanden, die wir uns genauer anschauen möchten. Die Übergänge zwischen den in diesem Heft ebenfalls vorgestellten Audio-Podcastern und Videobloggern sind dabei fließend, werden doch die Podcasts meist auch auf Youtube mit einem Standbild versehen hochgeladen und verbreiten andererseits die Vlogger ihre Tonspuren oft zusätzlich auch auf den Podcast-Portalen. Neben den im Heft vorgestellten Hörfunkern Benjamin Weinand und Luis Pazos sind am Mikrophon zum Beispiel auch „Alex Anarcho“ sowie die Produktionen der „Krautzone“ empfehlenswert.

Bei den folgenden Einzelbetrachtungen ebenfalls nicht berücksichtigt sind die nur sporadisch bestückten Kanäle des Scholariums, der Hayek-Gesellschaft sowie des Mises-Instituts in Deutschland, „Freiwillig frei“ und „Manuel meint“ sowie die Kanäle „Responsa Liberta TV“ und „Speaker‘s Corner“, die leider auch nur in unregelmäßigen und längeren Abständen etwa von freiheitlichen Konferenzen berichten. Nun aber unsere Top Ten der libertären Youtube-Kanäle, aufgeführt in der Reihenfolge ihrer Abonnentenzahlen:

1. Horst Lüning (105.000 Abonnenten) – der Opa mit dem Whisky

Der Großvater – manche sagen „Godfather“ – der liberal-libertären Youtuber-Szene, auch wenn er sich selbst allen Etiketten verweigert, sendet auf unnachahmliche Art stets sehr fachkundig seit 2012. Lüning betreibt zusammen mit seiner Frau Deutschlands größten Online-Whisky-Versandhandel und testet die edlen Tropfen auf zwei weiteren eigenen Kanälen in englischer und in deutscher Sprache vor der Kamera. Auch dort hat er längst Kultstatus erreicht. Auf seinem politökonomischen „Unterblog“ zeigt sich der vielseitige 61-jährige Vollblutunternehmer und Ingenieur etwa als scharfer Kritiker der Klima-Orthodoxie und gleichzeitig überzeugter Tesla-Fahrer – für den E-Auto-Konzern ist er längst der wichtigste Werbeträger im deutschsprachigen Raum. Seine unaufgeregte Kompetenz macht ihn zum Reichweitenkönig unserer Top Ten – und selbst bei 100.000 Abonnenten ist noch viel Luft nach oben.

2. Oliver Janich (85.000) – der etwas schräge Auswanderer

Der Münchner Journalist und Bestseller-Autor Oliver Janich – ehemals „Focus Money“ – gründete 2009 die libertäre Kleinstpartei PdV (Partei der Vernunft). Seine Bücher sind zur Hälfte gut verständliche Einführungen und Aufbauarbeiten in libertäre Ökonomie und Philosophie, zur anderen Hälfte aber oft spekulative „Enthüllungsarbeiten“ im Sinne derer, die sich selbst als „Wahrheitsbewegung“ verstehen und die andere als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnen. Ähnlich ist auch das Mischungsverhältnis der Videos, die der heute 50-Jährige von seiner neuen Wahlheimat auf den Philippinen aus sendet, wo er mit Gleichgesinnten ein Flucht- und Wohnprojekt aufbaut („Project Escape“). Janich, der seit 2011 auf Youtube sendet, hat sich eine treue und große Fangemeinde erarbeitet, Neugierige aus dem Mainstream erreicht er im Unterschied zu Lüning eher nicht – die Videos sind alles andere als aufwendig arrangiert, nur die Botschaft zählt, und auf Etikette und Freundlichkeit vor der Kamera achtet Oliver Janich kaum wirklich. Auch er ist eben nicht zuletzt einfach „ein echter Typ“.

3. Miró Wolsfeld („Unblogd“, 45.000) – der liebenswerte Chaot

Miró Wolsfeld muss man liebhaben. Er ist sicher nicht auf jedem Gebiet besonders kompetent, aber das behauptet er auch gar nicht. Vielmehr zählt auf Youtube, wenn die Zuschauer spüren, dass es hier jemand ernst meint, sich nicht verstellt und ehrlich zu ihnen ist. Und diese besondere Authentizität verkörpert der 28-Jährige, egal ob er aktuelle Ereignisse allein vor der Kamera kommentiert, eine Reise dokumentiert oder sich auf Videokonferenzen oder im direkten Gespräch mit Kollegen austauscht. Wolsfeld funkt seit Ende 2014 und wird mit jedem Monat besser und professioneller. Er ist dabei so offen und neugierig, ohne irgendwelche Berührungsängste, dass er inzwischen über die libertäre Szene hinaus Zuschauer gefunden hat, auch und gerade unter Neuen Rechten und Identitären. Aber selbst wer das kritisiert, kann einem wie Miró gar nicht ernsthaft böse sein.

