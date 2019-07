Holger Steltzner Der „Spiegel“ lässt tief blicken

09. Juli 2019

Warum selbst eine entkernte „FAZ“ nach der Lektüre eines „Spiegel“-Artikels sympathisch erscheint

von Hannes Plenge

Eine wirkliche Überraschung war es nicht, was sich im März dieses Jahres in den heiligen Hallen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ abgespielt hat. Und doch war das Echo so enorm, dass sich die Herausgeber der „FAZ“ sogar zu einem gemeinsamen Interview genötigt sahen – fast schon eine Zäsur für das biedere Blatt ...