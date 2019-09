Liebeserklärung an Sachsen Über das Asterix-Biotop der Bundesrepublik

08. September 2019

Eine Ode an die sächsische Mentalität der Freiheit

von Günter Scholdt

Mein Vater wurde in Pirna geboren. Aber er verließ seine Geburtsregion als junger Mann, sprach mit uns Kindern nur reines Hochdeutsch, und seine Erfahrungen in einem DDR-KZ versagten ihm heimatliche Nostalgie. So musste ich Sachsen quasi auf meinem zweiten politischen Bildungsweg selbst entdecken. Seit rund einem Jahrzehnt gehört es zum ...