4. Charles Krüger (40.000) – das Erklärbärchen

Ebenfalls schon seit 2014 ist Charles Krüger in den Weiten des Youtube-Orbits zu finden. Er ist von Hause aus – Erscheinung und Stimme – eher nicht der prädestinierte Filmstar; und somit ein weiterer personifizierter Beweis dafür, dass auf Youtube vor allem Echtheit und Ehrlichkeit zählen. Auch Charles wurde mit den Jahren immer besser, auch er hat sich und auf ihn zugeschnittene verschiedene Formate regelrecht auf dem Bildschirm selbst gefunden. Der 26-Jährige gibt seiner wachsenden Fangemeinde durchdachte libertäre Antworten auf die verschiedensten Fragen und bringt dabei auch komplizierte Thematiken oft knackig auf den Punkt. Charles Krüger hat durch seine Arbeit womöglich bereits heute mehr Teenager auf libertäre Ideen gebracht als die großen alten Vordenker Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek zusammen.

5. Homib Mebrahtu („Hyperion“, 40.000) – der Bildkomponist

Ebenso große Erfolge und auch Verdienste wie Charles Krüger bei der Verbreitung libertärer Ideen hat Homib Mebrahtu alias Hyperion. Und doch arbeitet er – erst seit 2016 auf Youtube zu Hause – ganz anders als fast alle Kollegen: Der 37-Jährige ist nämlich nicht der typische „Talking Head“ alleine vor der Kamera. Seine Filme sind mit viel Liebe zum Detail angefertigte Regiearbeiten; Filmkompositionen im wahren Sinne, wobei auch der Einsatz gezielt unterlegter Musik eine wichtige Rolle spielt. Hier profitiert Mebrahtu von seiner Erfahrung in der Rap-Szene. Inzwischen ist der in Eritrea geborene Migrationshintergründler auch überzeugtes AfD-Mitglied, versteht sich aber in erster Linie als libertärer Staatskritiker, Aufklärer und Freiheitskämpfer. Aufgrund seines großen erzählerischen Talents ist dennoch nicht ausgeschlossen, dass wir ihn eines Tages womöglich auch vor Parlamenten statt nur vor der Kamera reden hören.

6. Naomi Seibt (30.000) – die Anti-Greta

Die 18-jährige Naomi Seibt ist der Shooting Star dieser Liste. Erst seit Mai 2019 strahlt die bekennende Libertäre auf Youtube aus und hat innerhalb dieser kurzen Zeit bereits mehr als 30.000 Abonnenten überzeugt, ein vor allem auch sehr junges Publikum, das ihre neuen Arbeiten keinesfalls verpassen möchte. Eigentlich ist es kein passender Vergleich, denn sie hat weit mehr Talent; dennoch gilt Naomi Seibt als die „deutsche Anti-Greta“, obschon sie wesentlich mehr als nur den Klima-Hype kritisiert. Sie wird ihren Weg gehen, ganz sicher weit über 30.000 Youtube-Abonnenten hinaus.

7. Jens Böckenfeld („Große Freiheit TV“, 25.000) – der Spontan-Interviewer und Krypto-Funker

Wie „Hyperion“ ging auch Jens Böckenfeld mit seinem Kanal „Große Freiheit TV“ im Jahr 2016 auf Sendung. Der 38-Jährige konzentrierte sich zunächst auf Bitcoin und andere Kryptowährungen, dazu berichtete er gerne von libertären Konferenzen. Bis heute prägen Gespräche und Interviews seinen Kanal, wobei er in letzter Zeit immer öfter auch politische Gegner auf grünen oder sozialistischen Konferenzen oder auch auf Demonstrationen spontan aufsucht und mit seinen Fragen konfrontiert.

Das ist im Ansatz sehr vielversprechend, der oben erwähnte AfD-Landtagsabgeordnete Roger Beckamp hat mit dieser Art zu Recht großen Erfolg. Allerdings übt Böckenfeld noch ein wenig an Beckamps Spontaneität und zuweilen auch guter Vorbereitung auf die Gesprächspartner. Was bringen Interviews mit der Bundessprecherin der Grünen Jugend oder mit dem Mainstream-Philosophen Richard David Precht auf einem alternativen Kanal, wenn diese Leute am Ende noch lachen? Trotzdem sind solche Formate auf Youtube beliebt, und auch Böckenfeld wird deutlich immer besser. Für die Zukunft ist deshalb auch von „Große Freiheit TV“ noch einiges zu erwarten.

