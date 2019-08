Die Grünen-Vorsitzende ruft die Polizei, weil ein AfD-Anhänger ein Video mit ihr macht Die kleine Annalena ruft nach dem Vater Staat

27. August 2019

Warum humorlose Trotzkinder nicht an die Macht kommen sollten

von Joachim Kuhnle

Alle Eltern machen Fehler, insbesondere weil die Elternschaft ab und zu Nerven kostet. Dennoch ist schon aus manchem trotzigen Kind ein passabler Erwachsener herangereift, ohne Anspruch auf Perfektion. In einer Gesellschaft, in der seit Jahrzehnten ein Jugendwahn herumgeistert und in der die mächtigsten Herrscher und Wirtschaftslenker der Welt in Davos eine 16-jährige Greta, die wie höchstens zwölf rüberkommt, als Rednerin inszenieren, wollen viele gar nie erwachsen werden. Keine andere Partei verkörpert diesen Irrsinn so sehr wie die deutschen Grünen.

Symptomatisch dafür steht ein kleiner lächerlicher „Vorfall“ am Ende einer Wahlkampfveranstaltung in Sachsen. Die Hauptrednerin ist Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen. Am besagten Ende drängen viele nach vorne, um mit der Politikerin ein Selfie zu knipsen. So auch Klemens Kilic, ein 22-jähriger sympathisch wirkender junger Mann aus Leipzig. Er bittet die Grünen-Chefin, eine kurze Wahlaufforderung abzugeben. „Am 1. September grün wählen fürs Klima“, spricht sie fröhlich in sein Iphone. „Und blau wählen für Deutschland und Sachsen“, ergänzt der Mann mit einem verschmitzten Lächeln. Das Kurzvideo dauert etwa fünf Sekunden.

Analysieren wir diesen „Skandal“ einmal kurz: Da empfiehlt eine Frau, die Grünen zu wählen, und ein Mann empfiehlt die AfD. So ist das nun einmal in der Demokratie. Anderer Mensch, andere Präferenzen. Darüber hinaus werden auch die Sorgen formuliert, die mit der Wahl der jeweiligen Partei von den Parlamentariern beachtet und gelindert werden sollen. Annalena verspricht, das weltweite Klima vor dem Wandel zu bewahren, und Klemens verspricht sich von den AfD-Politikern den Erhalt der Heimat Deutschland und Sachsen, die er vor dem Wandel, wie er möglicherweise den Grünen vorschwebt, beschützt sehen möchte. Auch das ist Demokratie. Unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Schwerpunkte und Konzepte. Wo ist das Problem?

Der Selfie-Filmer fand es lustig. Warum? Er ist sich sicher, dass den meisten Menschen in Sachsen die Heimat wichtiger ist als die globale Mitteltemperatur. Auch Baerbock ahnt das, scheint von ihrer eigenen Botschaft nicht wirklich überzeugt und fühlt sich mit ihrem Anliegen gegenüber dem der Konkurrenz bloßgestellt, ja gar persönlich beleidigt. Instinktiv kommt jetzt das kindische Trotzverhalten, also der ganz normale Wahnsinn einer total infantilen Partei und ihrer noch infantileren Bundesvorsitzenden. Spontan greift sie nach dem Iphone und möchte es dem Mann entreißen. Ordner und Sicherheitsleute sind helfend zur Stelle und halten Kilic fest. Damit ist der Übeltäter überwältigt. Doch was soll man mit ihm tun? Umbringen, verprügeln? Das gäbe keine gute Presse. Verzweifelt ruft das „reingelegte“ Trotzkind nach dem Papa, in der Welt der Grünen ist das der Vater Staat. Etwa zehn Minuten nach dem Notruf wird der Delinquent (Straftat: Sympathie mit der AfD) einem mittleren Aufgebot an Polizisten übergeben.

Was denn vorgefallen sei, fragt einer der Ordnungshüter die wütenden Grünen. Ein Rechtsradikaler habe die Vorsitzende in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt, brüllen die beleidigten Leberwürste. Klemens Kilic zeigt nach Aufforderung das kurze Video. Keiner der Polizisten kann sich das Grinsen verkneifen. Sie lassen ihn einfach gehen. Nach grüner Denkweise ein klares Zeichen für die rechtsextreme Gesinnung der Polizei. Muss in einem Staat, den sich infantile Grüne wünschen, die Polizei Menschen, die zur Wahl der Konkurrenz aufrufen, verhaften und für immer in einen Gulag einsperren? Bei humorlosen und zum Totalitären neigenden Herrschern scheint alles denkbar.

Video von Klemens Kilic mit Annalena Baerbock