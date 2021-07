Ein paar Vor-Bundestagswahl-Gedanken Es wurden schon genug Baerböcke zu Steuergärtnern gemacht

13. Juli 2021

Plagiate mal anders

von Axel B.C. Krauss

Ach, hören Sie doch auf. „Plagiate“. Was genau ist damit überhaupt gemeint? Diese Frage wäre nämlich zuvorderst zu klären. Ist Baerbocks „Buch“, das sie in der Tat nicht selbst geschrieben hat, absolut nicht, doch dazu gleich mehr, ein „Plagiat“? Mehr noch: Ist die ganze Politikerin ein Plagiat?

Wie? Ein Plagiat in humanoider Form? Gibt es so was überhaupt? Aber ja. Nur ist das alles auch nichts Neues. Bevor sich irgendjemand aufregt: Ich meinte damit nicht Frau Baerbock als menschliches, sondern politisches und grünes Ganzes. Und als Politikerin, es sei noch mal wiederholt, ist sie zu 100 Prozent Plagiat. Als wäre auch nur ein einziges Gran ihrer Vorschläge zur Umgestaltung unserer Gesellschaft und Wirtschaft in Richtung des „Green New Deal“, der „Nachhaltigkeit“, des „Klimaschutzes“ und so weiter auf ihrem Mist gewachsen. Ist es nicht. Nachweislich. Politisch gesehen handelt es sich um einen Angriff der Klonkrieger. Die zugrunde liegenden Agenden wurden andernorts und schon viel früher ausgearbeitet. Auch das lässt sich nachweisen. Was mich betrifft, habe ich bereits viele Artikel dazu veröffentlicht, nachzulesen auf ef-online. Sogar inklusive Quellenangaben.

Natürlich hat das Gros des Presse-Failstreams die Gelegenheit zu solchem Klartext mal wieder nicht genutzt, sondern sich dadurch blamiert, Baerbocks Vorgehen in dieser Angelegenheit teilweise auch noch allen Ernstes entschuldigen oder gar rechtfertigen zu wollen.

Welch eine Groteske. Und ein Trauerspiel. Und so geht Klartext: Wenn ein Mensch:in*um/UGO (Undefiniertes Gegendertes Objekt) sich den Anspruch gibt, ein ganzes Land (!), eine Bevölkerung von Pi mal Ökodaumen 81 Millionen führen zu wollen (!), muss man, und zwar stillschweigend, gewisse mentale Kapazitäten voraussetzen können. Womit ich sagen will, dass ein UGO, das noch nicht mal fähig oder vielleicht auch nur nicht willens war, die Quellen seines Buches richtig auszuweisen, ungefähr so sehr in ein hohes und verantwortungsvolles Amt gehört wie ein Umschnalldildo an die Jungfrau Maria.

Wenn man – trotz aller gegenläufigen historischen Erfahrungen übrigens, und das nicht erst, aber vor allem seit „Euro-Rettung“, „Energiewende“ oder „Klimapolitik“ – schon unbedingt irrglauben will, es bedürfe mit quasigöttlicher Kompetenz gesegneter Staatsratsvorsitzender, um die Bürger in aufs Zehntelgrad welttemperaturregulierte, wunschlos glücklich durchgeimpfte, maskierte und neunormale Paradies zu führen, dann sollten es aber bitte auch echte Staatsmänner und -frauen sein. Will sagen: Von Format. FORMAT. Die sollten dann auch so richtig was auf der Pfanne haben. Und ihre Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis stellen. Jemand aber, der wie ein beim Spicken erwischter Pennäler herumdruckst und dann auch noch flötet „Niemand schreibt ein Buch alleine, hihi“ – pardon, aber macht ihr mich jetzt fertig? Ich kann sie zwar nicht sehen, weiß aber ganz genau, dass sie da ist. Die versteckte Kamera, meine ich. Doch, doch, die ist hier irgendwo. Und das soll eine „Kanzlerkandidatin“ sein? Gut, dann bin ich eine Kreuzung aus Sean Connery, Harrison Ford, Brad Pitt, Leonardo Da Vinci, Beethoven und Rocco Siffredi. Träumen darf man.

Ich gebe den Kritikern der angeblichen „Kampagne“ gegen Baerbock also durchaus recht: Warum nur auf Annalena herumhacken? Wie unfair. Als wäre sie ein Einzelfall. Ist sie nicht. Schließlich ist sie nicht das einzige Mitglied des Clübchens der „Young Global Leader“ des Weltwirtschaftsforums, das den Bürgern zum „Wählen“ vorgesetzt wird (und das nicht nur in Schland). Sagte doch schon Merkel, dass wir uns in den nächsten paar Jahren auf drastische Änderungen unserer Lebensweise einzustellen hätten, und legte dabei ebenfalls eine erstaunliche Kompatibilität mit eben jenen Agenden, ja sogar ein fast wortgetreues Kopistentum an den Tag, das auch Baerbock in „ihrem“ Buch nachplapperte. Aurelio Peccei würde gewiss schmunzeln: The Chasm Ahead Reloaded. In einem fort, und das schon seit vielen Jahren!

Also noch mal: Bitte erst klären, was genau nun unter einem Plagiat zu verstehen ist.

Es wurden schon genug „Baerböcke“ zu Steuergärtnern bzw. -wilderern gemacht. Welchen halbwegs klar denkenden, bei Trost gebliebenen Menschen interessiert es denn noch, wie viele von ihnen der Kopierer des politischen Status quo noch ausspuckt?