8. Gunnar Kaiser (25.000) – der anspruchsvolle Unterhalter

Das größte rhetorische, schauspielerische, philosophische und humoristische Talent unserer Top Ten ist der Deutsch- und Philosophie-Lehrer, Romanautor und begnadete Vlogger Gunnar Kaiser. Seit 2010 ist der 43-jährige Kölner (und es sei ihm gegönnt: passionierte Borussia-Mönchengladbach-Verkenner) auf Youtube unterwegs, so richtig durch startet er erst in den letzten Jahren und vor allem Monaten. Aufsehen erregte er etwa jüngst mit seiner kritischen Serie über die Identitäre Bewegung beziehungsweise die Neue Rechte, die er argumentativ zerlegte wie niemand vorher. Der libertäre Gunnar Kaiser, der wie Lüning solche Etiketten aber gerne meidet, redet vor der Kamera allein oder in Gesprächen mit anderen über fast alles; Philosophie und Literatur, Politik und Ökonomie, den Tod und das gute Leben, Richard David Precht und Moritz Neumeier. Nur von Fußball hat der Meta-Kompetenz-Kaiser nach wie vor leider keine Ahnung. Wer anspruchsvollere Unterhaltung, Provokation und Information sucht, der wird an Gunnar Kaiser nicht mehr vorbeikommen.

9. Uta Ogilvie („Freie Frau TV“, 1.000) – die Gesprächspartnerin

Uta Ogilvie, die als Initiatorin der „Merkel-muss-weg“-Demonstrationen in Hamburg bundesweit bekannt wurde, sendet nach ihrem Umzug aus Hamburg erst seit April 2019 auf ihrem Kanal „Freie Frau TV“. Die 43-jährige Spätstarterin beschränkt sich bislang auf ein durchdachtes Gesprächsformat mit stets einem Gast vor der Kamera. So traf Ogilvie etwa die Journalisten Henryk M. Broder und David Berger oder auch mal den einen oder anderen Politiker vor der Kamera. Wir dürfen gespannt sein, wie sich ihr junger Kanal weiterentwickelt.

10. Air Tuerkis („Apollo TV“, 1.000) – der Anti-Rezo

Unter dem Pseudonym „Air Tuerkis“ baut ein heute gerade 17-jähriger Schüler aus Berlin seit Mitte 2018 den Kanal „Apollo TV“ und darüber hinaus die Liberale Jugendbewegung (LJB) auf. Air Tuerkis besticht durch für sein Alter sehr ausgereifte Kommentare und Interviews. Nicht zuletzt überrascht er auch gerne mal mit einem humorvollen Urlaubsfilmchen aus Mallorca. Auch hier dürfen wir uns auf die weitere Entwicklung freuen. Nicht, dass libertäre Ideen noch zu einer hippen Modeerscheinung werden…

Alle genannten Vlogger haben in Zeiten der Denunziation und Repression die Courage, sich selbst durch ihre Filmarbeit zu einer öffentlichen Person zu machen – mit allen Angriffsflächen, die sie damit den nicht zimperlichen politischen Gegnern bieten. Dass die alternativen Youtuber mit jeder Sendung nur immer noch besser werden, auch weil die Technik dazu immer günstiger erhältlich ist, dürfte dem politmedialen Establishment inzwischen erhebliche Kopfschmerzen bereiten.

Und damit diese Wehwehchen nicht nachlassen, sind auch wir von eigentümlich frei bereit, unseren Teil mit zu einer medialen Reformation beizutragen, indem auch wir unsere Arbeit auf Youtube derzeit stark ausweiten. Bereits seit einigen Monaten erscheinen dort und bei den ausgewiesenen Portalen unsere regelmäßigen Podcasts „Alternative Nachrichten“, „Perle des Tages“, die Sendung „Asozial“ von und mit Sascha Tamm und das „Herrengedeck“ von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Dazu kommen jetzt die neuen Videoformate „Dachthekenduett“ vom Autor dieser Zeilen gemeinsam mit Martin Moczarski sowie die neue Gesprächsreihe „Thekentalk“ in Spielfilmlänge. Weitere Sendeformate und also Playlists sind bereits in Planung. Höchste Zeit also, auch den Kanal von eigentümlich frei – neben all den genannten Platzhirschen – auf Youtube zu abonnieren, um bald keine Folge mehr zu verpassen. Es sei denn, Sie möchten dann doch lieber dem Rentner-TV treu bleiben bis zum Ende.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Oktober-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 196.