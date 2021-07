Sehenden Auges auf dem Holzweg – Teil 1: Winfried Kretschmann Grüne Energie wäre gut – wenn sie nicht grün wäre

09. Juli 2021

Die Partei der Grünen ist der größte Feind einer sinnvollen Nutzung regenerativer Energien – ein Essay in drei Teilen

von Volker Boelsch

Der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt ist eine Theorie, nach der diejenigen Menschen, die die wenigste Kompetenz besitzen, gleichzeitig am unfähigsten sind, ihre Inkompetenz wahrzunehmen. In einer leichten Abwandlung dieser Theorie könnte man auch sagen, dass diejenigen, die am wenigsten von einer Thematik verstehen, am lautesten dabei mitreden wollen – und selten wird ...