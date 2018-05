Erklärung 2018 und Petition „Lasst Chico leben“ Der Deutschen Sorgen und Zustand

16. Mai 2018

Aufsehen und Spott

von Jörg Seidel

„Am kommenden Mittwoch“, verkündete Michael Klonovsky auf seinem Blog, „werden Vera Lengsfeld, Henryk Broder, Alexander Wendt und ich dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Bundestags die zur Petition umgewandelte ‚Gemeinsame Erklärung 2018‘ übergeben.“

Die Petition hat viel Aufsehen und auch Spott erregt und wird gerade juristisch heiß debattiert. Kritisiert wurde in der Qualitätspresse unter anderem die Schlichtheit des sehr kurzen Erklärungstextes. Es ist dank des medialen Skandals gelungen, in zwei Monaten gut 150.000 Unterzeichner zu aktivieren.

Etwa zur gleichen Zeit wurde die Petition „Lasst Chico leben“ gestartet. Chico war jener „Kampfhund“, der in Hannover seine beiden (offenbar behinderten) Halter zu Tode gebissen hatte und folglich eingeschläfert werden sollte. Innerhalb von drei Wochen haben 300.000 Menschen diese Petition unterschrieben – ohne mediale Aufmerksamkeit. Eine Nachfolgepetition, der man sich noch immer anschließen kann, argumentiert folgendermaßen: „Wir müssen um Chico Kämpfen“ – „Wir sind sehr erschüttert, wenn wir Menschen andere Menschen töten, bekommen wir nur Knast und kommen irgendwann mal frei, aber wenn ein Hund einen Menschen tötet, werden die sofort eingeschläfert. Das macht uns in der Redaktion echt sauer… Wir sollten um den Hund kämpfen. Chico sollte leben wie andere auch. Es liegt nicht an dem Hund, es liegt an den Menschen, die sich nicht um einen Hund kümmern. Wie kann es sein, dass so ein Hund von schwerkranken Menschen gehalten werden darf? Das sollten die mal prüfen. Wir wollen versuchen mit dieser Petition, dass der kleine Chico nicht eingeschläfert wird und ein neues Zuhause findet.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Seidwalk“.