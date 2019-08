Thekentalk Folge 1 (ef-TV)Wir werden den Tod überwinden

30. August 2019

Hyperion im Thekentalk

Gast der ersten Folge des Thekentalks ist Homib Mebrahtu, der auf Youtube als „Hyperion“ sendet. Gastgeber André F. Lichtschlag unterhält sich mit ihm über sein Herkunftsland Eritrea und den verlorenen Kontinent Afrika, über Libertäre und Konservative, über Christentum, spirituellen Atheismus und Transhumanismus, die AfD, Liberale und die Neue Rechte, über Naturrecht und Demokratie sowie die Zukunft von Youtube.

Auch in kommenden Folgen dieser Reihe will Gastgeber André F. Lichtschlag interessante Gesprächspartner an die ef-Theke bitten und ganz in Ruhe tiefer bohren als üblich.

