Löschungsmaßnahmen in den sozialen Medien Warum wir die Zensur begrüßen sollten

24. Juli 2019

Freisinnige sollten nicht auf den Staat setzen

von Marc Petersen

Seit Monaten schon sehen wir immer stärker werdende Einschränkungen und Löschungen besonders von kritischen Beiträgen auf Facebook, Twitter und Youtube. Für viele Filmemacher war schon die Streichung der Werbeeinnahmen ein großer Schock. Daraufhin folgte diesen Frühling der nächste große Schlag seitens Youtube, die Löschung von Alex Jones‘ Kanal. Seitdem sehen wir immer mehr Kanäle verschwinden, und die, die immer noch da sind, müssen um ihr Fortbestehen bangen. Ihre Beiträge werden gelöscht oder sind in manchen Ländern nicht mehr aufrufbar. Dieses Vorgehen betrifft nicht nur „Neonazi‑“, „verschwörungstheoretische“ oder „rassistische“ Kanäle, sondern auch Beiträge des bürgerlichen und gar des freisinnigen Lagers.

Das jüngste Beispiel aus dem freisinnigen Bereich ist das der jungen Naomi Seibt, ihr wissenschaftlich untermauerter Filmbeitrag, der dem Zuschauer eine zur veröffentlichten Meinung gegenläufige Sichtweise vermitteln möchte, wurde von Youtube binnen kürzester Zeit entfernt. Erst nach der Androhung rechtlicher Schritte mit dem Hinweis, man habe gegen keine Richtlinien verstoßen, wurde die Löschung wieder rückgängig gemacht. Natürlich erregen solche Maßnahmen Anstoß, aber warum wundert uns dies überhaupt?

Mit Honig fängt man Andersdenkende…

Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Youtube wurde groß, indem es jedem Einzelnen die Möglichkeit gab, unbegrenzt viele Filmclips hochzuladen, ganz gleich welchen Inhalts. Von schlecht aufgenommenen Katzenfilmchen bis hin zu urheberrechtlich geschützten Werken.

Es gibt viele Mutmaßungen darüber, wie es dem Unternehmen möglich war, in einer Zeit, in der Speicherplatz noch sehr teuer war, unbegrenzt viel davon jedem zur Verfügung zu stellen und damit andere aus dem Geschäft zu drängen. Wie war es überdies möglich, dass Youtube so lange einen Freifahrtschein vor staatlichen Stellen und der Filmindustrie genoss?

Nicht, dass ich mir staatliche Eingriffe bei Youtube gewünscht hätte; es macht mich jedoch misstrauisch, wenn ein Unternehmen, das mittlerweile auch bereitwillig mit Behörden zusammenarbeitet, jahrelang so eine Sonderstellung genießen durfte. Zur Anfangszeit von Youtube lockten die dortigen Möglichkeiten viele an, Querdenker, Sozialisten aller Färbungen und natürlich auch Freisinnige. Der Gedankenaustausch wurde einfacher sowohl für die Filmemacher als auch für die Zuschauer. Auch längere Beiträge konnte man sich nun einfach per Knopfdruck ohne Wartezeit anschauen und musste nicht mehr stundenlang warten, bis man sich diese über ein Tauschnetzwerk wie Bittorrent runtergeladen hatte.

Den Staat um Hilfe bitten...

Den Staat um Hilfe bitten ist wohl die denkbar schlechteste Forderung, die man als Freisinniger stellen kann. Trotzdem kommt dies selbst bei einigen anarchokapitalistischen Filmemachern vor.

Man behauptet, aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung müsse Youtube von staatlicher Seite gezwungen werden, Redefreiheit zu gewährleisten. Es will sich mir jedoch nicht erschließen, wie man in allen anderen Bereichen den freien Markt fordert, aber in diesem Punkt den sonst so verhassten Staat anbettelt.

Wer glaubt, man könne aus so einem Kuhhandel einen dauerhaften Vorteil für die Allgemeinheit erzielen, der möchte sich doch bitte (noch) mal mit dem Wesen des Staates beschäftigen.

Ein ganz klares Nein!

Freie und insbesondere freisinnige Menschen ziehen nicht vor dem „kältesten aller kalten Ungeheuer“ zu Kreuze. Ganz im Gegenteil, wegen der möglichen Aussichten, die sich dadurch bieten, sollten wir die beschriebene Entwicklung begrüßen!

Natürlich sollten wir die Möglichkeit, Inhalte auf Youtube zu verbreiten, so lange wie möglich nutzen. Wie wir aus der Geschichte wissen, ziehen Einschränkungen der Redefreiheit immer weitere Kreise.

Beispielsweise bemäkelte Noa Ha vom Zentrum für Integrationsstudien an der TU Dresden im Deutschlandfunk, dass bei den bekannten Karl-May-Festspielen ein falsches Bild über die Indianer vermittelt werde. Sie unterstreicht die Notwendigkeit einer Debatte darüber, wie „rassistische Bilder“ der Karl-May-Geschichten „in unsere Alltagsphantasien hineinwirken“. Eine Auffassung, die man noch vor einiger Zeit als einen schlechten Scherz abgetan hätte.

Dies ist nur ein Beispiel von vielen, das aber sehr gut veranschaulicht, wie weit das Gutmenschentum jetzt schon gehen will. Doch wenn diese selbsternannten Meinungswächter auch irgendwann damit anfangen werden, Standpunkte der breiten Masse zu unterdrücken, wird sich die Mehrheit nach einem freiheitlichen Gegenentwurf zu den altbekannten Plattformen sehnen.

Ich sehe diese Entwicklung als Gelegenheit, das Rad zu unseren Gunsten umzudrehen. Als erfreuliches Beispiel aus der jüngsten Zeit ist „Pewdiepie“ zu nennen, der erfolgreichste Filmemacher auf Youtube, der für seine Echtzeit-Übertragungen zur dezentralen Plattform „Dlive“ wechselte; damit bewegte er viele seiner Anhänger dazu, ebenfalls dorthin zu wechseln. Darüber hinaus wurde durch seinen Schritt die Plattform auch außerhalb seiner Zuschauerschaft bekannt.

Was uns die Zukunft bringt, ob Bitchute wegen seiner ebenfalls dezentralen Grundlage sich als freiheitlicher Gegenentwurf zu Youtube etablieren kann oder die Entwicklung wieder hin zu eigenen Seiten geht, wie zum Beispiel die „Recentr Tube“ von Alexander Benesch, kann ich nicht vorhersagen. Doch eines steht für mich fest: Markt statt Befehl!