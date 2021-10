Der moderne „Feudalismus“ der Grünen Die erstaunliche Rückschrittlichkeit der ach so Fortschrittlichen

21. Oktober 2021

Näher betrachtet: Baerbock, Habeck und Co

von Axel R. Göhring

Die Grünen der aktuellen Führungsgeneration haben nicht mehr die wilde, revolutionäre und teils kriminelle Vergangenheit wie Jürgen Trittin, Joseph Fischer oder Claudia Roth. Im Gegenteil: Die Lebensläufe der progressiven Speerspitze sind erstaunlich langweilig. Ein Hoffnungsschimmer für Konservative und Libertäre?

Was fiel 2018 am neuen grünen Führungsduo Annalena Baerbock und Robert Habeck als Erstes auf? Es waren ihre Bürgerlichkeit, ihre persönliche Durchschnittlichkeit und ihr vergleichsweise konservatives Auftreten. Beide sind weiß und deutsch bis in jeden Winkel, sind cis-heterosexuell mit Deutschen ohne Mihigru verheiratet, haben zwei Kinder und hatten selber eine behütete Kindheit in bürgerlichem Elternhaus. Beide studierten etwas Leichtes und sind in ihrer wilden Jugendzeit nicht durch Wildheit aufgefallen. Beide wohnen heute recht spießig, Habeck in seinem großen Einfamilienhaus auf dem Land und Baerbock im ehemaligen Diplomatenviertel von Potsdam.

Als die beiden zu Parteichefs wurden, haben Fischer und Trittin wahrscheinlich gedacht, was sind das denn für zwei Teletubbies. Zwar ist auch die Vorgängergeneration der beiden recht bürgerlich – Kirchenfrau Katrin Göring-Eckardt ist aber immerhin berufslos und Cem Özdemir ist der erste Türke (eigentlich Tscherkesse) im Bundestag, der sogar am Kotti mitten im bunten Berlin-Kreuzberg wohnt. Baerbock und Habeck aber mit ihren zumindest formal hochwertigen akademischen Abschlüssen wirken äußerlich wie die moderne Version der leistungsbewussten Vor-68er-Bürgerkinder. Was sie wollen, ist durchaus dasselbe, was man im Bildungs- und Besitzbürgertum immer wollte: einen festen Partner aus der eigenen Klasse und Ethnie, ein paar Kinder, akademischen Status, Konsum, Wohlstand und Einfluss.

Der Unterschied besteht darin, dass die beiden wie viele andere ihres Milieus Selbst-Optimierer sind, die statt anstrengender Leistung das einfache Schelsky-Prinzip nutzen, um das Gewollte zu bekommen: Probleme wie Klimakollaps oder um sich greifenden Rechtsextremismus erfinden, sich selber als Lösung anbieten und dann kassieren und gewählt werden. Ihre Vorfahren zu Kaisers Zeiten oder in der Adenauer-Zeit hätten sich für die Bequemlichkeit ihrer Verwandten geschämt und sich ob der schwachsinnigen Programmatik an den Kopf gefasst.

Das merkt man aber in einer (ehemals) reichen Gesellschaft nicht, die seit über 40 Jahren mit wechselnden Weltuntergangsmärchen in Angst gehalten wird und deren dominante Medien die tatsächlichen Baustellen mittlerweile gezielt vertuschen. Man stelle sich vor, dass das heutige grüne Führungsduo schon 1980 oder in einer anderen Partei zehn Jahre früher aktiv gewesen wäre – die innerparteiliche und äußere Konkurrenz hätte die beiden verspottet und spielend beiseitegeschoben. Auch beim Wähler wären die beiden wohl nicht angekommen, weil sie entweder zu bürgerlich oder, in Bezug auf die berufliche Leistung, zu wenig bürgerlich gewirkt hätten.

Wären Baerbock und Habeck deutlich älter, aber in dieselben Verhältnisse hineingeboren, hätten sie sich wahrscheinlich auch ganz anders entwickelt, da das Leistungsethos in den bürgerlichen Kreisen ganz früher noch etwas galt. Ein Fach studieren, das „nichts Richtiges“ ist, und das auch noch ewig, und sich dann im Ausland einen Abschluss kaufen, wäre zum Beispiel zu Adenauers Zeiten gar nicht gegangen. Was nicht heißt, dass es nicht jemand getan hätte. Der- oder diejenige hätte dann aber nicht derart Karriere machen können und es gar bis zum Spitzenkandidaten einer Partei gebracht. Daher mussten kleinbürgerliche revolutionäre Typen wie Joschka Fischer als Avantgarde die Grünen und ihre typischen Gepflogenheiten etablieren, bis die braven großbürgerlichen Töchter und Söhne den leistungslosen Weg zum Erfolg gehen konnten und gingen.

Allerdings ohne ihren Klassen-Hintergrund und ihre Gruppenmotive abzulegen. Hatten Fischer & Co früher wenigstens noch eine marxistische Rhetorik und damit so getan, als würden sie sich für die Belange der kleinen Werktätigen einsetzen, ignorieren die heutigen Obergrünen die Plebs und interessieren sich nur noch für deren Steuerleistung und nützliche Fertigkeiten. Ansonsten will man die Arbeitsbienen, die die Infrastruktur und die Wirtschaft am Laufen halten, am liebsten gar nicht sehen müssen, nicht im eigenen Viertel, nicht auf der Autobahn und nicht am Flughafen. Was vermutlich ein Hauptmotiv für die Energie-Verteuerungsorgien der angeblichen Welt- und Klimaretter ist, die, statistisch schon mehrfach nachgewiesen, selber am meisten SUV fahren und fliegen, gleich ob Fern- oder Nahbereich. Und raten Sie einmal, lieber Leser, welche Wissenschaftler am häufigsten fliegen? Richtig – es sind die Klimaforscher, die „zur Weltrettung“ laufend auf irgendwelche Umwelt-Kongresse am anderen Ende der Welt jetten (siehe Link unten).

Die Klima-Erzählung, aber auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wie Genderismus und Kampf gegen rechts haben das marxistische Motiv ersetzt, was den Großkopferten der grünen Eliten ermöglicht, sich nicht mehr mit den Belangen der rohen Gestalten im Schatten abgeben zu müssen, sondern wie weiland die feudalistischen Adeligen nur noch mit den Zeitvertreiben ihrer Klasse. Man sieht, Leute wie Habeck und Baerbock sind nicht nur konservativ, sondern geradezu reaktionär, weil sie trotz „moderner“ Methoden Verhaltensweisen der Burgherren reaktivieren. Interessanterweise sind die „modernen“ Methoden genauso reaktionär, da es in Adelskreisen früher auch kein Leistungsethos gab, da man ja schon reich und mächtig war. Es wird Zeit, dass die Bürger den Neu-Feudalisten wieder zu einer modernen Gesinnung verhelfen.

